Bakan Tekin'den CHP'ye: "2008'deki gibi mi düşünüyorsunuz?"

"2008'de Anayasa Mahkemesi'ne başvururken, 'Bir insanın başörtülü olarak kamu dairelerinde çalışması toplumun huzuruna aykırıdır' demişsiniz. Bugün diyorsunuz ki, 'LGBT'lilere özgürlük.' O zaman şunu mu diyorsunuz, 'Başörtüsü takmak toplumun huzurunu bozar ama LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmaz."

"Peki siz Cumhuriyet Halk Partili olarak geçmişinizle gurur duyuyor musunuz? Geçmişte yaptıklarınızın altına imza atıyor musunuz? Bunu alenen soruyorum"

" Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet problemi var. Şu anda muhalefet partisi genel başkanı kim bilmiyoruz. Ben bilmiyorum mesela"

"Ne yaptıklarını bilmeyen, ne yapacaklarını bilmeyen, sadece popülizm peşinde koşan muhalefet ile karşı karşıyayız"

KOCAELİ - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, "2008'de Anayasa Mahkemesi'ne başvururken, 'Bir insanın başörtülü olarak kamu dairelerinde çalışması toplumun huzuruna aykırıdır' demişsiniz. Ben şimdi soruyorum. 2008'deki gibi mi düşünüyorsunuz? O gün hata mı yaptınız? O gün, 'Başörtüsü toplumun huzurunu bozar' diyordunuz. Bugün diyorsunuz ki, 'LGBT'lilere özgürlük.' O zaman şunu mu diyorsunuz, 'Başörtüsü takmak toplumun huzurunu bozar ama LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmaz.' Buna cevap verin o zaman" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Tekin, programda yaptığı konuşmada Türkiye'de muhalefet problemi olduğunu söyledi. Tekin, "Demokrasilerin en önemli unsuru ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun siyasi partilerdir. Muhalefet partilerinin iktidar partilerini bir adım hızlı koşmaya zorlaması lazım. Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet problemi var. Şu anda muhalefet partisi genel başkanı kim bilmiyoruz. Ben bilmiyorum mesela. Kendilerine de söylüyorum. Üç tane genel başkan var, her biri kendi içinde birbirlerine operasyon çekiyor. O onun adına hata yapmasını bekliyor, o onun adına hata yapmasını bekliyor. O yüzden ben onlara diyorum ki, 'Sizin ne dediğinizi ben anlamıyorum, bilmiyorum'. Onlar da ne dediklerini bilmiyor" diye konuştu.

"Madem öyle, siz niye mülakat yapıyorsunuz?"

Bakan Tekin, sözlerini şöyle devam etti:

"Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bize eleştiri yönelttiler. Öğretmen mülakatlarını eleştirdiler. 'İktidara geldiğimizde mülakatları kaldıracağız' dediler. Ben de, 'Madem öyle, siz niye mülakat yapıyorsunuz?' dedim. 'Kim mülakat yapıyor? Biz mülakat yapmıyoruz' dediler. Ben tabii Resmi Gazete'den Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin zabıta, itfaiyeci vb. personel alımıyla ilgili dosyaları, ilanları çıkarttım. Hepsi mülakatla alıyorlar. 'Bizim haberimiz yoktu.' Şimdi böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ne yaptıklarını bilmeyen, ne yapacaklarını bilmeyen, sadece popülizm peşinde koşan muhalefet ile karşı karşıyayız. O yüzden diyorum ki 'Sizi ciddiye almıyorum.' Çünkü benim liderim bana diyor ki 'Yapacağınız iş ülke menfaatineyse, millet menfaatineyse onları ciddiye almayın.' Kınayanların kınamasından korkmadan işimizi, gücümüzü yapmaya devam edeceğiz."

"Üç tane ağacı bile budayamıyorsun"

Okullardaki temizlik konusuna da değinen Bakan Tekin, bu konuda bazı CHP'li belediyeleri eleştirdi. Yusuf Tekin, "Madem bu işi çok seviyordunuz, madem bu işleri çok istiyordunuz. Hepsine belgelerle cevap verdim. Yaz tatilinde Ankara'da, İstanbul'da okul müdürlerimiz, okula hazırlık bağlamında sizden belediyelerin yapmakla mükellef olduğu işleri istemiş. Bizzat biliyorum, elimde hepsinin talepleri var. Müdür demiş ki, 'Bizim okulumuzun önünde ağaçlar var. Bu ağaçların budanması gerekiyor.' Çok basit bir şey. Büyükşehir Belediyesi'nin cevabı ise 'Tasarruf tedbirleri sebebiyle ağaçları budayamayız' olmuş. Tasarruf tedbiri sebebiyle okulun bahçesinde bile değil, yol ile bahçe arasındaki üç ağacı budayamayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Ankara'daki 2 bin 400 okulu ben temizleyeceğim' diyor. Tasarruf tedbirleri ile üç tane ağacı budayamıyorsun. Talep etmişiz cevap vermemişsiniz, talep etmişiz olumsuz cevap yazmışsınız. Okulun kanalizasyon ile ilgili problemi var. Resmi yazı yazmış. Okul müdürümüz, normal prosedür ile ilçe müdürü ve kaymakamlık aracılığıyla Büyükşehir'e, 'Bu sizin işiniz, bunu yapın' demiş. 'Tasarruf tedbirleri sebebiyle ben asli işimi yapamam, kusura bakma' denilmiş. Sonra asli işi olmayan bir konuda şov yapmış. Onlara açık çağrı yaptım. 'Gelin usulüne uygun şekilde sizinle protokol yapalım. Ankara'daki 2 bin 400 okulu haftada 5 gün, yılda 185 gün temizleyeceksiniz, kimlere temizleyecekseniz, hangi malzemeyle, hangi iş makineleriyle temizleyecekseniz taahhüt edin. Bizde sizinle protokol yapalım.' Sesleri sedaları kesildi. 2 bin 400 okuldan 11 tanesini, kendisinin ifadesiyle 20 tanesini temizlemişler. Onu da haftada bir defa temizlemişler. Sonra da çıkıp, 'Okulları biz temizledik' diyorlar. Arkadaşlar, bu muhalefet ile yola çıkılmaz" dedi.

"Buna cevap verin o zaman"

Tekin, bir AK Partili olarak 2002 yılından bu yana AK Parti'nin yaptığı tüm icraatlardan gurur duyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Peki siz Cumhuriyet Halk Partili olarak geçmişinizle gurur duyuyor musunuz? Geçmişte yaptıklarınızın altına imza atıyor musunuz? Bunu alenen soruyorum. Çok eskiye de gitmiyorum. 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne başvururken, 'Bir insanın başörtülü olarak kamu dairelerinde çalışması toplumun huzuruna aykırıdır' demişsiniz. Ben şimdi soruyorum. 2008'deki gibi mi düşünüyorsunuz? O gün hata mı yaptınız? O gün, 'Başörtüsü toplumun huzurunu bozar.' Bugün diyorsunuz ki, 'LGBT'lilere özgürlük.' O zaman şunu mu diyorsunuz, 'Başörtüsü takmak toplumun huzurunu bozar ama LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmaz.' Buna cevap verin o zaman."

"Şu anda 1 milyon civarında öğretmenimiz var"

Bakan Tekin, PTT AŞ tarafından 2002'de düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında yazılan mektuplara da değindi. Kendisine ulaştırılan bazı mektupları anlatan Tekin, "Okudum mektupları. Öğretmenlerimiz, müfettişler, öğrenciler, veliler mektup yazmış. 2001-2002 yılında bir öğretmeniz 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 40 kişilik sınıflarda ders anlatırım' diyor. Ne demek? Gariban öğretmenimiz 80 kişilik sınıfta ders anlatıyor. Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı ortaöğretime 16-17, temel eğitim çağında 21-22 civarında. Bakın bu devrim arkadaşlar. O gün sahip olduğumuz derslik sayısını ikiye katladık. Çok daha fazla öğretmen ataması yaptık. Şu anda 1 milyon civarında öğretmenimiz var. Bunun yüzde 80'ini sayın cumhurbaşkanımızın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde atadık. Bunlar gerçekten devrim niteliğinde şeyler" şeklinde konuştu.

"Kendi liderimizin yaptığı ve söylediği her şeyden gurur duyuyorum"

Bir başka mektubun da içeriğini paylaşan Bakan Tekin, "Bir öğretmenimiz de 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında çocuklarımız tuvalet ihtiyaçlarını gidermek ve ellerini yüzlerini yıkamak için okulun dışına çıkmak zorunda kalmasınlar.' Bakın nasıl okullarımız varmış. Ne zaman? 22 yıl önce. Şu an bütün okullarımızda 5 yıldızlı otel ayarında inşaatlar yapıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz, teknik donanım, fiziki altyapı her şey var. Ben 'Biz bunları yaptık, siz ne yaptınız? Siz kendi geçiminizle gurur duyuyor musunuz? Ben kendi geçmişimle gurur duyuyorum' diyorum. Kendi liderimizin yaptığı ve söylediği her şeyden gurur duyuyorum, arkasındayım, sonuna kadar savunucusuyum" ifadelerini kullandı.

"Her ortamda aleyhimde konuşuyorlar"

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde altyapı ile ilgili tüm problemleri çözdüklerini belirterek, müfredat konusuna değindi. Tekin, "Şimdi 'Müfredatla ilgili değişiklik yapacağız' diyoruz. Ne yapıyoruz? Neyi değiştiriyoruz? Bir dünyada eğitim nereye gidiyorsa biz de eğitimdeki müfredatı oraya götürelim. 'Bilgi vermekten beceri merkezli eğitime geçelim' diyoruz. Buna itiraz etmiyorlar. Neye itiraz ediyorlar? 'Eğitimin içerisine milli ve manevi değerlerimizi, bizi bir arada tutan, millet yapan değerlerimizi çocuklarımıza verelim' diyoruz. Vatan sevgisini, merhameti, adaleti, hak-hukuk duygusunu, 1071'den itibaren bütün tarihimizle, atalarımızla gurur duyan gençlik yetişmesini sağlayalım, bizim yaptığımız kalkınma hamlelerimizi verelim' diyorum. 'Bu ülkede idam sehpasında can veren rahmetli Menderes gibi bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadele eden insanların önünü kesmeye çalışan darbeleri müfredata ekleyelim, çocuklarımıza anlatalım' diyorum. Şimdi itiraz ediyorlar, karşı çıkıyorlar. Her ortamda aleyhimde konuşuyorlar. Ben, 'Bunlara neden karşısınız?' diyorum. 'Bu ülkenin çocuklarının merhamet sahibi olmasına neden karşısınız? Adaleti öncelemesine, temel hak ve hürriyetleri öncelemesine neden karşısınız? Bu ülkenin çocuklarının kalkınma hamlelerini öğrenmelerinden niye rahatsızsınız? Bu ülkenin çocuklarının demokrasimizi önünü kesen, demokrasimizin önüne set çeken kişileri bilmesinden niye rahatsızsınız? Bunu açıklayın' diyorum. Buna da cevap vermiyorlar. Sadece ideolojik gerekçelerin arkasında sığınıp, 'Biz karşıyız' diyorlar. Ben de, 'Kusura bakmayın, sizin değil, arkamıza aldığımız milletimizin, Anadolu insanının gücüyle ve desteğiyle bunları yapacağız' diyorum. Yapmak istediğimiz bunlar arkadaşlar. Destek olacaksınız, sizin desteğinizle bunları yapmak istiyoruz" dedi.

Büyükakın: "Bütün kongrelerde Kocaeli'nin adı gururla duyuldu"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konuşmasında, AK Parti Gençlik Kolları'nın hazırladığı film gösterimine hayran kaldığını ifade ederek, "Bin yıllık hikayemizin özeti olmuş" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları'nı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Başkan Büyükakın, "Kutlu bir davanın yolcularıyız. Sizleri tebrik ediyorum. Sizler her zaman bu kentin gururu oldunuz. Sizlerden hep gururla bahsedildi. Kongrelerde 'Kocaeli her zamanki yerinde' dedirttiniz. Konuşmaları böldünüz, 'Maşallah Kocaeli' denilene kadar yürekten bağırmayı bildiniz. Bütün kongrelerde Kocaeli'nin adı gururla duyuldu" dedi.

İnan: "Recep Tayyip Erdoğan gibi lidere sahip başka bir gençlik hareketi yok"

İzmir Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise, "Dünyada Recep Tayyip Erdoğan gibi lidere sahip başka bir gençlik hareketi yok. O nedenle sizler BM'de nesli tükenen balinaları değil, Ege Denizi'nde yitirdiğimiz onca insanı, Ege Denizi'nde yitirdiğimiz Aylan bebeğin hakkını savunan, o kürsülere mazlumların hakkını savunan Recep Tayyip Erdoğan gibi liderin gençlik teşkilatı olduğunuzu aklınızdan, yüreğinizden asla çıkarmayınız. Bugün burada sadece bir kongre için toplanmadık. Bugün belki aranızdan yeni Fatihler çıkar, yeni fetihlere yürür. Yeni Adnan Menderesler çıkar, Ezan-ı Muhammediyeye dar ağacına gitmek uğruna her şeyiyle birlikte sahip çıkar. Bir Recep Tayyip Erdoğan aramızdan çıkar, Ayasofya'da zincirleri kırdığımız gibi Türkiye'nin önündeki zincirleri kırar diye toplandık. Bunun için ahdimiz var" diye konuştu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak oldu

Mevcut AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan'ın aday olmadığı kongrede tek isim Doğan Orak oldu. 600 delegenin oy kullanma hakkı bulunan kongrede, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevine Doğan Orak seçildi.