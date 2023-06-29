'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Burak Akan tarafından Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen "Mavi İnci" Ödül töreninde yıldızlar geçidi yaşandı.
Gül Bağçiçek Ana Sponsorluğunda Gökay Kalaycıoğlu ve Sıla Uysal sunumuyla gerçekleşen ödül gecesine ünlü isimler akın etti.
Geceye Gonca Vuslateri, Jessica May, Ece Mumay, Mehmet Ali Erbil, İlyas Salman, Yılmaz Morgül, Aydilge, Selen Görgüzel, Göksel Kortay, Serpil Tamur, Neriman Uğur, Şükrü Avşar, Burçin Bildik, Erdal Küçükkömürcü, Nurcan Sabur, Elif Güçkıran, Altan Gördüm, İpek Tenolcay, Fatih Hakan Avşar, Ferdi Kurtuldu, Murat Övüç, Ahmet Bircan, Özkan Öden ve Akif Yaman gibi ünlü isimler katıldı.
Mavi İnci Ödülleri Jüri Komite Başkanı Burak Akan, törende yaptığı konuşmada; "Tüm ödül alanları tebrik ediyorum. Eminim Mavi İnci hepinize çok uğurlu gelecek." dedi.
Törende birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu.
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Göksel Kortay
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Serpil Tamur
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Mehmet Ali Erbil
Yaşam Boyu Onur Ödülü: İlyas Salman
En İyi Kadın Oyuncu: Gonca Vuslateri
En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Ece Mumay
Yılın Mavi İncisi: Jessica May
En iyi Cover Şarkı: Selen Görgüzel
En iyi Yapımcı: Şükrü Avşar
Yılın Çifti: Aydilge, Utku Barış Andaç
Meslek Onur Ödülü: Neriman Uğur
En İyi Single: Hün kar Göksu/ Kafa Duman
En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül
En İyi Erkek Karakter Oyuncusu: Altan Gördüm
En iyi Kadın Karakter Oyuncusu: İpek Tenolcay
En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Şenay Gürler
En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Burçin Bildik
En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Ferdi Kurtuldu
Meslek Onur Ödülü: Levent Sülün
Meslek Onur Ödülü: Erdal Küçükkömürcü
Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur
En iyi Sosyal Medya Fenomeni: Murat Övüç
Spor Özel Ödülü: Fatih Hakan Avşar
En İyi Drama Tasarım: Ahmet Bircan
Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Elif Güçkıran
En iyi Magazin Muhabiri: Akif Yaman
En iyi Haber Portalı: Haberler.com Av. Bedia Teymur
En iyi Genç Kadın Muhabir: Hasibe Karadağ
En İyi Eğitim Yazarı: Mahmut Özay
En İyi Yazar: Kaan Sebkektay
En İyi Metafizik Uzmanı: Özkan Öden
En Başarılı İş Kadını: Gül Bağçiçek
En İyi Siber Güvenlik Uzmanı: Devran Karaçay
En İyi Sosyal Medya Uzmanı: Murat Uryan
Yılın Çıkış Yapan Magazin Programı: 50 Fifty
En iyi YouTube Yorumcusu: Talha Yazgan
En iyi Çıkış yapan Kadın Sanatçı: Begüm Polat
En iyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk
En iyi Magazin Dergisi: Klass Magazin
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