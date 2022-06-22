Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı - Son Dakika
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Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı

22.06.2022 09:26

Yargı dizisinde Savcı Derya rolüne hayat veren oyuncu Şükran Ovalı, ailesi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. Fit fiziğiyle dikkat çeken Ovalı, yeşil mayosuyla oyuncu arkadaşı Hande Erçel'e poz verdi. Güzel oyuncu, fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından ünlü isimlerden yorum yağdı.

2017 yılında Caner Erkin ile nikah masasına oturan Şükran Ovalı, 2018 yılında kızını kucağına aldıktan sonra setlere ara verdi. Zaman zaman dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Ovalı, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Derya rolünü oynuyor.

HANDE ERÇEL'E POZ VERDİ

Dizinin geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Eşi ve kızıyla tatil yapan oyuncu, meslektaşları da eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde sahilde Songül Öden'e poz veren Ovalı, bu sefer Hande Erçel'e poz verdi.

"ENERJİSİNİ SEVDİĞİM GÜZEL"

Instagram'da 871 bin takipçisi olan Ovalı, yeşil mayosuyla havuz başında verdiği pozları yayınladı. Paylaşımına Hande Erçel'i etiketleyen oyuncu "Enerjisini sevdiğim güzel" notunu düştü. Şükran Ovalı'nın paylaşımına eşi kalp ve nazar boncuğu emojisi eklerken Demet Akalın da yorum yapmayı ihmal etmedi. Hande Erçel için Ovalı'nın paylaşımına "Senin güzelliğin" notunu ekledi.

Yargı dizisinin oyuncusu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı

İşte Şükran Ovalı'nın tatil pozları...

Yargı dizisinin oyuncusu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
Yargı dizisinin oyuncusu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
Yargı dizisinin oyuncusu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
Yargı dizisinin oyuncusu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
Yargı dizisinin oyuncusu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
Yargı dizisinin oyuncusu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
Yargı dizisinin oyuncusu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
Yargı dizisinin oyuncusu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
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Şükran Ovalı, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı - Son Dakika
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