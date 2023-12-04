Seyircileri 3 saat bekletip konsere çıkmayan Melike Şahin'den İBB'nin açıklamasına sert tepki

İBB'nin düzenlediği konsere şiddetli rüzgar nedeniyle çıkmayan ünlü şarkıcı Melike Şahin yaptığı açıklamada, "Yaşanan rezaletle ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum" diyen Şahin, rüzgarın alandakilerin de can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Öğretmenlerimizden çok özür diliyorum. Karşı tarafın açıklaması gerçekten beni şaşırttı, üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı." dedi.

MELİKE ŞAHİN'İN SAHNE ALACAĞI KONSER KRİZE DÖNDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iki gün önce düzenlediği öğretmenlere özel konserde rüzgar krizi yaşandı. Sahne alacak olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı. Şahin'e tepkiler yükselirken, İBB Kültür'den yapılan açıklamada da ünlü şarkıcı ve ekibi sorumlu tutuldu.

MELİKE ŞAHİN: YAŞANAN REZALETLE İLGİLİ BEN DE BİR ŞEYLER SÖYLEMEK İSTİYORUM

Konuyla ilgili Melike Şahin'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, yaşananların kendisiyle bir alakasının olmadığını belirterek şunları söyledi: "Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgi ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle, onun hatası bunun hatası, evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim.

"RÜZGAR ESTİ SAHNEYE ÇIKMADI GİBİ BİR ŞEY YOK"

Ama size yansıtıldığı gibi rüzgar esti sahneye çıkmadı gibi bir şey yok. Sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparlörler, enstrümanlar, rüzgar vurduğu zaman bunların hepsinin sallandığı, can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyiciler de bundan zarar görebilirdi. Herhangi birisinin üzerine yıkılabilirdi.

"RESMEN HEDEF TAHTASINA OTURTULDUM"

Gün boyunca ekibim can güvenliği temalı bir iletişim tutturmaya çalışmışken karşı tarafın tepkisi, yaptığı açıklama gerçekten beni çok şaşırttı ve üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Benim bu konuyla alakam bile yok. Hakikaten o açıklamayı o üslupla yazan kişiye gerçekten teessüf ederim. Bu konuda ben çok konuşurum ama bir yerde kendimi durdurmaya çalışıyorum.

Melike Şahin, iptal olan konserle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Yani sizin anladığınız gibi şımarıkça bir sebepten konsere çıkmadım gibi bir durum yok. Olamaz zaten böyle bir şey. Biz sabah bayram günü gibi yaşasın bugün konsere çıkacağız diye dört dönüyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. Zaten günlerdir moralim yerlerde. Dinleyenlerimden çok özür diliyorum. İsmim böyle bir skandalla anıldığı için çok kötü hissediyorum. Bu kadar emekle, özveriyle işlemişim, örmüşüm, büyütmüşüm kariyerimi. Gerçekten çok utanç verici bir akşam yaşandı. Telafi yollarımızı buluruz atlatırız. Çok üzgün olduğumu belirtmek istedim. Geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ederim. Çok üzgünüm."

"KONSER İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Melike Şahin'in menajerlik ekibi de açıklama yapmıştı. Açıklamada, erteleme kararını İBB yetkililerinin konser alanında bekleyen öğretmenlere çok geç bildirdiğini, kendilerinin bir suçunun olmadığı kaydedilmişti. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Gün boyunca belirli sürelerle 70-80 km arasında anlık vuruşlarla ortaya çıkan şiddetli rüzgarların; sahnede bulunan ekipman, ışıklar, led ekran ve en önemlisi ana yapıyı bile sallayacak noktaya getirmesi, hem seyirciyi hem de sahnede bulunan ekibi tehlikeye atabilecek riskteydi. Hiçbir konserin insan hayatından önemli olmadığını düşünerek saat 16.00'da konseri ileri bir tarihe erteleme kararımızı ilgili yetkililerle paylaştık. Bu bağlamda konseri dinlemeye gelen müzikseverlerin geç bilgilendirilmiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kararı sanatçımız Melike Şahin almış gibi göstermenin de asla doğru olmadığını belirtmek istiyoruz. Konseri ertelemek sanatçımızdan bağımsız alınmış, tamamen teknik bir karardı ve bu kararı tedarikçi firmaların ve prodüksiyon ekiplerimizin görüşünü aldıktan sonra verdik."

MELİKE ŞAHİN: AKSAKLIĞIN BENİMLE ALAKASI YOK

Konserin iptal olmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Melike Şahin, çok üzgün olduğunu, aksaklığın kendisinden kaynaklanmadığını söylemişti. Şahin, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış. Hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için." demişti.

İBB KÜLTÜR: MELİKE ŞAHİN'İN EKİBİNİ İKNA EDEMEDİK

İBB Kültür ise yaptığı açıklamada, Melike Şahin'in ekibini ikna edemediklerini belirtmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Değerli öğretmenlerimiz, saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz. Çok üzgünüz."

"ORAYA GELEN İNSANLARA AYIP OLDU"

Dün düzenlenen 'Altın Kelebek Ödülleri'nde ise ünlü şarkıcı "Kimseyi ikna etmekle ilgili benim şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Sadece oraya gelen insanlara çok ayıp oldu. Hiç benimle alakası olmayan bir sebepten mağdur oldular" sözlerini söylemişti.