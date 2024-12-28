Bakan Bayraktar: Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler nükleere sırt çeviriyor, Türkiye nükleer yapmaya çalışıyor

Politika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada 415 tane nükleer reaktör var. Efendim, Türkiye nükleer yapmasın. Muhalefetin söylemlerini biliyorsunuz. Muhalefetin halen anlamadığı bir şey var. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler nükleere sırt çeviriyor. Türkiye nükleer yapmaya çalışıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Nevşehir 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Bayraktar, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katıldı. Kongreye, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve Ömer İleri, AK Parti MKYK üyesi Davut Çoşkun Şiviloğlu ile çok sayıda partili katıldı. AK Parti iktidarı döneminde enerji alanında yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Bakan Bayraktar, "Enerji, AK Parti iktidarında bizim son 22 yılda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdiğimiz bir alan. Yaptığımız çok icraat var. 'İcraatın, geleceğin ve umudun adı AK Parti' diyoruz. Biz neleri yaptığımızda 'ya bırakın onları' diyorlar. 'O günler geçti, artık geleceğe dair bir şeyler söylemek lazım' diyorlar. Doğru. Bizim gelecekle ilgili de çok hedeflerimiz var. Ama, geçmişi de bilmek, hatırlamak lazım. Nereden nereye geldiğimizi iyi bilmemiz lazım. Türkiye'nin sadece 5 ilinde doğal gaz vardı. Bugün, 81 ilde hamdolsun doğal gaz var" dedi.

'TÜRKİYE ENERJİDE BAĞIMSIZ OLDUKÇA EKONOMİSİ DAHA KUVVETLİ OLACAK'

Türkiye Yüzyılında enerjinin önemine vurgu yapan Bakan Bayraktar şöyle konuştu:

"Biz, elektrikte ve doğal gazda Türkiye'yi 3 katına büyütürken elbette önümüze şu hedefi de koyduk. Bugün, herkesin konuştuğu konu, 'ekonomi ne olacak olacak? Dar gelirli vatandaşlarımız geçim sıkıntısı içindeler, bunu nasıl aşacağız?' Şimdi, bu işin enerji ile bir bağlantısı var. Türkiye, bugün enerji ithalatına 2022 yılında 96,5 milyar dolar ödedi. 2023 yılında yaklaşık 70 milyar dolar ödedi. Bu sene benzer bir rakamı ödüyoruz. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Nüfusumuz büyük, tüketimimiz artıyor. Şehirleşme artıyor. Petrol, doğal gaz, kömür talebi artmaya devam ediyor. Bir taraftan Türkiye'yi büyütürken bu enerji ihtiyacını karşılamak için de maalesef ithalatımız da büyüyor. O yüzden enerjide ithalatımız artıp, dışarı döviz gittikçe maalesef bu ekonomideki sarmallar, döviz-enflasyon sarmalından kurtulamıyoruz. Onun için biz enerjide kendimize çok önemli bir vazife edindik. Biz diyoruz ki enerjide Türkiye yüzyılını enerji yüzyılı nasıl yapacağız? İnşallah, Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke yapacağız. Bizim hedefimiz budur. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak çok kolay bir iş değil. Türkiye, gıdada bağımsız olunca yani tarımı güçlü olunca, savunma sanayinde güçlü olunca kendi ayakları üzerinde durdukça, Türkiye enerjide bağımsız oldukça Allah'ın izniyle ekonomisi çok daha kuvvetli olacak. Bölgesinde ve dünyada etki alanı çok daha büyük olacak."

'70 YILLIK RÜYAYI HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Türkiye'nin nükleer enerjide yaptığı yatırımın önemine de vurgu yapan Bayraktar, "Köprü olmasın, nükleer santral yapılmasın, havalimanı olmasın. Hatırlıyor musunuz, 17- 25 Aralık süreçleri, 2016 darbe girişimi. Yani ne zaman ki Türkiye'ye çağ atlatacak ve ülkemizi, gelişmiş ülkeler arasına sokacak büyük projeler gerçekleştiriyoruz işte o zaman Türkiye'de karışıklıklar artmaya başlıyor. Her türlü saldırılar oldu. Bizi, bu projede birlikte çalıştığımız Rusya ile bizi karşı karşıya getirmek için bir uçak krizi yaşatıldı. Tüm bunlara rağmen kararlı ve inançlı bir şekilde Türkiye için nükleerin vazgeçilmez olduğunu bilerek ve inanarak 70 yıllık rüyayı biz, şimdi Mersin Akkuyu'da hayata geçiriyoruz. Dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesinde, bugün 30 binin üzerinde insanın çalıştığı bu projeyle birlikte artık üst ligdeki ülkeler konumuna geliyor. Dünyada 415 tane nükleer reaktör var. Efendim, Türkiye nükleer yapmasın. Muhalefetin söylemlerini biliyorsunuz. Muhalefetin halen anlamadığı bir şey var. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler nükleere sırt çeviriyor. Türkiye nükleer yapmaya çalışıyor. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler nükleer kapasitelerini 3 katına çıkartmak için deklarasyon imzalıyorlar. Dünyaya bunu ilan ediyorlar. Bizim muhalefetin bunu anlaması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'BİZİM MÜHENDİSLERİMİZ SOMALİ'DE PETROL VE DOĞAL GAZ ARIYOR'

Türkiye'nin mazlum coğrafyaların umudu olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Bayraktar, "Türkiye, içerisinde bulunduğu coğrafyada lider ve merkez bir ülke. Herkesin gözünün içine baktığı bir ülke. Türkiye'nin güçlü olması, bölgenin istikrarı için de önemli. Suriye'de yaşananları hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Çünkü Türkiye, tüm mazlum milletlerin sesi ve nefesi. Ama enerjide ortaya koyduğumuz bu gelişmeleri şimdi farklı coğrafyalara taşımaya başladık. Bir dönem, 'siz bu işi yapamazsınız, arayamazsınız' diyenlere inat Türkiye, 7-8 yıl içerisinde sadece Karadeniz ve Akdeniz'de değil artık farklı kıta ve coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arar hale geldi. Bugün, bizim mühendislerimiz, Somali'de petrol ve doğal gaz arıyor. Biliyorsunuz Oruç Reis gemimiz var. Yüzde yüz yerli ve milli sismik araştırma gemimiz. O gemimiz 25 Ekim'de Somali'ye gitti. Somali'nin bizim için ayrı bir yeri var. Çünkü dünya, Somali'yi 2011'de terk ettiğinde oraya giden bir lider vardı. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Uçağın oraya gitmesi bile mümkün değildi. Canı pahasına ailesiyle birlikte Somali'ye gitti ve o insanların yanında oldu. Biz, ondan 13 yıl sonra yine Somali halkı için, Somali'yi kalkındıracak, makus tarihini değiştirecek hamleyi yapıyoruz. Oruç Reis Gemimiz oraya ulaştı. Oruç Reis Gemimiz oraya gittiği için Somali halkı bizi çok büyük bir heyecanla karşıladı. O güne has bir şarkı bestelediler" diye konuştu.

'SURİYE'NİN ALT YAPI İHTİYACINI TESPİT EDİP, GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

Suriye'deki gelişmelere de değinen Alparslan Bayraktar, "Suriye'de Baas rejimi nihayet sona erdi. İnşallah Suriye, birlik ve beraberlik içinde toprak bütünlüğünü sağlamış şekilde tekrar istikrara ve huzura kavuşacak. Suriye'de yapacak çok iş var. Suriye'yi ayağa kaldırmak çok önemli. Biz komşularımız ne kadar istikrar ve güven içinde olursa biz de o kadar güven içinde oluruz. O yüzden bakanlık olarak biz de yoğun bir çalışma içindeyiz. Onun için biz Suriyeli kardeşlerimize çok önemli bir ev sahipliği yaptık. Doğru olanı yaptık. Türkiye, tarihin doğru tarafında yer aldı. İnsani ve İslami bir davranış sergiledik. Komşumuzun evini tekrar yapmak için Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Enerji Bakanlığı olarak bir ekibimiz şu an da Şam yolunda. Suriye'nin alt yapı ihtiyacını tespit edip, planlamalarla onların bu temel hizmetlerden tekrar yaralanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.