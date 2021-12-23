Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın

Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Koçum Benim ve Yol Ayrımı gibi sevilen projelerden tanıdığımız Engin Altan Düzyatan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

"EVDE DİNLENİYORUM"

42 yaşındaki Düzyatan, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" dedi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisi ile ekranlara gelen Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Engin Altan Düzyatan henüz lise zamanlarında tiyatro ile tanışmıştır. Liseden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne kayıt olmuş olan Düzyatan daha sonrasında İstanbul'a yerleşmiştir.

İlk kez 2001 senesinde Ruhsar adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Düzyatan daha sonrasında Yeditepe İstanbul, Koçum Benim ve Alacalaranlık gibi yapımlarda da rol almıştır. 2005 senesinde Mehmet Altıoklar'ın sinema filmi olan Beyza'nın Kadınları isimli yapımda oynamıştır.

Sevgili Dünürüm adlı dizide de yer alan Düzyatan, Bir Bulut Olsam, Kapalı Çarşı dizilerinde de rol almıştır. 2011 senesinde Anadolu Kartalları adlı filmde de oynayan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında izlenme rekorları kırmış ve büyük başarı elde etmiş olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırmıştır.

Engin Altan Düzyatan, 28 Ağustos 2014 tarihinde Neslişah Alkoçlar ile dünya evine girmiştir. Çiftin Emir adında oğulları ve Alara isminde de bir kızları bulunmaktadır.