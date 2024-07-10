Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "CHP'li belediyeler eş, dost, akraba, akrabalarının merkezi olmuştur durumdadır"

" Özel maaşları zamanında ödeyemeyen, belediyelerin işten çıkarılan işçilerin yaşadıkları mağduriyetleri, belediyelerdeki eş, dost, akraba atamaları usulsüzlükleri görmezden gelmektir"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'li belediyeler eş, dost, akraba, akrabalarının merkezi olmuştur durumdadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Dağ, 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından milletin verdiği mesajı en net şekilde okuduklarını ve seçimin hemen ardından çalışmalara başladıklarını belirtti. Geçen hafta yerel yönetimler kampımızı tamamladıklarını hatırlatan Dağ, "Burada belediye başkanlarımızla 3 günü süren oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik. Haziran ayı içerisinde milletvekillerimiz, merkez karar yönetim kurulu üyelerimiz, kurucularımızı ve genel merkezde de bulunan teşkilatımızın bulunduğu Kızılcahamam halkımızı yapmıştık. Orada da istişarelerde bulunduk. Kamplarımızın yanı sıra Merkez Karar Yönetim kurulu ve MYK toplantıları birimlerimizin kendi işlerinde yaptığı çalışma ve değerlendirmelerle 31 Mart seçim sonuçlarını hak tahlil etmeye vatandaşlarımızın bizden beklentilerini ve bu beklentilere karşı politikalar üretmeye gayret ediyoruz. Biz yerelden başlayan emek ve icratlarımızla milyonların gönlünde taht kurmuş bir siyasi hareketiz. Günümüze kadar hizmet ışığında yolumuzu aydınlatarak büyümüş bir siyasi partiyiz. Vatandaşlar iç içe şehirlerin sesi milletin gücüyle genele yükselen bir hareketiz. Dolasıyla bizlerin yerel seçim sonuçlarını göz ardı etme gibi bir lüksümüz yoktur. Gayemiz vatandaşlarımızın verdiği mesaj doğrultusunda gereken muhasebesiyle yapmak milletimizle olan bağıda kuvvetlendirmektir" diye konuştu.

"CHP'li belediyeler eş, dost, akraba, akrabalarının merkezi olmuştur durumdadır"

Kendi değerlendirmeleri yaparken bir taraftan da muhalefet partilerinin ne yaptığını izlediklerini söyleyen Dağ, "Gelin görün ki AK Parti'nin yüzde siyasetine gölge düşürmeye çalışanlar, bugün icraat ve hizmet adına bir arpa boyu kadar yol kat edememişlerdir. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki 31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık üç buçuk, dört ay boyunca yerel yönetimlerde tam anlamıyla fiyasko olan bir Cumhuriyet Halk Partisi tablosuyla karşı karşıyayız. Bu süreçte CHP'li belediyeler ve belediye başkanları skandallarla, nepotizmle, usulsüzlüklerle ve vizyonsuzluklarla kamuoyunun gündemine gelmektedir. Üç aylık süreçte resmen kayırmacılık rekoru kırdılar. Belediyelerini eş, dost, akraba, atamalarıyla tıka basa doldurdular. İstanbul, İzmir, Çanakkale Kırıkkale, Bursa gibi yerler başta olmak üzere birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde liyakata önem vermeden atamalar yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bu konuda birazda kişisel piar yapmak adına akraba atamalarına karşı olduğunu belirtilen çıkışlar yapmışsa da kendisi dinleyen ciddiye alan olmadı. Akraba dostu, belediye başkanları Özgür Özel'in bu açıklamalarına gülüp geçiyorlar. CHP'li belediyeler eş, dost, akraba, akrabalarının merkezi olmuştur durumdadır. Şu an neredeyse tamamı göreve devam ediyor. Son olarak gerçekten zihinleri de zorlayarak Esenyurt belediye başkanı kayınbiraderimi mali işler müdürü, kardeşini koruma, kuzenini özel kalem ve yeğenini oğullarını danışman yaptı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da para kuleleri ayyuka çıkmış durumda olduğunu aktaran Dağ, "Bu paraların kaynağını anlatabilen ve kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bugüne kadar görmedik. Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisine yakın gazetecileri Roma'ya götürerek milyonlarca harcama yaptı. İsrafı bitireceğiz diye bağıranlar savurganlıkta sınır tanımadı. Özellikle bu konuda bizi eleştiren gazetecilerinde özellikle burada bu pozisyon karşısında tamamen bu geziye katılmış olmalarında not etmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yerel seçimden önce emekliler konusunda her türlü popülist söylemlerde bulunduklarını aylık destek vereceğini söyleyen belediyelerin neredeyse tamamının 3 aydır 3 maymunu oynadıklarını ifade eden Dağ sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Emekliler ve asgari ücretli çalışanlarımız üzerinden prim yapmaya çalışan CHP'li belediye başkanları İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Uşak'ta, Kütahya'da ve diğer şehirlerde gözünü hiç kırpmadan, ekmeğe, suya ve ulaşıma yüksek oranda zamlar yapmışlardır. Ülkemizde uzun zamandır çaba sarf ettiğimiz, uğraş verdiğimiz düşürmek için çaba sarf ettiğimiz bir enflasyon meselesi vardır. Ama CHP'li belediyelerin yaptığı zamlara baktığınızda enflasyonun çok çok üstünde bu zamları yaptıklarını görüyoruz. CHP belediye başkanlarının engelleniyoruz yalanı artık kamuoyunda karşılık bulmayınca bu sefer de borç yalanına sarıldıklarına şahitlik ediyoruz. Beceriksizliklerine de daha ilk günden kılıf uydurmak için büyük borç aldıklarını belirterek AK Parti belediyeleri zan altında bırakırmışlardır. Ancak rakamları incelediğimizde tam tersi bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. CHP Sözcüsü Deniz Yücel devraldıkları belediyenin borç yükünün 100 milyar olduğunu ifade etmişti. Oysa ki sadece 2019- 2024 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de ürettiği belediyelerin toplam borcu yüz milyar TL'dir. Bunu da kendi belediye başkanları bizzat ifade etmişlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu rakam iki katına çıkmazsa da Ankara'yı hesaba katarsak CHP'li belediyelerin borçsuz bucaksız bir hal almış durumdadır. Nitekim 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı iki buçuk ayda bir buçuk milyar borç ödediğini açıklayarak yeni nesil belediyeciliğin ne olduğunu herkese göstermiş oldu. Etimesgut Belediyesi'ni borçsuz devraldığını söyleyen Erdal Beşikçioğlu'un bir yıl bir milyar lira borç yetkisi aldığına dair haberlere ne diyeceksiniz ? Önceki dönemlerdeki CHP'li Belediye başkanları borç batağından kurtulmak için geçici çözüm olarak belediyeye ait taşınmazları satıyorlardı. Ancak bu dönemki belediye başkanları bu yöntemi kullanamayacak durumdadır. Çünkü belediye ne kadar kıymetli taşınmaz varsa elden çıkarılmıştır. Gerek yönettikleri gerekse devir aldıkları belediyelerde deyim yerindeyse işçi kıyımı yapan belediye başkanları borç batağından dolayı işçilerin maaşını ya ödeyememektedirler ya da taksit taksit ödemektedirler. Her fırsatta 'asgari ücrete zam, emekli maaşı asgari ücrete eşit olmalı, emekli maaşına zam diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de kendi belediyelerinde işçi ve memur maaşlarından kesinti yapılmasını göz ardı etmektedir. "

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in maaşları zamanında ödeyemeyen belediyelerin, işten çıkarılan işçilerin yaşadıkları, mağduriyetleri, belediyelerdeki eş, dost, akraba atamaları usulsüzlükleri görmezden geldiğini vurgulayan Dağ, "Cumhuriyet Halk Partisi Kula Belediye Başkanı, makamında adam dövüyor hatta adam dövmeyi geçtik resmen işkence yapıyor. Olay yaşandıktan sonra hükümet Halk Partisi Genel Merkezi yönetimi adliyeye baskın yapmış, olayın ayrıntıları ortaya çıkınca sus pus oluyorlar. CHP Bulancak Belediye Başkanı ilçe teşkilatından husumetli olduğu kişileri darp ettiği ise basına düştü. Bu gibi hadiseler kamuoyunda çokça konuşulan ayyuka çıkmış meseledir. Bunları maalesef arttırmak mümkündür. Kısacası seçim önce emekliden öğrenci kadından çocuklara kadar geniş yelpazede anlatmakla bitiremediği seçim vaatleri seçimden sonra sükutu hayale uğramıştır. Gündem oluşturmaya çalışan Özgür Özel maaşları zamanında ödeyemeyen, belediyelerin işten çıkarılan işçilerin yaşadıkları mağduriyetleri, belediyelerdeki eş, dost, akraba atamaları usulsüzlükleri görmezden gelmektir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart işçilerden sonra gelen erken seçim taleplerinin olmadığını, vatandaşa hizmet noktasında çalışacaklarını ifade ettiğini hatırlayan Dağ, "Bu açıklamaların üzerinden çok geçmeden bir buçuk sene içerisinde erken seçim olur ve erkek seçim istiyorum gibi söylemlerle karşımıza çıkmıştır. Bu söylem değişiminin temelinde ise yönettikleri belediyelerin beceriksizliklerini henüz 6 ay geçmeden bile gün yüzüne çıkmış olması önemlidir. CHP Genel Başkanı Özel'in parti içi mücadele ayak oyunları da zaman içerisinde yönetmesi zorlaşacaktır. Bunun farkında olduğu için erken seçimi istemeye başlamıştır" değerlendirmelerinde bulundu.