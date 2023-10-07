Şanlıurfa'da düğünde geline 4 kilo altın takıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da düğünde geline 4 kilo altın takıldı

Son Güncelleme: 07.10.2023 13:47

Şanlıurfa'da İzol ve Özdiker ailelerinin düğününde gelin Aslı Özdiker'e 4 kilogram ağırlığında onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık kolye takıldı. Gelin, takıların ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandı.

Şanlıurfa'da İzol aşiretinin kanaat önderi iş adamı Cihan İzol'un avukat oğlu Ferman İzol ile iş insanı Celal Özdiker'in kızı mimar Aslı Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Alişan'ın sahne aldığı düğünde gelinine 4 kilo altın takıldı.

SEYYAR DÖVİZ BÜROSU GİBİ GEZDİLER

Çiftin düğününe İzol aşiret lideri AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Zülfi kar İzol, bölgedeki bazı aşiretlerin ileri gelenlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. Düğünde şarkıcı Alişan ile sıra gecesi ekibi sahne alırken, davetliler damat ve geline başında toplanıp, para saçtı. Görevliler desteler halindeki atılan paraları toplayarak, yanlarında getirdikleri bir sandığa doldurdu. Cebinde doları kalmayanlar, Türk lirası vererek görevlilerden dolar satın aldı. Orkestra görevlisi salonda seyyar döviz bürosu gibi çalıştı.

GELİN ALTINLARI TAŞIYAMADI

Düğünde gelin Aslı Özdiker'e, 4 kilogram ağırlığında onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık kolye takıldı. Halaya kalkan gelin, onlarca bilezik, cumhuriyet altını, bileklik, kemer, gerdanlık ve kolyenin ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlanınca bir süre sonra oturmak zorunda kaldı. Öte yandan düğüne katılan davetlilerin altınları da dikkatlerden kaçmadı.

İşte dolar ve altınların yer aldığı düğünden kareler...

Alişan'ın sahne aldığı düğünde 4 kilo altın takıldı, gelin ağırlıktan ayakta zor durdu
Alişan'ın sahne aldığı düğünde 4 kilo altın takıldı, gelin ağırlıktan ayakta zor durdu
Alişan'ın sahne aldığı düğünde 4 kilo altın takıldı, gelin ağırlıktan ayakta zor durdu
Alişan'ın sahne aldığı düğünde 4 kilo altın takıldı, gelin ağırlıktan ayakta zor durdu
Alişan'ın sahne aldığı düğünde 4 kilo altın takıldı, gelin ağırlıktan ayakta zor durdu
Alişan'ın sahne aldığı düğünde 4 kilo altın takıldı, gelin ağırlıktan ayakta zor durdu
Alişan'ın sahne aldığı düğünde 4 kilo altın takıldı, gelin ağırlıktan ayakta zor durdu
Alişan'ın sahne aldığı düğünde 4 kilo altın takıldı, gelin ağırlıktan ayakta zor durdu
Alişan'ın sahne aldığı düğünde 4 kilo altın takıldı, gelin ağırlıktan ayakta zor durdu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Şanlıurfa'da düğünde geline 4 kilo altın takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da düğünde geline 4 kilo altın takıldı - Son Dakika
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