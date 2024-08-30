Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Acun Ilıcalı, İbrahim Tatlıses ve Hande Erçel gibi birçok ünlü isim, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde peş peşe paylaşımlar yaparak duygularını dile getirdi.

30.08.2024 13:38
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102'nci yıl dönümünü olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, birçok kişi tarafından bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı için paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

AJDA PEKKAN

"Bu topraklar üzerinde bağımsız yaşamamızın teminatı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm milletimizin gururunu paylaşıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimize rahmetle anıyorum."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

KEREM ALIŞIK

"Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğu ile ulusumuzun yazdığı bu zafer yüzyıllar boyu unutulmayacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

EDA ECE

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

HANDE ERÇEL

"Atam. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

İBRAHİM TATLISES

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin sembolü olan büyük zaferin 102. yılını yürekten kutlarım. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun…"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

ACUN ILICALI

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

PINAR DENİZ

"Kutlu olsun"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

FİLİZ AKIN

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

DERYA ULUĞ

"Zaferin ruhunu yaşatan tüm kahramanlarımızın bağımsızlık mücadelesini gururla anıyor, bayramınızı kutluyorum."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

FİLİZ TAÇBAŞ

"Bağımsızlığımızın simgesi zaferin gururu. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

BURAY

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

METİN AKDÜLGER

"Zafer, zafer benim diyebilenlerindir. 30 Ağustos 1922"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

HALDUN DORMEN

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

TÜRKAN ŞORAY

"Ata'm sana minnetle.. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

HÜLYA KOÇYİĞİT

"'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir" demiş Ata'mız… Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

SİNAN AKÇIL

"Sevgi ve minnetle anıyoruz. Başkomutan M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde, hayatımıza özgür bir Cumhuriyet olarak devam ediyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Hande Erçel, Dumlupınar, Pınar, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: AKİT bayramın hiç lafını bile etmiyor. Sayfalarına baktım da gündemleri dilruba, imamoğlu. Bunlar hangi millete hangi zümreye hizmet ediyorlar. Karşılarına çıkıp sormak lazım. 2 0 Yanıtla
  • Çelikk: Siz Para Derdindesiniz 30 Ağustos Sizin Neyinize Kutlamak 0 0 Yanıtla

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