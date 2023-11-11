Nagihan Karadere, tutuklanan Dilan Polat'a beddua savurdu: Beter olsun dolandırıcılar

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlaması dahil olmak üzere hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı. Gösterişli hayatlarından sonra şimdi de davalarıyla gündemden düşmeyen Polat'ın cezaevinde bağışıklık sistemi çöktüğü için rahatsızlandığı iddiasını gören Nagihan Karadere, "Beter olsun dolandırıcılar" ifadelerini kullandı.

"GARİBANLAR VARKEN BUNLARA MI ACIYACAĞIZ?"

Bir hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın yemek yemediği için bağışıklık sisteminin çöktüğü ileri sürüldü. Polat'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi duyan Nagihan Karadere ise "Beter olsun bunlar iyi günleri. Altın tozu içemediğinden çökmüştür metabolizması. Aaa pardon telefonu yok elinde story çekip hava atamıyor o da olabilir. Acite etmeyin şunları ya ne garibanlar var, bunlara mı acıyacağız? Beter olsun dolandırıcılar" dedi.

Daha önce birçok kez Survivor'a katılarak mücadele eden Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda güzellik merkezi açtı. Bir süredir işletmecilik yapan Karadere, aynı zamanda Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu.

ENGİN VE DİLAN POLAT OLAYINDA NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

6 İLDE DÜĞMEYE BASILMIŞTI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

27 ŞİRKET İÇİN KAYYIM ATANDI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı operasyon kapsamında tedbir konulan 27 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimlerine kayyım atanmasını talep edildi. Söz konusu talep İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı. Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.