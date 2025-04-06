CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.
Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kurultayın başlamasından kısa bir süre sonra adaylıktan çekildi. Uysal, "partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" açıklamasını yaptı.
CHP'nin Ankara'daki Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan Kurultay'ın flaş bir gelişme yaşandı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Kurultay'da genel başkanlık için Özgür Özel ve Berhan Şimşek kalmıştı. Berhan Şimşek'in yeterli delege sayısına ulaşamaması sonucu tek aday Özgür Özel olmuş oldu.
Berhan Şimşek ise yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultay'da imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi sayın Özgür Özel'e sayın Murat Emir'le sayın Ali mahir başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunundikkatine"
Son Dakika › Politika › Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel - Son Dakika
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