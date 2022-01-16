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Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi

16.01.2022 10:31

Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren ve Kurtlar Vadisi Pusu olmak üzere birçok yapımda yer alan Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de gece saatlerinde vefat etti. Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu.

TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Ankara'da 1935'te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.
Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev aldı. Kuruç, 1962-1965 yılları arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi aldı. Usta sanatçı, Devlet Tiyatrolarında 100'den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Kurtlar Vadisi Pusu'da oynayan duayen tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

ABD'Lİ OYUNCULARLA İNGİLİZCEPERFORMANS SEGİLEDİ

Hacettepe Üniversitesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 yılında doçent, 1988'de profesör oldu. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999'da ABD Chicago'da Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye" adlı eserini İngilizce olarak ABD'li oyuncularla sahneledi.

Kurtlar Vadisi Pusu'da oynayan duayen tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

DEVLET SANATÇISI UNVANINI ALDI

1987'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan sanatçı, 1998'e kadar bu görevi yürüttü.

1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan sanatçı, 2003 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde bulundu. Kuruç, sonrasında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde ders verdi.

Kurtlar Vadisi Pusu'da oynayan duayen tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

KURTLAR VADİSİ PUSU'DA BOY GÖSTERDİ

Devlet Tiyatrolarından 2000 yılında emekli olmasına karşın sahneleri bırakmayan sanatçı, 2019-2020 sanat sezonunda İzmir'de "Kanlı Düğün" oyununun rejisörlüğünü üstlenerek sahneledi. Kuruç, tiyatro dışında "Kurtlar Vadisi Pusu" başta olmak üzere bazı dizi filmlerde de rol aldı. Tiyatroya hizmetleri dolayısıyla İzmir Devlet Tiyatrosu sahnelerinden birine "Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi" olarak Kuruç'un ismi verildi.

Kurtlar Vadisi Pusu'da oynayan duayen tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
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Devlet Tiyatroları, Kurtlar Vadisi, Bozkurt Kuruç, Tiyatro, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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