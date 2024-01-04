Ferman Toprak, işçilere saldırdı ve gözaltına alındı

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Ünlü şarkıcı Ferman Toprak, Beykoz'daki lüks villasının tadilatını yapan işçileri, çıkan tartışmada darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan işçiler, "Silahın kabzasıyla kimimizin kafasına kimimizin göğsüne vurdular. Ferman Toprak, 'Savcı da benim hakim de benim ceza almam' dedi. Biz canımızı zor kurtardık. Parayı ödememek için çamura yatıyor." ifadelerini kullandı.

FERMAN TOPRAK PARASINI VERMEDİĞİ İŞÇİLERİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

"Hayatı Tesbih Yapmışım" şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Ferman Toprak, Beykoz'daki 5 katlı lüks villasını tadilattan geçirmek için 1,5 milyon liraya anlaştı. Villayı baştan sona tadilattan geçiren işçiler parayı bir türlü alamadı. Bir süre sonra Ferman Toprak, 1,5 milyon liranın çok olduğunu 800 milyon lira ödeyebileceğini söyledi. İşçiler çıkan tartışmada ünlü şarkıcının arkadaşlarıyla birlikte kendilerine saldırdığını söyledi. Toprak'ın kendilerine silah çektiğini, silahın kabzasıyla vurduğunu söyleyen işçiler, ardından tekme, yumruk ve sopalarla darbedildiklerini belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan işçiler Ferman Toprak'tan şikayetçi oldu. Toprak olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ÖNCE SİLAH ÇEKTİ, SONRA KABZASIYLA VURDU"

Ölümden dönen işçiler korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Yaklaşık 2 aydır Ferman Toprak'la çalışıyoruz. 'Benim param yok. Biz doğuluyuz, 1,5 milyona el sıkışalım.' dedi. 'Tamam, senin canın sağ olsun.' dedim. Biz sabah hem çalışmaya hem de paramızı almaya geldik. Adam arabadan iner inmez zaten arkadaşlarıyla beraber silah çektiler. Silahın kabzasıyla kimimizin kafasına kimimizin göğsüne vurdular. Bize fırsat vermediler.

"SAVCI DA BENİM HAKİM DE BENİM"

Ben Ferman Toprak'ı tuttum arabamın arkasına götürdüm. 'Bak Ferman abi akıllı ol. Birini vurursan cezaevine girersin.' dedim. Toprak, 'Savcı da benim hakim de benim. Ceza almam.' dedi. O evde alçı, boya komple her şeyi ben yaptım. Bütün parayı biz kendimiz verdik. Ferman Toprak silahın kabzasıyla alnıma vurdu. Biz canımızı zor kurtardık. Parayı ödememek için çamura yatıyor."

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

Adana'da 30 Ocak 1975 tarihinde doğan Ferman Toprak baba tarafından adıyaman'ın Bezik anne tarafından Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. İlkokul ve ortaokul ve Liseyi Adana'da okuduktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine başlamıştır. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakan Toprak müzik alanında çalışmak için İstanbul'a gelip 1997 yılında "Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayımlandı. 2017 yılında Hilal Öztürk ile dünyaevine giren Ferman Toprak'ın evliliğinden Mayıs 2018'de Adel Su adında bir kızı dünyaya gelmiştir.