Sanat camiasından Özkan Uğur için sosyal medyada başsağlığı mesajları yağıyor

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenleri yasa boğdu. İşte ünlü şarkıcı için gelen başsağlığı mesajları geldi.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Bakan Koca, bir süredir tedavi gören Özkan Uğur ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA ŞIKEL

"Sen hayatımda tanıdığım kimselere benzemezdin. Eşsiz Özkan Abim. Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Seni hep çok seveceğim."

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Bu son atağı da yeneceğine kalpten inanıyorduk. Çok özel bir ruhtu. Her ölüm erkendir ama onunki gerçekten erkendi. Yeri dolamaz."

HALUK LEVENT

"Çok güzel, çok başarılı bir müzisyeni kaybettik. Türk müzik dünyasının başı sağ olsun."

MUSTAFA SANDAL

"Seni hep güzel gülümsemenle hatırlayacağız. Mekânın cennet olsun Özkan abi."

NURGÜL YEŞİLÇAY

SEZEN AKSU

"Başımız sağ olsun."

YONCA EVCİMİK

"Yeri doldurulamayacak bir sanatçı. Çok üzgünüm ve şaşkınım. Çok küçük yaştan itibaren tanıyorum. Gerçekten bunu atlatacağını düşünüyordum ben. Herkese pozitif enerji veren bir kişilikti. Hiç onu kızgın kırgın görmedik. Sevenlerine ailesine Allah sabır versin."

DEMET EVGAR

"Senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba… Yeteneğin zaten nadir gelir…Tanıştıktan sonra "kızım" dedin hep bana. "Baba" dedim ben de. Şaka da olsa, vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekanda olmayacak sadece…Seni özleyeceğim.Çok… Bi tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Seni seviyorum. Kızın…"

ALİŞAN

"Çok üzüldüm çok.. Dünya iyisi, büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik... Hepimizin başı sağolsun... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Özkan Abi..."

ACUN ILICALI

"Başımız sağolsun"

NİLGÜN BELGÜN

"Özkan Uğur'u kaybetmişiz. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet etsin. Ülkemizin ve ailesinin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamıydı. Hepimizin başı sağ olsun cennet mekanı olsun."

HAKAN PEKER

"Çok neşeli bir insandı. Şoktayım. Bütün müzik camiasının başı sağ olsun diyorum. Sinemada müzikte çok başarılı. Komple bir sanatçıydı. Bir bakıyorsunuz gitar çalıyor, vokalist, yaptığı filmler Cem Yılmaz'la çok güzel filmler yaptı. Dört dörtlük bir sanatçı. Tüm müzik camiasına ve ailesine baş sağlığı diyorum."

MERT FIRAT

"Hepimize çok büyük bir örnekti, hem insanlığıyla hem toplumdaki var oluşuyla. Ne desek boş, 2 dakikaya sığmaz, bence yıllara sığmaz Özkan Uğur. Çok büyük bir acı."

YONCA LODİ

"Hepimizin çok büyük kaybı. Herkesi ele geçiren neşesini anlatabilirim, sonsuz müzik yeteneğini anlatabilirim... O hepimizin Özkan abisiydi. Çok da umutluyduk. Sürekli Fuat abiyle konuşuyorum. Bazı insanlar yıldızlara yakışıyorlar. Yıldız gibi gelip yıldız gibi gidiyorlar. Yok olacak bir enerji değil. Enerjisi çok yüksek bir insandı. Ben küçük yaşlarda tanıştım, bu camiada herkese abi olmuştur. O bir şey söylediğinde hepimiz ağzının içine bakardık. Çok sevdik. Hepimiz için çok büyük bir duayen, çok büyük bir abi, çok büyük bir müzisyeni kaybettik. Ailesine sabırlar dilerim. Fuat abime, Mazhar Alanson'a... MFÖ yok yani şu an. Çok üzgünüm."