Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı görevini Süleyman Soylu'dan devraldı - Son Dakika
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Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı görevini Süleyman Soylu'dan devraldı

04.06.2023 16:38

İçişleri Bakanlığına getirilen Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı. Devir teslim törenine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bakan yardımcıları ve bakanlık yetkilileri de katıldı. Soylu, Türkiye'nin son 21 yılda önemli mesafeler katettiğini söyledi. Yerlikaya ise milletin huzur ve güvenliği için çalışacaklarını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı olarak atandı. Yerlikaya, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Süleyman Soylu'dan devraldı. Devir teslim törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bakan yardımcıları ve bakanlık yetkilileri de katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisini İçişleri Bakanlığına ataması dolayısıyla teşekkür etti. Soylu'ya 7 yıldır büyük özveriyle yaptığı çalışmalar ve emekleri için teşekkür eden Yerlikaya, hizmet bayrağını Soylu'dan devralmanın kendisi için büyük onur olduğunu belirtti.

"ÜLKENİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ MUHAFAZA ETMEK VARLIK SEBEBİMİZ"

Yerlikaya, Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a şanlı bayrağın dalgalandığı her yerde 85 milyon kişiyi huzur ve güven içinde yaşatmanın, onların temel hak ve hürriyetlerini korumanın, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmenin varlık sebepleri olduğunu söyledi.

"TEMEL REFERANSIMIZ HUKUK VE İNSAN HAKLARI

Kutsal vatan toprağının her karışının, Mavi Vatan'ın her bir damlasının, sahil, sınır ve kıyı şeritlerin tamamının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Milletimizin her bir ferdi bize emanettir. Biz, milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız, hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz verilmeyecektir." diye konuştu.

"TÜM SUÇLARLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının büyük ve güçlü bir aile olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Terör, organize suçlar, siber suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç ve diğer tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı yine hep birlikte saracağız. Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak. Tüm bunları yaparken de tek amacımız, nihai gayemiz Allah rızasıdır ve aziz milletimizin hayır dualarını almaktır.

"AŞK İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Milli birlik ve beraberlik, vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz uğruna fedayı can eyleyen tüm şehitlerimize, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Aziz şehitlerimizin muhterem aileleri ailemiz; yakınları yakınlarımızdır. Onlar bize, hepimize emanettir. Çıktığımız bu yolda, Cenabıhak bizi emanete layık kılsın. Yürekten diyorum ki; 'aşkla çalışan yorulmazmış', bizler de aşk ile çalışacağız ve Allah'ın izniyle yorulmak bilmeyeceğiz ve bunu da hep birlikte el birliğiyle yapacağız." Konuşmaların ardından Yerlikaya, görevi Soylu'dan devraldı. Yerlikaya ve Soylu birbirlerine çiçek takdim etti. Soylu, bakanlığı sırasında kullandığı kalemi Yerlikaya'ya hediye etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Politika Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı görevini Süleyman Soylu'dan devraldı - Son Dakika


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