Bahçeli, MHP TBMM grup toplantısında konuştu: (1)

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yılının geride kaldığını, yeni bir yüzyıla girildiğini ifade ederek, geçen zamanı ve değişen şartları esas alarak, onca yıldır tebarüz ettikleri tecrübeler ışığında Cumhuriyet'in yeni yüzyılını heba ve israf etmemek için bütün imkanlarla çalışmanın, gelecek nesillere muasır ve müreffeh bir Türkiye'yi miras bırakmanın kararlılığında olduklarını söyledi.

Teklemeye, tembelliğe, tenakuza, tehire, takatten düşmeye hakları olmadığının bilincinde olduklarını belirten Bahçeli, muteber, muzaffer ve mutemet bir siyaset anlayışıyla geleceğin vizyonunu çizmenin bihakkın hevesinde olduklarını kaydetti.

Bahçeli, "Eğer vizyon, geleceği resmetmek, ufuk ötesini görebilmek, uzak veya yakın muhtemel gelişmelerle ilgili öngörü sahibi olabilmek ise biz bunu Allah'ın inayetiyle başarmanın hedefindeyiz. Elbette hiçbir soruya kolay cevaplar aramıyoruz. Elbette herhangi bir kolaycı yaklaşım peşinde de koşmuyoruz. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' iradesinden hiç taviz vermiyoruz. 'Her şeyden önce Türkiye' demekten asla vazgeçmiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Bir damar patlamaya görsün sel götürür memleketi, yoksa göstermeye Rabb'im o elim akıbeti" ifadesini anımsatan Bahçeli, mücadelelerinin damarın patlamaması amacına matuf olduğunu ifade etti.

Bahçeli, günübirlik siyasi hesap ve mevzi kazanımlar arayışında olmadıklarını, milletin huzuru, refahı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğinin altını çizerek, "Çünkü milletimiz huzursuz ve memnuniyetsizse geleceğe umutla bakamayacağımızın farkındayız." dedi.

Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedefin başarıya ulaşamayacağını belirten Bahçeli, halden, dertten, dilekten, sözden, gönülden anlamayanların yüksek hedeflerin yanına dahi yanaşamayacağını söyledi.

Bahçeli, en büyük arzularının, milleti her açıdan layık olduğu şekilde temsil edebilmek, bunun yanında hasretini çektiği gelişmişlik seviyelerine çıkarmak, hatta çağlar üzerine sıçramasına omuz vermek, bu suretle kronik ve konjonktürel sorunları köklü çözümlerle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Sadece bugünün sorunlarına kafa yormak ve çare aramakla iktifa edilemeyeceğine, yarınları da düşünmek, sahip olunan fikri ve siyasi misyon eşliğinde milli vizyonu gerçekleştirmenin mücadelesinin verilmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Suya yazı yazmakla vakit kaybedenlerden olamayız. Bazı siyasi fosiller gibi günlük ve güdük söylemlere kapılıp karanlık lobilerin ve kabaran kulislerin eline düşemeyiz. Dereyi görmeden paçayı sıvayanlara, geçeceği köprüyü yıkanlara, atını arabanın arkasına koşanlara, kavak ağacında balina arayanlara, deniz dibinde sincap araştıranlara, totoloji batağında biteviye çırpınanlara benzeyemeyiz. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz, cumhurla ile Cumhuriyet'i kucaklaştıran, geçmişle geleceği kaynaştıran, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı'yız. Hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz. Yolculuğumuz bir ve birlikte hilale doğrudur.

Dökülen şehit kanlarıyla bezenen ve dalgalanarak gök kubbeyi kaplayan hilal ile yıldızın ayrılmaz bütünlüğü Türk istiklalinin ebedi güvencesidir. Hiç kimse merak buyurmasın, hiç kimse kaygı veya korkuya kapılmasın, bayrak çekildiği gönderden inmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel varlığını ve hükmü şahsiyetini tahrip etmeye hiçbir muhasım ve mütehakkim odağın gücü yetmeyecektir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, bir ve birlikte hilale doğru emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Durmayacağız, duraklamayacağız, dumanlaşmayacağız. Hilal, birliğimizin ve dirliğimizin remzidir, bunu unutmayacağız. Hilal, kardeşliğimizin ve kader ortaklığımızın mesajıdır, bunu hatırımızdan çıkarmayacağız. Hilal, gecenin koyuluğunda Türk milletinin önünü açan ve aydınlatan mehtap ışığıdır, bu gerçeği de ihmal etmeyeceğiz.

Dikkat ediniz, tarihi detaylarıyla tetkik ettiğiniz vakit göreceksiniz ki haçın girdiği yerlere hilal bir daha dönememiştir. Bu nedenle hilalin onurunu, bu onurun mayalandığı milli birlik, milli varlık ve milli güvenliğimizi titizlikle koruma ve kollama mecburiyetiyle hareket etmenin dışında ikinci bir seçeneğimizin olmadığına yürekten inanacağız."

-"Bir ve Birlikte, Hilale Doğru Türkiye Toplantıları"

Mezkur inançlarını tatbik ve takviye etmek maksadıyla ilki 29 Ekim 2024'te Erzurum'da yapılan "Bir ve Birlikte, Hilale Doğru Türkiye Toplantıları"nın 6'ncısının tamamlandığını belirten Bahçeli, geriye 21 toplantı kaldığını anımsattı.

Bahçeli, Ağrı, Muş, Ardahan, Iğdır, Giresun, Bayburt, Sivas, Tunceli, Trabzon, Artvin, Batman, Şırnak, Siirt, Rize, Erzincan, Gümüşhane, Kars ve Erzurum il teşkilatlarının heyecanlı ve yoğun katılımları, divan ve MYK üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katkılarıyla toplantılardan çok başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

-"Milletin hiçbir ferdini ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum"

Çoğaldıkça değeri artan tek şeyin akıl olduğunu belirten Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortak aklı çalıştıramamış, ortak payda kuramamış, ortak bir geçmişten gelseler bile ortak bir geleceğin rotasına girmemiş ya da girememiş toplumların çözülüp dağılmaları muhtemel değil, mukadder bir neticedir. Tarih bu konuda pek çok ibretlik olaya sahne ve şahittir. Talih ve tesadüflerin ikramıyla değil, aklın rehberliğinde milli ve manevi tasavvur ve tefekkür atılımlarıyla zorlu etaplar aşılacak, mütecaviz direniş mevzileri aşınacaktır.

Bunu birlikte yapmaktan, beraberce başarmaktan inatla kaçmak ve kaçınmak, uyarıyorum ki, felaketlere davetiye çıkarmak demektir. Cansız bir vatan, kansız bir millet, takatsiz bir devlet, sahipsiz bir bayrak düşü kuranlara, bu maksatla beşinci kol faaliyeti içinde olanlara kabus yaşatmak, alayının heveslerini kursaklarında bırakmak hepimizin sorumluluğudur.

Lütfen dikkat buyurunuz, 'hepimiz' diyorum, nitekim milletin hiçbir ferdini, anasının dili, kökeni ve yöresi ne olursa olsun hiç kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum."

-"Zaman Türk ve Türkiye Yüzyılı zamanıdır"

Bahçeli, 1839'dan 2024'e kadar geçen 185 yıl içinde, "Tanzimat, Islahat, Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olmak üzere 6 dönüm noktası, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yıllık mazisinde de 3 stratejik evre bulunduğuna dikkati çekti.

Bahçeli, 29 Ekim 2023'ten 29 Ekim 2123'e kadar geçecek olan yüz yıllık zaman diliminde altı çizilmesi gereken tarihi eşiklere ilişkin şunları söyledi:

"İlk olarak, 2053 İstanbul'un fethinin 600'üncü yıl dönümüdür. Hedefimiz, bu tarihte 'Süper Güç Türkiye'nin tezahür etmesidir. İkinci olarak 2071 Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıl dönümüdür. Hedefimiz, fetih mirasının Türk devriyle eklemlenmesi, Türk-İslam coğrafyalarında birliğin ve beraberliğin sınırlardan taşarak çınarlaşmasıdır. Üçüncü olarak, 2077 Anadolu'da kurulan ilk Türk devletinin 1000. yıl dönümüdür. Anadolu Selçuklu Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşan bin yıllık devlet müktesebatının gelecek bin yıllara ulaşması hususunda 2077 kilit mahiyettedir. Dördüncü olarak 9 Temmuz 2118 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçişin yüzüncü yıl dönümüdür. Sistem sorunlarından tamamen kurtulmuş, halk iradesinin ivmesiyle kurumsallaşıp köklü birikime dayanmış, aynı zamanda dünya çapında örnek gösterilen yönetim hayatımızla Türkiye Cumhuriyeti ve gelecek nesiller çok daha huzurlu, çok daha güvenli, çok daha rahat bir hale geleceklerdir. Beşinci olarak da 29 Ekim 2123'tür ki, bu tarih Cumhuriyet'in 200. yıl dönümüdür."

Gelecek yüz yıllık takvimin işlemeye başladığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Zaman Türk ve Türkiye Yüzyılı zamanıdır. Bu yüzyılda özlemini duyduğumuz Türk mucizesi gerçekleşecek, Türk-İslam medeniyetinin timsali Türkiye Cumhuriyeti devleti olacaktır.

Yeni yüzyılda, kuvvetle muhtemeldir ki üzerinde oynanan haritalar yeni baştan çizilecek, ihlal edilen sınırlar belirsizliğe gömülecek, çökmüş devletler minyatür devletlerin doğum sancısı olacak, bölgesel ve küresel istikrarsızlıklar kabuk değiştirse bile mahiyetleri aynı kalacak, belki de nevzuhur patlamalar vasat bulacaktır.

Milli hedefimiz, tıpkısının aynısıyla Osmanlı barışına benzer bir Türk Barış kuşağının kale duvarları gibi etrafımıza çekilmesi, Türk coğrafyalarının ve insanlığın tam bir huzura kavuşmasıdır. Türkiye bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunan sorun çözücü iddiasını güçlendirecektir. İstanbul'un fethi ve Fatih Sultan Mehmet ile sökün eden Osmanlı Barışı, Balkanlar ve Orta Doğu'da adaleti, hoşgörüyü, merhameti, mehabeti, muhabbeti, ahlaki ve medeni ilişkiler ağını kurmuştur.

İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümünde tarihin uyanışına müzahir şekilde, Asya, Afrika ve Avrupa'da bir Türk Barış ikliminin tekemmül ve tecellisi mümkündür, bunun için de şimdiden kollar sıvanmalıdır. Osmanlı İmparatorluğu yerel kültürleri ve etnik toplulukları bünyesinde nasıl bir arada tutup barış ve sükunet ortamını tesis etmişse, ecdadımızın ayak izlerini takip ederek Türk Barış devrinde aynısı yaşanabilecektir."

"Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım"

Bahçeli, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmadığını, yaratılanın Yaradan'dan ötürü sevildiğini ve saygı duyulduğunu kaydetti.

"Peki tarihin tekerrürüne hizmet etmek varken, milli beraberlik ve kardeşlik mirasını yağmalamak için kuyruğa girenlere göz yummak akıl karı mıdır?" diye soran Bahçeli, şöyle devam etti:

"'Başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz' sözünün zamana uygun başka tür ve türevini duymak varken, hala neyle oyalanıyoruz? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler nereye ve hangi çevrelerin namı hesabına faaliyet gösteriyor? Çekildiğimiz tüm coğrafyalar çatışma ve çalkantılarla boğuşurken, içimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çıbanbaşlarını nasıl yok sayalım? Bu vebale nasıl ortak olalım? Ne diyelim? Basiretimiz bağlandı mı diyelim? Duymadık, bilmedik, görmedik bahanelerini mi sıralayalım? Türk'ü Kürd'e, Kürd'ü Türk'e kırdırmaya, milleti etnik kabilelere ayırmaya, Anadolu'yu mozaik cehennemine dönüştürmek için fırsat kollayan alçaklara sesimiz çıkmasın mı? Geleceğimizi rehin mi bırakalım? Bağımsızlığımızın çiğnenmesine tepkisiz mi kalalım?

Gözünü kulağını yarın yapılacak ABD başkanlık seçimine çevirenler, yeni başkanın kim olacağıyla ilgili toto oynayanlar, acaba nasıl çıkar devşiririz çetelesi tutanlar, alacakları emperyalist suflelerle, hibe edilecek zalim senaryolarla Türk milletinin ve Türk devletinin hakimiyet sınırlarını gevşetmek için pusuya yatanlar unutmasınlar ki, en büyük gücümüz çelik gibi sağlam milli birliğimizdir, bu birliği yıkıp geçmeyi amaçlayanların sonu da yalnızca mezarlıktır.

Geçen hafta açıkladım, herkes konuştu, daha da konuşuyorlar. Tekrar söylüyorum, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz, bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım."

-"Kardeşlik ve sevgi taşıyoruz"

Bahçeli, tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statüko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemenin daha kolay olduğunu ifade etti.

Anlaşmazlıkların çözümünün milli nitelikli kapsayıcı bir düşünce biçimi oluşturmaktan, sorunlara başka türlü bakmaktan, yapıcı, sahici, olgun ve ikna edici tavır almaktan geçtiğini vurgulayan Bahçeli, "Karmaşa çoğaldıkça, kıvrılıp içinden geçebileceğimiz çatlaklar da çoğalacaktır. İnancım odur ki, çekilen kahırlardan nice lütuflar doğacaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılına açılan kapıları sürgülemek isteyenlere toplu vuran yürekler marifetince engel olmalıyız. Yeni yüzyılda, yeni Türkiye ortamında, yeni hayat ve yeni siyaset çerçevesinde, tarihin taşlarını milli gayeyle, insanlarımızın tırmanmak istedikleri mertebelere çıkaracak yolları inşa etmek için döşemeliyiz. İnsanımızın yüreğini bilmezsek, sözcüklerimizi yerleştiremeyiz. Biz her insanımızın yüreğini bilmekle kalmıyor, yürekten yüreğe dostluk, kardeşlik ve sevgi taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, kemikleşmiş ve köhnemiş zihniyetlerin inatçılığının muhabbet ve hürmet duygularıyla kırılması gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öz güvenimizi gölgeleyen ürkekliği bir kenara atarak, mevcut sorunlarımıza kesin çözümler getirmek maksadıyla geçmişle günümüz arasında temas noktaları bulmalıyız. Yaşanan olayları aynı anda bir mikroskop, bir de teleskop merceği altına yatırarak hem hayatın en kritik yanlarına ışık düşüren ayrıntıları seçmek, hem de büyük ölçekli sorunları uzaktan incelemek gerekmektedir. Böylelikle sanıldığından daha fazla alternatifle karşılaşmamız mümkündür. Peşin hükümlere sırt dönüp aklın ve vicdanın sesine kulak vermeliyiz. Çatışmaya ve yok etmeye değil, anlamaya ve bir arada yaşamaya dönük bir strateji geliştirmekten ve bu suretle inisiyatif üstlenmekten çekinmemeliyiz. Politik düzeydeki bir hatayı strateji düzeltemez, stratejik düzeydeki yanlışı taktik adımlar tamir edemez."

Bahçeli, dünya politikasının esaslarının görülebilen geleceğin güç odaklarına, bunların coğrafi konumlarına, imkan ve yeteneklerine, hedef ve niyetlerine göre belirlendiğini vurguladı.

Bütün stratejik ve politik değerlendirmelerin tehdit algılarının düzeyiyle alakalı olduğuna işaret eden Bahçeli, "Coğrafya tehditlerin son aşamasıdır. Türkiye'miz, küresel güçlerin politik amaçlarının güzergahı, yol kavşağı, bazen hedefi, bazen de hareket noktası üzerindedir." dedi.

Üzerinde yaşanılan coğrafyanın asırlardan beri savaşların çekim merkezi olduğunu ifade eden Bahçeli, "Çok yönlü, çok seçenekli, uzun dönemli ve kademelendirilmiş politikalarla vatanı müdafaa etmeliyiz." diye konuştu.

"Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez"

Bahçeli, şunları söyledi:

"Türkiye'nin, bölge ve dünya güçlerinin politikalarının düğümlendiği ve çözüldüğü jeopolitik konumda bulunmasından dolayı, bilhassa Orta Doğu'daki çetin atmosferi de hesaba katarak tehlikelerin arttığını, etrafımızın sarıldığını görmek, buna göre tedbir almak ertelenemez müşterek bir görevimizdir. Devletin bekası, milletin refahı, vatanın ferahı için dürüst, cesur, kucaklayıcı hamlelere ihtiyaç vardır. Özün kabuk tarafından esir alınmasına, mananın yerine boş lafların geçmesine, fiktif yaklaşımların anlık hırslarla öne çıkmasına tamam demek milli geleceğimizi riske atmakla eş değerdir. Analitik, ahlaki, akli ve empatik kavrayışla, basiretsiz ve isabetsiz telkinlere, yuvarlak ve yıkıcı ifadelere, olay ve olgularla bağdaşmayan aşırı isteklere kapalı durarak bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Yeni oyuncuların, değişen dengelerin, yükselen güçlerin, karmaşıklaşan ve kaos üreten bölgesel ve küresel denklemin orta yerinde Türkiye'yi fırtınalardan muhafaza etmek boynumuzun borcudur. Hamdolsun, nice saldırı ve sarsıntılara rağmen Türk milletinin tesanüt ve vahdeti bugüne kadar kırılamamış, bundan sonra da kırılamayacaktır.

Türk milletinin vedanamesini yazmak ve ilan etmek için çevremizde hazırlık içinde olanlara aynı safta toplanarak cevap vermek milli namus meselesidir. Sefaletin doruk noktası bir başkasının iradesine bağımlı olmaktır. Milletimiz esaret ve bağımlılığı tarih boyunca reddetmiştir. Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır, silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır, siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez. Kürt kardeşlerimizi Türk milletinden ayrıştırmaya hiçbir şerefsizin eylem ve provokasyonu kafi gelemez."

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını anımsatan Bahçeli, "23 Ekim TUSAŞ saldırısı, Türkiye'ye yapılmıştır. 23 Ekim TUSAŞ saldırısı, Türk milletini hedef almıştır." dedi.

Rahmet ve minnetle anılan beş şehidin ve ikisi ağır 19 yaralının acısı ve hüznünün Hakkari'den Edirne'ye, Şırnak'tan Balıkesir'e, Mardin'den İzmir'e ülkenin tamamına çöktüğünü ve herkesi sarstığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröre tolerans sıfırdır, terör örgütünün ürediği neresi varsa orası meşru hedeftir. Kürtler başka, terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayet, ülkemize ve milletimize yapılacak en şedit kötülüktür. Kürtler kardeşimizdir, milletimizin eşit ve onurlu mensuplarıdır, terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronu, hunhar maşası, silah tutan kuklasıdır. DEM Parti de kararını derhal netleştirmeli, silahla-siyaset arasında gelgitli tutumundan uzaklaşmalı, nerede durduğunu, terörle arasına kalın duvarlar örüp örmeyeceği muammasını açıklığa kavuşturmalıdır. Kahramankazan'a kadar gelerek TUSAŞ'a sızan caniler, bu hainlerin destekçileri ve kiralık bölücü terör örgütü 85 milyon Türk vatandaşının iki cihan düşmanıdır.

Hiç kimse karnından konuşmasın, hamaset çukuruna saplanmasın, sahte efelenmelere sapmasın. Bunlar kurusıkı atmasın, palavra anlatmasın, ederinin ve ciğerinin kaç okka olduğunu çok iyi bildiklerimiz fason meydan okumalara hiç mi hiç heves etmesin. Beyler, siz giderken biz geliyorduk, hangi ara bu denli mankurtlaştınız? Bize milliyetçilik dersi vermeye cüret edenlerin, ganimet avında ansızın av olacaklarını, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan mahrum kalacaklarını hafıza kayıtlarından çıkarmamaları tavsiyemdir. Bizimle vatanseverlik hususunda tartıya çıkmaya yüzleri olmayanların, düne kadar altılı masada kimlerle nasıl canciğer kuzu sarması halde bulunduklarını, işbirliği yaparak nasıl DEM'lendiklerini, PKK'ya nasıl selam saldıklarını unuttuğumuz mu sanılıyor? Öcalan İmralı'da yatıyor, fakat DEM Grubu'nda 57 Öcalan gölgesinin ayakta olduğunu niye görmüyorsunuz? Neden itiraf edemiyorsunuz? Cesetlerinin çiğnenmesinden bahseden aslan parçaları, bunlar bozkurt değil, aslan da olmaya niyetleri yok. Başka bir şey olmaya hevesliler. 1965 yılından bugüne kadar, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ters bakan 339 bölücü milletvekilinin Meclis çatısı altında görev aldığını size nasıl anlatalım? Bu sarih gerçeği daha nasıl açıklayalım?"

"Bu ne yaman bir çelişkidir?"

TBMM'nin, milli iradenin tecelligahı ve adresinin belli olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"TBMM, gazidir, Türk milletinin kalbidir. Peki İmralı adası neresidir? Nereye bağlıdır? Hangi ülkenin toprağıdır? Bir de şöyle sorayım, İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Basit bir akıl yürütmesiyle bazı siyasetçilerin eğer varsa düşünme melekelerini harekete geçirmelerini tavsiye ediyorum. Terörist başının, Türkiye Büyük Millet Meclisi DEM Parti grubuna gelmesine itiraz ediliyor da İmralı'da kalmasına niye tepki gösterilmiyor? Bu ne yaman bir çelişkidir? Bu nasıl bir izan eksikliğidir? TBMM ile İmralı adasını egemenlik ölçeğinde ayırmak iflah olmaz bir ahmaklıktır. Terörist başının tecridi kalkarsa, DEM Parti grubunda bölücü terör örgütünün eylemsel, pratiksel, amaçsal ve araçsal olarak bittiğini ve sonlandığını açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar, terörden geçinen, kandan nemalanan köksüzlerden başkası olmaz, olamaz.

Ceset edebiyatı yapanlar, eğer kendilerine güveniyorlarsa, buyursunlar terörle mücadele maksadıyla Mehmetlerimizin yanına gitsinler, dağın başında nöbete girsinler, o zaman göreyim alayının ense tıraşını. Cesedini ezmedikten sonra Meclis'e gelemezmiş.

Diyorlar ki; 'yeni anayasa hazırlık süreci için tahkimat yapıyormuşuz', diyorlar ki; Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim evvela hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır. Huzurlu ve mutlu bir millet varlığını temin etmektir. Aklında hala soru işareti olanlar varsa, son tahlilde diyeceğim de şudur; Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız CHP'nin içinde cumhurbaşkanı adayı için 4 yıl varken adam mı arayacağız? Birbirleriyle huzura kavuşamayanlar, birbirleriyle bir arada yaşayamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek, nasıl bir arada yaşayacak. Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir."

(Sürecek)