"Mavi İnci" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
"Mavi İnci" ödülleri sahiplerini buldu

"Mavi İnci" ödülleri sahiplerini buldu

29.06.2023 17:02

Burak Akan tarafından Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen "Mavi İnci" Ödül töreninde yıldızlar geçidi yaşandı.

Burak Akan tarafından Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen "Mavi İnci" Ödül töreninde yıldızlar geçidi yaşandı.

Gül Bağçiçek Ana Sponsorluğunda Gökay Kalaycıoğlu ve Sıla Uysal sunumuyla gerçekleşen ödül gecesine ünlü isimler akın etti.

Geceye Gonca Vuslateri, Jessica May, Ece Mumay, Mehmet Ali Erbil, İlyas Salman, Yılmaz Morgül, Aydilge, Selen Görgüzel, Göksel Kortay, Serpil Tamur, Neriman Uğur, Şükrü Avşar, Burçin Bildik, Erdal Küçükkömürcü, Nurcan Sabur, Elif Güçkıran, Altan Gördüm, İpek Tenolcay, Fatih Hakan Avşar, Ferdi Kurtuldu, Murat Övüç, Ahmet Bircan, Özkan Öden ve Akif Yaman gibi ünlü isimler katıldı.

Mavi İnci Ödülleri Jüri Komite Başkanı Burak Akan, törende yaptığı konuşmada; "Tüm ödül alanları tebrik ediyorum. Eminim Mavi İnci hepinize çok uğurlu gelecek." dedi.

Törende birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu.

GECEDE TÜM ÖDÜL ALANLAR:

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Göksel Kortay

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Serpil Tamur

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Mehmet Ali Erbil

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Yaşam Boyu Onur Ödülü: İlyas Salman

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Kadın Oyuncu: Gonca Vuslateri

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Ece Mumay

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Mavi İncisi: Jessica May

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

En iyi Cover Şarkı: Selen Görgüzel

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

En iyi Yapımcı: Şükrü Avşar

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Çifti: Aydilge, Utku Barış Andaç

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Meslek Onur Ödülü: Neriman Uğur

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Single: Hün kar Göksu/ Kafa Duman

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül

En İyi Erkek Karakter Oyuncusu: Altan Gördüm

En iyi Kadın Karakter Oyuncusu: İpek Tenolcay

En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Şenay Gürler

En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Burçin Bildik

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Ferdi Kurtuldu

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Meslek Onur Ödülü: Levent Sülün

Meslek Onur Ödülü: Erdal Küçükkömürcü

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur

En iyi Sosyal Medya Fenomeni: Murat Övüç

Spor Özel Ödülü: Fatih Hakan Avşar

En İyi Drama Tasarım: Ahmet Bircan

Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Elif Güçkıran

En iyi Magazin Muhabiri: Akif Yaman

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

En iyi Haber Portalı: Haberler.com Av. Bedia Teymur

En iyi Genç Kadın Muhabir: Hasibe Karadağ

En İyi Eğitim Yazarı: Mahmut Özay

En İyi Yazar: Kaan Sebkektay

'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Metafizik Uzmanı: Özkan Öden

En Başarılı İş Kadını: Gül Bağçiçek

En İyi Siber Güvenlik Uzmanı: Devran Karaçay

En İyi Sosyal Medya Uzmanı: Murat Uryan

Yılın Çıkış Yapan Magazin Programı: 50 Fifty

En iyi YouTube Yorumcusu: Talha Yazgan

En iyi Çıkış yapan Kadın Sanatçı: Begüm Polat

En iyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk

En iyi Magazin Dergisi: Klass Magazin

YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


Son Dakika
16:52 A Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasında Yükseldi
16:48 Basamak atladık! İşte Milli Takımın yeni FIFA sıralaması
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız.
16:30 Nazlı Sabancı'dan ikiz bebek iddialarına yalanlama
16:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenleme için bayram sonrasını işaret etti
16:25 İkiz bebek beklediği iddia edilen Nazlı Sabancı'dan yalanlama geldi: Yanlış anlaşılma oldu
16:16 Kim Min-Jae, askerlik sonrası Bayern Münih'e transfer olacak
16:12 Futbol dünyası bu kareyi konuşuyor! Kim Min-Jae, Bayern Münih'e imza atmak için şafak sayıyor
16:02 Fenerbahçe Sezonun Açılış Tarihini ve Hazırlık Maçlarını Açıkladı
16:01 Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 17:10:39. #1.13#
SON DAKİKA: "Mavi İnci" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement