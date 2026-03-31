Lider kadınlar "Türkiye Kadın Zirvesi’nde" buluştu

İş dünyasından sanata, medyadan spora kadar birçok farklı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, yıl boyunca başarılarıyla öne çıkan isimler "Lider Kadınlar Güçlü Yarınlar" panelinde buluştu.
"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’e takdim edilirken, Türkiye’de Yılın Kadın Yerel Yöneticisi ödülünü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yılın İlham Veren İş Kadını ödülünü ise BigChefs Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli aldı. Yılın CFO'su (Chief Financial Officer) ödülüne ise Lale Şahin layık görüldü.
Yılın Kadın Dostu Havayolu Markası ödülünü Pegasus alırken, Yılın İlham Veren Kadın Projesi ödülüne Opet layık görüldü. Yılın Ceo'su ödülün sahibi ise Pegasus Ceo'su Güliz Öztürk oldu. Yılın İlham Veren Kadın Gazetecisi ödülüne ise Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur layık görüldü.
Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Wilma Elles, ilham veren duruşu ve başarılı kariyeriyle gecede “İlham Veren Kadın Özel Ödülü”nün sahibi oldu ve sahnedeki zarafetiyle büyük alkış aldı.
Medya dünyasında ise izleyiciyle kurduğu güçlü bağ ve yakaladığı çıkışla dikkat çeken TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” programı, “Yılın En İyi Magazin Programı” seçilerek ödüle layık görüldü.
Sanat ve medya dünyasının yoğun ilgi gösterdiği törende; Fadik Sevin Atasoy, Aydilge ve Çağla Şikel gibi isimler de ödül alanlar arasında yer aldı.
Toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk projelerinin de ön plana çıktığı gecede, kadınların iş hayatındaki gücünü destekleyen projeler ve markalar özel ödüllerle onurlandırıldı.
Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeyi, başarı hikâyelerini yaygınlaştırmayı ve yeni nesillere ilham olmayı amaçlayan Türkiye Kadın Zirvesi, bu yıl da unutulmaz bir geceye imza attı.
3. Türkiye Kadın Zirvesi kapsamında bu yıl listedeki ödüller sahiplerini buldu:
1. Türkiye’de Yılın Kadın Yerel Yöneticisi – Fatma Şahin – Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
2. Yaşam Boyu Başarı Ödülü – Nurten Öztürk - TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Opet Yönetim Kurulu Üyesi
3. Yılın İlham Veren İş Kadını – Gamze Cizreli BigChefs Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı
4. Yılın CEO’su – Güliz Öztürk – Pegasus CEO
5. Yılın CFO’su – Lale Şahin Aslanhan
6. Yılın İlham Veren Kadın Sporcusu – Zeynep Sönmez – Milli Tenisçi
7. Yılın İlham Veren Kadın Projesi – OPET
8. Yılın Kadın Dostu Havayolu Markası – Pegasus
9. Yaşam Boyu Meslek Başarı Ödülü – Meliz Birinci
10. Geleceği İnşa Eden Lider Kadın Ödülü – Emel Uslu Atik
11. Lider Kadınlar Özel Ödülü – Ebru Akyüz
12. Yılın İlham Veren Kadın Müzisyeni – Aydilge
13. Yılın Müzikal Tiyatro Kadın Yıldızı – Çağla Şikel
14. Yılın İlham Veren En Başarılı Kadın Sanatçısı – Fadik Sevin Atasoy
15. Yılın Televizyon Kanalı – NOW TV
16. Yılın Televizyon Markası – Kanal D
17. Yılın Çıkış Yapan TV Kanalı – TYT Türk
18. Yılın En İyi Magazin Programı – Gel Konuşalım (TV8)
19. Yılın İş ve Yaşam Dergisi – Glow&Celebrity Boss Mag
20. Yılın Gazetesi – Hürriyet
21. Yılın Magazin Gazetesi – Sabah Günaydın
22. Yılın Magazin Sayfaları – Posta Magazin
23. Yılın Magazin Portalı – Cemiyet Sosyete
24. Yılın İlham Veren Kadın Gazetecisi – Av. Bedia Teymur
25. Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri – Fulya Kalfa CNN Türk
26. Yılın Özel Haberleri Dalında En Başarılı Gazetesi – Milliyet
27. Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi – Kırık Ruhlar
28. Yılın İyilik Hareketi – Çelik
29. İlham Veren Kadın Özel Ödülü – Ceyda Cırık
30. İlham Veren Kadın Özel Ödülü – Wilma Elles
31. İlham Veren Kadın Özel Ödülü – Özlem Mekik
32. İlham Veren Genç Kadın Özel Ödülü – Nevide Çiçek
33. Yılın Güç ve İlham Veren Kadın Ödülü – Ece Vahapoğlu
Son Dakika › Magazin › Lider kadınlar 'Türkiye Kadın Zirvesi’nde' buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?