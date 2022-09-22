Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi! - Son Dakika
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Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi!

22.09.2022 15:39

İran'da başörtüsü yasağına uymadığı gerekçesiyle 'ahlak polisi' tarafından darbedilip komaya girdikten üç gün sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için ünlü isimler sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülmesine isyan dinmiyor. Hem İran'da hem de diğer ülkelerdeki protesto gösterileri sürüyor. Dün de İstanbul, İzmir ve Adana'daki kadınlar cinayeti protesto etti. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Mahsa Amini için paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Demet Sağıroğlu: Saçı açık diye öldürülen Mahsa'nın ardından İran'da kadın ve erkekler yobazlara karşı birleşti. Yaşasın Özgürlük! Yaşasın laiklik!

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!

Aylin Aslım: En çok ezdiğiniz kadınlar işte böyle getirecek sonunuzu. Boşuna değil bizden korkunuz.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!

Ahmet Ümit: Karanlığa, zorbalığa, gericiliğe karşı direnen İranlı kadınlara bin selam olsun.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!

Kalben: Mahsa Amini her yerde senin saçların var.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!

Nilgün Belgün: Dünyayı kadınlar kurtaracak buna eminim.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!

Mert Fırat: Davasında haklı insanlar er ya da geç her daim kazanırlar. Onlarca halk tek vücut onun için direniyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!

SELDA BAĞCAN

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!

NURGÜL YEŞİLÇAY

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!

SILA GENÇOĞLU

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!
ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!
ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!
ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!
ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!
ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞÖRTÜ YASAĞINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLEN 'MAHSA AMİNİ' PAYLAŞIMI!
YORUMLAR
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Kaynak: Magazinkolik

İran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi! - Son Dakika
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