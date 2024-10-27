Bakan Göktaş: Bu dava, Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların umudu oldu - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: Bu dava, Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların umudu oldu

Bakan Göktaş: Bu dava, Filistin\'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların umudu oldu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti için "Bu hareket, sadece Türkiye'nin yükselişi için değil, aynı zamanda geleceği için mücadele eden tüm milletlerin sesi olmaya devam ediyor.

27.10.2024 16:42
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti için "Bu hareket, sadece Türkiye'nin yükselişi için değil, aynı zamanda geleceği için mücadele eden tüm milletlerin sesi olmaya devam ediyor. Bu ses, 'İsrail'in, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek etnik temizlik ve açık bir soykırım uyguladığını' Birleşmiş Milletler kürsüsünde tüm devletlerin yüzüne haykırıyor. Bu dava, Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların umudu oldu" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir kongre salonunda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Göktaş'ı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya bina girişinde karşıladı. Daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçen Göktaş, burada katılımcılara seslendi.

'BU MÜCADELE, DAHA ADİL BİR DÜNYA DÜZENİ KURULANA DEK SÜRECEK'

Bakan Göktaş, AK Parti'nin sınırları aşan bir birliktelik ruhuyla dünyanın dört bir yanında adaletin ve barışın tesis edilmesi için haklının yanında olmaya, zulmün karşısında durmaya devam ettiğini belirterek, "Kökü asırlar öncesine dayanan bu hareket, sadece Türkiye'nin yükselişi için değil, aynı zamanda geleceği için mücadele eden tüm milletlerin sesi olmaya devam ediyor. Bu ses, 'İsrail'in, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek etnik temizlik ve açık bir soykırım uyguladığını' Birleşmiş Milletler kürsüsünde tüm devletlerin yüzüne haykırıyor. Bu dava, Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların umudu oldu. Bu mücadele, gönül coğrafyamız başta olmak üzere, tüm mazlumların huzuru, güvenliği ve geleceği için verilen bir mücadeledir. Bu mücadele, adaletin ve huzurun hüküm sürdüğü daha adil bir dünya düzeni kurulana dek sürecek, devam edecek. AK Parti teşkilatımız, Somali'den Myanmar'a, Lübnan'dan Etiyopya'ya, Libya'dan Filistin'e dünya mazlumlarının sesi olan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durmaya devam edecek" dedi.

'KUVVETİ TESİRLİ BİR TÜRKİYE VAR'

Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi olan kuvveti tesirli bir Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Göktaş şöyle devam etti:

"Dünyada ezberlerin değiştiği bir dönemin içindeyiz artık. Yaşananlara seyirci kalmayan, kuvveti tesirli bir Türkiye var. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya köprüler kuran, yeni iş birlikleri geliştiren, oyun değiştiren bir Türkiye var. AK Parti, her türlü vesayeti, kuşatmayı kaldırarak, eli kanlı darbecileri püskürterek, terör yuvalarını dağıtarak milletimizin yolunu açan bir hareket olmuştur. Kuşkusuz, önüne çıkan tüm engelleri aşmasında vatandaşlarımızın güveni ve desteği en büyük güç kaynağımız olmuştur. Şunu unutmamalıyız ki bizler, vatandaşlarımızın sorumluluğunu, ülkemizin refahını ve güvenliğini, vatanımızın her bir karış toprağını mukaddes bilen bir davanın mensuplarıyız. Kardeşlerim, yolumuz uzun, yükümüz ağır, sorumluluğumuz çok fazla. Bu yolda 'Durmak yok, yola devam' diyerek yürümeye devam edeceğiz. 'Dönen dönsün, ben yolumdan dönmem' diyeceğiz ve ülkemize hizmet etme yolundan asla dönmeyeceğiz. Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti diyeceğiz. Hep birlikte, gönül gönüle vererek yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize el ele vererek ulaştıracağız. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ana kadememizle, kadın kollarımızla, genç kardeşlerimizle, sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz."

Kongrede mevcut İlçe Başkanı Birol Yiğit güven tazeledi. Kongreye AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, İl Başkanı Mustafa Çağlayan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bakan Göktaş, ilçe ziyaretinde Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Bu dava, Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların umudu oldu - Son Dakika

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