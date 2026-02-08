Minguzzi'nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Minguzzi'nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek

Haberin Videosunu İzleyin
Minguzzi\'nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek
08.02.2026 16:58  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Minguzzi\'nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek
Haber Videosu

Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde düzenlenen Mevlidi Şerife katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çıkışta, beklenen "Suça Sürüklenen Çocuk düzenlemesi" ile ilgili konuştu. "Aileyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" diyen Bakan Tunç, "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyon çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra oluşacak rapora göre meclisimizde yasal düzenlemeler gündeme gelecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de reşit olmayan çocukların saldırısına uğrayıp bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (15) için Sultanahmet Camii'nde düzenlenen Mevlidi Şerife katıldı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, kamuoyunun beklediği "Suça Sürüklenen Çocuk düzenlemesi" ile ilgili konuştu.

"MECLİSİMİZDE YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEME GELECEK"

Bakan Tunç, "Bu taslağı meclis grubumuza intikal ettirdik, meclis grubumuz değerlendirdi ve ardından diğer siyasi partilerle de görüşmeler yapıldı; meclisteki bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirlerin, gerek cezalandırma gerekse önleyici tedbirler bakımından etraflıca araştırılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği yapılması gerektiği kanaati oluştu. Hâlihazırda İstanbul milletvekilimiz Sayın Tuğba Turgut başkanlığında bu komisyon çalışmalarını sürdürmektedir ve komisyonun çalışmaları tamamlandıktan sonra oluşacak rapora göre meclisimizde yasal düzenlemeler gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

"18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN CEZALANDIRILMASI TCK'NİN 31. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞTİR"

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Çocukların bu şekilde birbirlerine karşı suç işlemeleri ya da çocukların büyüklere karşı suç işlemeleri, suça sürüklenen çocuklar konusunu ülkenin gündemine getirmiş oldu. Burada özellikle çocukların, 18 yaşından küçüklerin cezalandırılması ile ilgili hususlar Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde düzenlenmiş olan konulardır.

Bununla ilgili olarak uzun yıllardan beri Türkiye'nin uygulaması üç kademeden müteşekkildir. 12 yaşından önceki çocukların ceza sorumluluğu yoktur ve bu yaş grubuna çocuklara özgü tedbirler uygulanır. 12–15 yaş grubunda cezada yarı oranında indirim söz konusudur. 15–18 yaş grubunda da indirim uygulanmaktadır. Kasten öldürme suçlarında ise ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları bakımından, 15–18 yaş grubu için ağırlaştırılmış müebbet karşılığı 24 yıla kadar, 12–15 yaş grubu için ise 15 yıla kadar ceza verilebilmektedir, kanunumuz bu şekildedir.

Diğer ülke uygulamalarına baktığımızda da benzer düzenlemeler görülmektedir. Bazı ülkelerde ceza sorumluluğu 15 yaşın altında yoktur, bazılarında 14, bazılarında ise 13 yaş sınırı vardır ve Türkiye'de bu uygulama 2005'ten bu yana 12 yaş olarak sürdürülmektedir.

"MEVZUATIMIZI YENİDEN DEĞERLENDİRMEK GEREKTİĞİ AÇIKÇA ORTADADIR"

Gelinen noktada, çocukların bu tür suçlara iştirak etmemesi amacıyla hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızı yeniden değerlendirmek gerektiği, kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık ihtiyacı açıkça ortadadır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı olarak meclis grubumuza bir taslak üzerinde çalıştık. Bu taslakta, özellikle bu yaş grubundaki çocukların suça karışması hâlinde, kasten öldürme suçlarında suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka durumu ve kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak her dosya ve her olay bazında hâkimlere takdir yetkisi verilmesi gerektiği düşüncesi yer aldı.

"TASLAĞI MECLİS GRUBUMUZA İNTİKAL ETTİRDİK"

Bu taslağı meclis grubumuza intikal ettirdik, meclis grubumuz değerlendirdi ve ardından diğer siyasi partilerle de görüşmeler yapıldı; meclisteki bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirlerin, gerek cezalandırma gerekse önleyici tedbirler bakımından etraflıca araştırılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği yapılması gerektiği kanaati oluştu. Hâlihazırda İstanbul milletvekilimiz Sayın Tuğba Turgut başkanlığında bu komisyon çalışmalarını sürdürmektedir ve komisyonun çalışmaları tamamlandıktan sonra oluşacak rapora göre meclisimizde yasal düzenlemeler gündeme gelecektir.

"11. YARGI PAKETİ'NDE YASALAŞAN BİR MADDE BULUNMAKTADIR"

Bununla birlikte 11. Yargı Paketi'nde bu anlamda yasalaşan bir madde bulunmaktadır. Çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılması durumunda, örgüt yöneticilerine ve örgüt üyelerine, çocukları suçta kullananlara verilecek cezaların yarı oranında artırılmasına ilişkin düzenleme 11. Yargı Paketi ile yasalaşmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesindeki ceza süreleriyle ilgili düzenlemeler de komisyon çalışmalarından sonra gerçekleştirilecektir.

Her iki evladımızla ve diğer çocuklarla ilgili davaların süreçleri devam etmektedir. Ülke genelinde isimlerini burada sayamadığımız bazı soruşturma ve davalar da bulunmaktadır. Atlas Çağlayan'ın soruşturması Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında devam etmekte olup, 12–15 yaş grubunda suçu işleyenlerle ilgili süreç titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca sosyal medya üzerinden Çağlayan ailesini tehdit eden kişilerle ilgili soruşturma açılmış, dört kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yine Ahmet Mingüzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan tehdit ve hakaretlerle ilgili de tespit edilen kişiler hakkında soruşturmalar açılmış, tutuklamalar yapılmış ve gerekli cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Aileyi tehdit eden, suçu ve suçluyu övme ve hakaret suçlarından üç kişi, mezarı tahrip eden bir kişi olmak üzere toplam dört kişi beş yıla kadar cezalarla cezalandırılmıştır.

"BU KONUDA HASSASİYETİMİZ SON DERECE BÜYÜK, KARARLILIĞIMIZ TAMDIR"

Bu konudaki hassasiyetimiz son derece büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantılarında ve sonrasındaki açıklamalarından da görüleceği üzere bu konudaki kararlılığımız tamdır. Çocuklarımızı korumamız, onları hem sosyal medyanın olumsuz etkilerinden hem de suça bulaşmaktan uzak tutmak için aileler ve devletimizin ilgili kurumları tarafından gerekli tedbirleri hassasiyetle almamız gerekmektedir. Çocukların korunması tüm dünyada önemli bir sorun hâline gelmiş olup, Türkiye'de de Çocuk Koruma Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiş, anayasamızda çocukların korunması ve istismarın önlenmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu anayasal ve yasal düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması noktasındaki hassasiyetimizi sürdürmekteyiz.

Soruşturmaları yakından takip ediyor, Ahmet Mingüzi evladımıza, Atlas Çağlayan evladımıza ve hunharca katledilen tüm çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bir evladını kaybetmiş bir annenin acısının tarif edilemez olduğunu biliyor, bu hassasiyeti saygıyla karşılıyor ve buna uygun tedbirleri alma kararlılığımızı vurguluyoruz.

"AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Ahmet evladımızın vefatının birinci yıl dönümünde aileyi yalnız bırakmadık, aileyle sürekli irtibat hâlinde olduk ve mevlid programına katılarak dualar ettik. Rabbim bir daha ailelerimize böyle acılar yaşatmasın. Bu süreçte Mingüzi ailesinin ve çocuklarını kaybeden tüm ailelerimizin yanında olduğumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da olayın başından itibaren aileyle görüşerek talimatlarını verdiğini ve komisyon çalışmaları tamamlandığında gerekli yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini ifade ediyoruz. Bir kez daha Ahmet yavrumuza, Atlas yavrumuza ve diğer çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz.

Yılmaz Tunç, Politika, Gündem, Güncel, Çocuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Minguzzi'nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İDAMIN ÇIKMASI ŞART 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
Balıkesir’de korkutan deprem Balıkesir'de korkutan deprem
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Canlı yayında dehşet Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor Taşların arasından fışkırdı Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris’te Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:33
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
16:09
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:56
Poligonda akılalmaz görüntü Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
10:49
“Gururdan ağladım“ diyen 77’lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı
"Gururdan ağladım" diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:01:38. #7.11#
SON DAKİKA: Minguzzi'nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.