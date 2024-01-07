ANAP Yeni MKYK Üyeleri İle İlk Toplantısını Yaptı

Anavatan Partisi'ne (ANAP) yeni seçilen MKYK üyeleri ile ilk toplantısını yaptı. Başkan İbrahim Çelebi, toplantı sonrası Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi.

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, partisinin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin tamamının oylarını alarak yeniden genel başkan seçilmesinin ardından, partisinin ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çelebi, beraberindeki parti üyeleriyle birlikte, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Mozoleye çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Çelebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu notu bıraktı:

"Kurtuluş Savaşı'mızın eşsiz komutanı, devletimizin kurucusu, Cumhuriyet'imizin banisi, mazlum milletlerin ilham kaynağı aziz Atatürk, bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bu dönemde, Kurtuluş Savaşı'mızı zafere taşıyan direniş ruhuyla, yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Anavatan Partisi yeni yönetimi olarak, bilim, teknoloji, kalkınma ve çağdaşlık yolunda daha evvel olduğu gibi kararlılıkla ilerliyor, birlik ve beraberlik duygularıyla vatanımıza sahip çıkıyor, açtığınız hedeflere hiç durmadan ilerliyoruz. Bizim davamız vatan, adresimiz Anavatan, ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."

"BİZİM DAVAMIZ VATAN, ADRESİMİZ ANAVATAN"

Partinin yeni yönetimi olarak bilim, teknoloji, kalkınma ve çağdaşlık yolunda ilerlediklerini, vatanın korunması için birlik ve beraberlik duygularıyla çalıştıklarını belirten Çelebi, "Biz, bu ülkenin çimentosuyuz. Bizim davamız vatan, adresimiz Anavatan" diyerek, partinin temel değerlerini ve hedeflerini vurguladı.

"İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ İÇİN ACİLEN KARAR VERİP ÇALIŞMALARA EN HIZLI ŞEKİLDE BAŞLAYACAĞIZ"

Genel Başkan Çelebi, "Kongre sonrasında hemen oluşan kurullarla yerel seçimler için aday belirleme süreçleri başlayacak, adaylık için Türkiye geneli şükürler olsun çok müracaatlar var kurullarımızla seçime girmek için veya ittifak görüşmeleri için acilen karar verip çalışmalara en hızlı şekilde başlayacağız" dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Yeni Merkez Yönetim Kurulun'da (MYK) belirlenirken kurulda 22 kişi yer aldı. Anavatan Partisi Başkanı Çelebi yeni bir uygulama ile Teşkilat başkanlık birimini kendi uhdesine bağlayarak 22 genel başkan yardımcısıyla yeni A takımını belirledi.

Anavatan Partisi MYK listesi Şu Şekilde Oluştu:

Genel Başkan: İbrahim Çelebi

Genel Başkan Vekili: Fatih Güllüoğlu,

Siyasi işler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Osman Ölçer

Seçim İşleri SorumluGenel Başkan Yardımcısı: Sedat Kapıdağ

Genel Sekreter: B.Erdem Kaya

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: M.Onur Aydın

Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hatice Taştan

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Okan Niğdeli

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cenk Yılmaz

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Selahattin Özyurt

İş Dünyası ve Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet El Hakan

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Umut Çınar

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Ünal

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erkan Karameşe

Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hakan Ural

Çevre Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Alihan Kansu

Aile Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şermin Cihanoglu

Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orkun Saraçoğlu

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ömer Çimen

Strateji İdeoloji ve Doktrin'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Uğur Güzel

Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: M. Akif Şam

Kadın Kolları Başkanı: Pınar Ünal

Gençlik Kolları Başkanı: Kutay Koç

Yeni Merkez Disiplin Kurulu 7 kişiden oluştu. 7 kişiden oluşan yeni Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi.

Toplantıda Merkez Disiplin Kurulu başkanlığına, Av. Ziya Yiğit Tuncer başkan yardımcılığına Mert Bülent Güllüoğlu ve sekreterlik için Ayşe Güzel üyeliklerine ise Çilem Narlı - Metehan Çelebi - Murat Kurt - Vakıf Demir seçildi.