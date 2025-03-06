Macron\'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Politika

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'da düzenlenen "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, liderlere "ReArm Europe" planını sunacağını belirterek, "Plan sayesinde AB'yi yeniden silahlandırmanın yanı sıra bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna'yı da silahlandırmış olacağız" dedi.

AB LİDERLERİ, UKRAYNA İÇİN TOPLANDI

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte basın toplantısı gerçekleştiren AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Bugün, Avrupa Birliği Konseyi'nde Avrupa'nın güvenliğinin inşası açısından çok önemli bir andayız. Hatırlarsanız, aylar önce çok önemli bir beyin fırtınası gerçekleştirmiştik ve şimdi karar almak ve somut adımlar atmak için buradayız" dedi.

"AVRUPA SAVUNMASININ DAHA GÜÇLÜ OLMASI, UKRAYNA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRİR"

Avrupa'nın güvenliğinin ve savunmasının Ukrayna'nın güvenliğinden ve savunmasından ayrılmayacağını kaydeden Costa, "Avrupa'nın savunmasının daha güçlü olması, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirir. Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırması da kendi savunmamızı güçlendirmek açısından çok önemlidir" diye konuştu.

"AVRUPA AÇIK BİR TEHDİT İLE KARŞI KARŞIYA"

Costa'nın ardından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ise, "Bu, Avrupa için bir dönüm noktası. Avrupa ailesinin bir parçası olan Ukrayna için de bir dönüm noktası. Avrupa, açık ve mevcut bir tehdit ile karşı karşıya ve bu nedenle Avrupa'nın kendini koruyabilmesi ve savunabilmesi gerekiyor. Aynı şekilde Ukrayna'yı da kendini savunabilecek bir konuma getirmemiz ve adil ve kalıcı bir barış için çaba göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

800 MİLYAR EURO'YA KADAR ASKERİ DESTEK PLANI

Bugünkü toplantıda liderlere "ReArm Europe" planını sunacağını söyleyen Leyen, "ReArm Europe" planı, savunma yatırımları için 800 milyar euro'ya kadar destek sağlıyor. Üye devletlere savunma yatırımı yapabilmeleri için finansal alan sağlıyor. Üye devletlere, Ukrayna savunma sanayisine yatırım yapma veya Ukrayna'ya doğrudan askeri kapasite tedarik etme imkanı sunuyor" şeklinde konuştu. Von der Leyen, plan sayesinde Avrupa Birliği'ni yeniden silahlandırmanın yanı sıra egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumaya çalışan ve bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna'yı da silahlandırmış olacaklarını ifade etti.

ZELENSKİY: YALNIZ OLMADIĞIMIZI BİLMEK ÇOK DEĞERLİ"

Konuşmasında Ukrayna'ya verilen güçlü destek nedeniyle Avrupalı liderlere teşekkürlerini sunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, "Yalnız olmadığımızı bilmek çok değerli ve bunlar sadece sözden ibaret değil. Bunu gerçekten hissediyoruz. Bu çok önemli" dedi. Zelenskiy, "Üretimimizi artırmaya yönelik sinyalleriniz, Avrupa Birliği çerçevesinde Avrupa güvenliğini güçlendirme yönündeki mesajlarınız büyük kararlar" diye konuştu.

"AVRUPA'NIN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASI GEREKİYOR"

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avrupa'nın savunma açısından nihayet kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurguladı ve "Bunu uzun zamandır talep ediyorduk. Avrupa Birliği'nin artık kendi ayakları üzerinde durmasının zamanı geldi de geçiyor" ifadelerini kullandı. AB ülkeleri vatandaşlarının kendilerinden beklediği şeyin bu olduğunu vurgulayan Metsola, Ukrayna konusunda da lafta değil gerçekten maddi destek sağlamaya hazır olduklarını söylemenin gerektiğini ifade etti.

"RUSYA SİLAHLANMA YARIŞINI KAYBEDECEK"

AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen Polonya'nın Başbakanı Donald Tusk ise yaptığı açıklamada, " Rusya, silahlanma yarışını kaybedecek. Tıpkı 40 yıl önce Sovyetler Birliği'nin kaybettiği gibi" dedi. Tusk, "Bugün, Avrupa'nın kararlılığı, yeniden silahlanması, savunma sanayii ve Rusya'nın dünyaya yönelik meydan okumasıyla yüzleşme açısından her şeyin değişebileceği ve muhtemelen de değişeceği bir gün" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın bir bütün olarak Rusya ile girilecek herhangi bir askeri, finansal ve ekonomik mücadeleyi kazanabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Tusk, "Net bir şekilde biz daha güçlüyüz" dedi. Fransa'nın nükleer caydırıcılık teklifinin de düşünmeye değer olduğunu ifade eden Tusk, bunun Avrupa'nın savunma çabalarının koordinasyonu için kapsamlı bir girişimin parçası olması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da konuşmasında Fransa'nın "nükleer caydırıcılık" planına çekimser yaklaşarak, bu teklifin ABD'nin Avrupa'nın güvenliğine olan angajmanını zayıflatabileceğini söyledi. Gazetecilerden Ukrayna savaşına ilişkin barış müzakereleri hakkında sorulan bir soruya Scholz, "Ukrayna'nın dikte edilmiş bir barışı kabullenmek zorunda kalmamasını sağlamak çok önemli. Bunun yerine, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını garanti altına alan adil bir barış olmalı" dedi.

MACRON'A KREMLİN'DEN YANIT: RUSYA İÇİN BİR TEHDİT

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un nükleer söylemlerini Rusya için bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Lavrov, "Elbette bu Rusya için bir tehdittir. Bizi bir tehdit olarak görüyorsa, Avrupa ülkelerinin genelkurmay başkanları ve İngiltere'yi toplantıya çağırıyorsa, nükleer silah kullanmanın gerekli olduğunu söylüyorsa, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmaya hazırlanıyorsa, bu elbette bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

"KİMSE MACRON'U ENGELLEMİYOR"

Lavrov ayrıca, Macron'un Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le endişelerini görüşme fırsatı olduğunu, ancak bunu yapmadığını belirterek, "Macron, Putin'i arayıp onunla mutlaka görüşeceğini zaman zaman gururla beyan ediyor. Böyle fırsatları var. Kimse onu engellemiyor. Aksine Başkan, sürekli olarak tüm mevkidaşlarıyla temaslara açık olduğunu vurguluyor. Açıkçası Rusya'nın Avrupa ve Fransa'ya karşı savaş hazırlığı yaptığına dair bu aptalca suçlamalara gelince, Putin bu tür düşünceleri hayal ürünü, saçmalık olarak adlandırıyor" dedi. Lavrov aynı zamanda aklı başında olan her insanın Moskova'nın Avrupa ile silahlı çatışmaya ihtiyacı olmadığını anlaması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

"HİTLER'İN AÇIKLAMALARINA BENZİYOR"

Macron'un açıklamalarını Adolf Hitler ve Napolyon Bonapart'ın açıklamalarına benzeten Lavrov, "Kendisinden önceki liderler gibi Rusya ile mücadeleye girişen Napolyon ve Hitler'in aksine Sayın Macron pek diplomatik davranmıyor. Çünkü açıkça şunu söylediler: 'Rusya'yı fethetmeliyiz, Rusya'yı yenmeliyiz.' Görünüşe göre o da aynı şeyi istiyor, ama nedense Rusya'nın Fransa'yı yenmemesi için onunla savaşılması gerektiğini, Rusya'nın Fransa ve Avrupa için tehlike oluşturduğunu söylüyor" dedi.

"UKRAYNA'YA BARIŞ GÜCÜ KONUMLANDIRILMASINA İZİN VERİLEMEZ"

Ukrayna'ya Avrupalı ülkelerden barış gücü konuşlandırılması konusuna da değinen Lavrov, "Bu birliklerin Ukrayna topraklarındaki varlığını, NATO'nun Ukrayna'daki potansiyel varlığını değerlendirdiğimiz şekilde değerlendireceğiz. Tekrar söylemek istiyorum. Bu, Rusya ile hibrit savaş değil, NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı savaşa doğrudan, resmi ve açık bir şekilde dahil olması anlamına gelecektir. Buna izin verilemez" şeklinde konuştu.

KREMLİN: SON DERECE ÇATIŞMACI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Macron'un konuşmasının "son derece çatışmacı" olduğunu belirterek Fransa'nın savaşın devam etmesini istediğini belirtti. Peskov, "Macron'un konuşmasına baktığınızda Fransa'nın gerçekten savaşın devamını istediği hissine kapılıyorsunuz. Dahası, Fransa güvenlik için nükleer silahlarını kullanmaya hazırmış ve buna benzer şeyler. Bu zaten artık bir nükleer söylem, Avrupa'da nükleer liderlik için iddia, yani bu çok ama çok çatışmacı" dedi. Peskov ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna sorununun ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olduğu yönündeki yorumlarına da katıldıklarını dile getirdi.