Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş - Son Dakika
Üye Girişi

Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş

12.06.2022 14:23

2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayını Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklarken Millet İttifakı'nda belirsizlik sürüyor. Bu çerçevede bir anket düzenleyen MetroPOLL Araştırma, Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu aday olarak çıkarıldı. Yapılan araştırmaya göre Erdoğan, bu adaylar arasından yalnızca Mansur Yavaş'a yenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde adaylığını ilan etmesinin ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar hız kazandı. Bu tartışmaların en önemli kısmını, muhalefetinin adayı oluşturuyor. Bu tartışmaların gölgesinde MetroPOLL Araştırma tarafından önemli bir anket gerçekleştirildi.

ERDOĞAN, İLK TURDA SADECE MANSUR YAVAŞ'A YENİLİYOR

MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayında yaptığı 3 adaylı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan 4 senaryolu ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yeniliyor.

EN DÜŞÜK OYU YAVAŞ KARŞISINDA

Erdoğan dört farklı senaryoda en fazla yüzde 40 bandında oy alabilirken, en düşük oy oranını yüzde 35,4'le Yavaş karşısında alıyor. 4 farklı senaryoda da 3 adaylı seçimde hiçbir aday yüzde 50+1'i geçemediği için seçim ikinci tura kalıyor.

4 senaryolu anketin sonuçları şöyle:

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINDA

Mansur Yavaş: Yüzde 41.6

Erdoğan: Yüzde 35.4

Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.7

Kararsız: Yüzde 2.8

Protesto: Yüzde 3.1

AKŞENER'İN ADAYLIĞINDA

Meral Akşener: Yüzde 35

Erdoğan: Yüzde 38.3

Selahattin Demirtaş: Yüzde 17.3

Kararsız: Yüzde 2.8

Protesto: Yüzde 5

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINDA

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 33.9

Erdoğan: Yüzde 38.1

Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.8

Kararsız: Yüzde 3.4

Protesto: Yüzde 7.3

Cevap Yok: 1.5

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDA

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.7

Erdoğan: Yüzde 40

Selahattin Demirtaş: Yüzde 16.8

Kararsız: Yüzde 3.1

Protesto: Yüzde 7.8

Cevap Yok: 1.6

Son anket çok konuşulur! Erdoğan, karşısına çıkarılan 4 adaydan sadece Mansur Yavaş'a seçimi kaybetti
YORUMLAR
500
Yunanistan, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladı Yunanistan, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladı Yunan provokasyonu hız kesmiyor! 23 adadan 22'sini silahlandırdılar Yunan provokasyonu hız kesmiyor! 23 adadan 22'sini silahlandırdılar

Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Araştırma, MetroPOLL, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Görenler "Bu kadarına da pes!" dedi! Alkol alan adam cadde ortasına uzanıp trafiği kilitledi
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:43 Ankara'da sel sularına kapılan ve ağır yaralı olarak kurtarılan motokurye kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:36:30. #1.12#
SON DAKİKA: Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement