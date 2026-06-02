Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi yıllık 250 milyar doların üzerine yükselttik

'SANAYİ KATMA DEĞERİMİZİ YILLIK 250 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELTTİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin açılış törenine katıldı. Törende AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, bazı milletvekilleri ve bürokratlar da hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törendeki konuşmasında dünyanın jeopolitik, ekonomik, teknolojik ve hatta ideolojik katmanların iç içe geçtiği bir gerilim ortamıyla sınandığını söyledi. Bakan Kacır, "Kutuplaşma ikliminin giderek hakim olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bölgesel ve küresel krizler kutuplaşmaları ve büyük dönüşümleri tetikliyor. Söz konusu belirsizlik ortamında yerelde üretim, dostlardan ve komşulardan tedarik yaygınlaşıyor. Ülkeler tedarik zincirlerinin bağımsızlığını tesis edecek adımları hayata geçiriyor. Böylesi bir tabloda son 23 yılda Türkiye'miz elde ettiği güçlü üretim ve teknoloji altyapısıyla Ar-Ge kabiliyetiyle büyüme ve kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. 2002'de 41 milyar dolar olan sanayi katma değerimizi yıllık 250 milyar doların üzerine yükselttik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lideriz. Ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da bir numarayız. Alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız. Geçtiğimiz 23 yılda geleneksel ihracat pazarlarımızda rekabet gücümüzü artırarak yeni ticaret ortaklıkları tesis ederek ve ürün çeşitliliğimizi genişleterek kapasitemizi yükselttik" diye konuştu.

'TARİHİN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ TEŞVİK PROGRAMI'

Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı 276 milyar dolara çıkardık. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Bizler her daim istihdam sağlayanın, üretenin, bu ülkenin menfaati için taş üstüne taş koyanın yanında durduk. 'Türkiye Yüzyılı'nda, katma değerli üretim altyapısıyla, teknoloji geliştirme ve üretmede oluşturduğumuz kapasiteyle Türkiye'mizi dünyada hak ettiği konuma hep birlikte taşıyacağız. Bu doğrultuda destek enstrümanlarımızı güncelliyoruz. Sanayicimizin, yatırımcımızın, müteşebbisimizin ihtiyaçlarına cevap veren yeni programları devreye alıyoruz. Yüksek teknoloji alanlarında üretim kapasitemizi, yenilikçilik ve küresel rekabet gücümüzü artıracak yatırımları ülkemize kazandırmak üzere tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT 30'u ilan ettik. Mobilite, güneş enerjisi, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yüksek katma değer üreten, ihracat kapasitemizi artıran ve stratejik üretim kabiliyetimizi derinleştiren alanlardaki yatırımları destekliyoruz. Kritik ve stratejik alanlarda gerçekleşecek yatırımlara ayrıcalıklı finansman imkanları sunduğumuz yatırım taahhütlü avans kredisi programıyla 445 milyar lira yatırım tutarına sahip 81 projenin önünü açtık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemine değinen Bakan Kacır, "Milli teknoloji hamlesini ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yatırımları en güçlü şekilde destekliyoruz. Yeni teşvik sistemimizin ana unsurlarından teknoloji hamlesi programıyla teknoloji seviyesi yüksek ve katma değerli yatırımları Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca destekleyerek hayata geçiriyoruz. Programın geçmiş dönemde ilan ettiğimiz çağrılarıyla yatırım büyüklüğü 194 milyar lira olan 215 projeyi destekledik. Bu projeler tamamlandığında dış ticaret dengemize yıllık 12 milyar dolar katkı sağlayacak. Bayramın hemen öncesinde başlattığımız ileri malzeme teknolojileri ve kritik ham maddeler çağrısı ve biyoteknoloji ve sürdürülebilir yaşam teknolojileri çağrılarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlere yönelik yatırımları hızlandıracağız. Bu vesileyle siz kıymetli müteşebbislerimizi başvuruları 31 Temmuz'a kadar devam edecek bu çağrılarımıza katılmaya, Türkiye'nin kritik teknolojilerde üretim kabiliyetini daha ileri hep daha ileri taşımaya davet ediyorum" dedi.

SANAYİCİLERE VERİLEN DESTEKLER

Bakan Kacır, "Yerel kalkınma hamlesi programıyla atıl kaynakları üretime kazandırmayı, yerel ihtiyaçlara yanıt vermeyi, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyini geliştirmeyi ve bölgesel rekabetçiliği yükseltmeyi hedefledik. Teşvik modelimizin bir diğer programı stratejik hamle kapsamında dış ticaret dengesini iyileştiren yatırımlarla yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına ayrıcalıklı destekler sunuyoruz. Her 3 program kapsamındaki yatırımlar için öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarında makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 301 milyon liraya kadar nakdi destek sunuyoruz. Yatırım kredilerinde 14,8 puana kadar destek sağlıyoruz. Bu vesileyle daha büyük, daha güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye'ye giden yolu tüm sektörlerimizle beraber yürüme kararlılığımızı da özellikle vurgulamak isterim. Bilhassa tekstil, hazır giyim, deri, mobilya gibi istihdam yoğun sektörlerde istihdamı koruma programını devreye aldık. Hem KOBİ'lerimizde hem büyük ölçekli işletmelerimizde çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlıyoruz. Bunun yanında imalat sanayi için kredi finansman programıyla tüm imalat sanayi firmalarımıza 100 milyar lira büyüklüğünde finansman desteği sunuyoruz. Tüm amacımız, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak" diye konuştu.

Bakan Fatih Kacır, Türkiye'yi devler ligine taşıma davasında her ilin kendine özgü üretim kabiliyeti bulunduğuna değinerek, "Her ilin insan kaynağını, girişimcilik potansiyelini ve yerel zenginliklerini, Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesinin bir parçası haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla Ege'nin üretim üssü İzmir'in köklü sanayi birikimini, stratejik kabiliyetlerini ve girişimcilik ruhunu destekliyoruz. Şehrimizin sanayide, teknolojide, inovasyon ve ihracatta sahip olduğu potansiyelin bugünkü seciyenin çok daha ötesinde olduğunun bilincindeyiz. İzmir'imiz organize sanayi bölgeleriyle ki sayıları şimdi 14, teknoparklarıyla, üniversiteleriyle, liman altyapısıyla, nitelikli beşeri sermayesiyle, üretim kültürüyle, Türkiye'nin katma değerli üretim hedeflerinde çok daha belirleyici bir rol üstlenebilecek kapasiteye sahip. İzmir'in mevcut birikimini yeni yatırımlarla, Ar-Ge odaklı projelerle ve üretim kabiliyetlerini derinleştirecek desteklerle inşallah hep birlikte daha ileri seviyelere ulaştıracağız. Şehrimiz ülke sathında başlattığımız kalkınma hamlemizin öncü merkezlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE TİCARİ İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜRÜRKEN FARKLI ÜLKELERİN KÜLTÜRLERİYLE DE TANIŞIYOR'

Vali Süleyman Elban da konuşmasında, Türkiye'nin ticari ilişkilerini sürdürürken farklı ülkelerin kültürleriyle de tanıştığını dile getirerek, "Ahilik kültürünü kendisine temel edinmiş MÜSİAD'ımızın elbette ki ülkemizin dört bir yanında hizmet verirken ilimizde de güzel bir mekana ihtiyacı vardı. Bu güzel kültürümüze, insanımıza, sanayimize, hizmet sektörümüze hizmet eden MÜSİAD'ımızın kıymetli çalışmalarını artarak devam etmesini, bereketli olmasını ben temenni ediyorum" dedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE HİZMET BİNASI SÖZÜ

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da şunları söyledi:

"Biz bu binaları yaparken ben İzmir milletvekili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binasının nerede olduğunu bilmiyorum. 25 senelik Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi bugün İzmirliye 6,7 senedir tek bir hizmet binası kazandıramadı. Ama emin olun ilk seçimde AK Parti kadroları, Cumhur İttifakı kadroları inşallah ilk seçimde, yerel seçimde bu neticeyi alacağız. İnşallah İzmir'e hizmet binasını da kazandıracağız. Tabii 25 sene boyunca hemşehrilerimizle bir arada olanların bu şehre tek bir adım atmadığını, bu şehrin esnafına tek bir adım atmadığını gördük. Şimdi ise bölünmüşlüklerinden bir fayda beklemek açıkçası çölde su aramak gibi bir şey. O nedenle bugün İzmirli hemşehrilerimizin gönlü ferah olsun. Bugün İzmirli hemşehrilerimize hizmet getirecek Valimiz, odalarımız, Cumhur İttifakı milletvekillerimiz, rektörlerimiz var, İzmir'in gençleri için her zaman İslam üreten Müslüman iş adamları var."

ENTEGRE TEDARİK ZİNCİRİNE DÖNÜŞÜM VURGUSU

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, atıl kalan üretim unsurlarının dönüşümüne çalışmak gerektiğine dikkat çekti. Kıymetli sanayi tesisleri bulunduğunu ve bu tesislerin devlet eliyle bir tedarik zincirine dönüşmesi gerektiğini dile getiren Özdemir, "Ülkemizin uluslararası entegrasyon kabiliyeti de Türkiye'nin en önemli güçlerinden biridir. NATO üyeliğinden Türk dünyasına, Afrika ile Asya açılımından Körfez ilişkilerine kadar genişleyen son derece geniş, diplomatik ve ekonomik arz Türkiye'ye fazlasıyla esnek ve çok yönlü hareket kabiliyeti sunmaktadır. Özellikle savunma sanayisinde son yıllarda ortaya koyduğumuz yerlileşme hamlesi sadece askeri bir başarı değildir. Aynı zamanda bugün ülkemiz sanayisine belki nefes aldıracak, soluk verecek mühendislik ekosistemi, teknoloji üretme kabiliyeti ve stratejik öz güven açısından da tarihi bir dönüşümü meydana getirmiştir. Düne kadar hayal olan ama bugün ulaşmış olduğumuz 1,6 trilyon dolarlık yıllık ekonomi büyüklüğü çok büyük bir başarıdır. Ama Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı idealleri için yeterli görülmemelidir. Vakit kaybetmeden özellikle atıl kaynakların atıl kalan üretim unsurlarının dönüşümü konusuna ve sanayideki insan kaynağı dönüşümüne hususen çalışılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'MÜSİAD'IN İHRACATA KATKIDA CİDDİ PAYI VAR'

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, 33 yıldır MÜSİAD üyesi olduğunu belirterek, "Bakın ne güzel bir eser ortaya çıktı. Biz küçücük odalarda toplantılar yaparken bugün kıymetli ailemizle beraber 35 yılın sonunda bu noktaya gelmiş durumdayız. Rabb'im ailemizin büyümesini ve nice büyük başarılara imza atmasını da nasip eylesin. Dünyanın dört yanında olan MÜSİAD ailemiz bugün 13 bini geçen bir üye sayısıyla çok büyük bir hizmet yapmaktadır. Yurt dışında yapılmış olduğu ihracat rakamı 274,3 milyar dolar hizmetle beraber 390 milyar dolara gelmişken, MÜSİAD ailesinin bu rakamda ciddi şekilde payı vardır" dedi.

'HEDEF, İZMİR'İ SANAYİ BAŞKENTİ YAPMAK'

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Timur ise konuşmasında İzmir'i ticarete yön veren bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek, "İzmir köklü sanayi geçmişi, nitelikli insan kaynağı, serbest bölgeleri ve lojistik avantajlarıyla her zaman ticaretin merkezi olmuştur. MÜSİAD İzmir, bu potansiyeli harekete geçirmek, arttırmak için iş insanlarımız arasında yeni bir heyecan, yeni bir sinerji oluşturmak ve İzmir'i sanayi ve teknoloji başkenti yapmak için yeni yerinde yeni hizmet binasında yeni yolculuğuna başlıyor. Başlayan yeni dönemde iş birliği, güç birliği yaparak yenilikçi projeler üretecek hem şehrimize hem de ülkemize değer katmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından MÜSİAD İzmir Şubesi binasının açılış kurdelesi dualarla kesildi. Bakan Mehmet Fatih Kacır, daha sonra anı defterini de imzaladı. Nevra UÇKAÇ/İZMİR,