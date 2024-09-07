Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı

Şahan Gökbakar\'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı

Şahan Gökbakar'ın 2018 yılında satın aldığı ve ''Özel mülktür girilmez'' diyerek tabela astığı Marmaris'teki villasının kaçak olduğu tespit edildi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen villa için yıkım kararı çıktı ve belediyeye uygulama yazısı gönderildi.

07.09.2024 15:13
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Komedyen Şahan Gökbakar, 2018 yılında Marmaris Delikyol Koyu'nda bir villa satın aldı. Daha önce "Özel mülktür girilmez" yazısı asarak sahil deniz kumu döktürüp zodya botla tonoz bırakan Şahan Gökbakar, günlerce konuşulmuştu. Ünlü komedyenin sık sık gündeme gelen villasının kaçak olduğu ortaya çıktı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme bölgenin imara açık olmadığı ve aykırı binaların yapıldığı tespit edildi. Gökbakar'ın "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip bölgedeki villası için yıkım kararı verildi. Kararın uygulanması için Marmaris Belediyesi'ne de yazı gönderildiği öğrenildi. Yıkım kararına karşı çıkan Şahan Gökbakar ise yasal süreç başladı. Konunun yargıya taşınmasıyla yıkım işlemlerine de başlanamadı.

Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı

"ÖZEL MÜLKTÜR GİRİLMEZ" TABELASI ASMIŞTI

Ünlü komedyen daha önce 10 milyon liraya satın aldığı villasının önünden insanların denize girmesinden rahatsız olduğu için "Özel Mülktür Girilmez" tabelası asarak sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bırakmıştı. Komedyenin tabela astığı görüntülerin o dönem gündem olmasıyla Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlatılmıştı.

Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı

Şahan Gökbakar, Marmaris, Magazin, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Adem Karadeniz: E Şahan ne oldu senin ağaç sevgin 488 20 Yanıtla
  • İshak Klein: Sırf muhalefet ediyor diye adamla uğraşıyorlar.. Bu resmi çok görüyoruz artık güzel ülkemde!.. 88 377 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: villa Kaçak falan değildir büyük ihtimalle ek ilave yapılar Çardak gibi çit gibi sonradan eklemeler yıkılır ama öyle algı yaratılmaz 60 293 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Öyle Recep İvedik lerde kaçak korsan film almalara benzemez bunlar Şahan Abey :) 256 21 Yanıtla
  • yavuz d: ama orman yanginlarinda canla basla mucadele ediyordu:) 239 26 Yanıtla
  • ömer tektaş: son zamanlarda en doydugum guzel haber 224 30 Yanıtla
  • Alper Turken: deniz nasıl özel mulke dahil edilebilir ki 218 6 Yanıtla
  • Halit Erdoğan: 2018 den beri kaçak olduğunu yenimi anlamışlar ???? 132 30 Yanıtla
  • Mahmut Gün: Şasirdikmi hayır bariş diyenler teroristlik yapar halkların kardeşliği diyen şovenizim yapar yani herkes görüldüğü gibi degildir 138 16 Yanıtla
  • Serkan Genç: Bi gülesim geldi 88 10 Yanıtla
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