Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi

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Manolya, Sevmedim Deme, İçime Ata Ata ve Baba Yak gibi hit şarkılarıyla tanınan genç sanatçı Kurtuluş Kuş, 10 yıldır birlikte olduğu Nezaket Şimşek ile nikah masasına oturdu. Çiftin Ankara Keçiören'deki düğününe ünlü isimler de katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini şarkıcı Eda Sakız ve Burak Bulut yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Eda Sakız ve Nigar Muharrem sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyledi. Düğünü için bir otelde hazırlanan gelin Nezaket Şimşek önce kabarık işleme detaylı bir gelinlik giydi. Şimşek, nikah sonrası da balık model dantelli bir gelinlik tercih etti. Ünlü isimler gecenin ilerleyen dakikalarında kendilerini müziğin ritmine kaptırarak saatlerce dans etti.

KURTULUŞ KUŞ KİMDİR?

Kurtuluş Kuş 1997 yılında Karaman'da dünyaya geldi. İlk olarak DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan single parçası olan "Rüya Gibi" ile büyük beğeni toplayan Kuş ardından "El İnsaf" isimli teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Genç şarkıcı Burak Bulut ile düet yaptığı Sevmedim Deme şarkısıyla 258 milyon dinlenmeye ulaştı. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kuş, daha sonra Mustafa Ceceli, İrem Derici ve Ebru Yaşar gibi isimlerle düet yaptı.