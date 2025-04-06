Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel

Geniş Video İzle

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Berhan Şimşek'in yeterli delegenin imzasını alamaması sonucu tek aday CHP Genel Başkanı Özgür Özel kaldı. Geçtiğimiz saatlerde de diğer aday Ümit Uysal adaylıktan çekilmişti.

06.04.2025 12:13  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.

DİVAN BAŞKANI NURİ ÇAVUŞOĞLU OLDU

Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

ÜMİT UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kurultayın başlamasından kısa bir süre sonra adaylıktan çekildi. Uysal, "partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

BERHAN ŞİMŞEK YETERLİ İMZAYI TOPLAYAMADI

CHP'nin Ankara'daki Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan Kurultay'ın flaş bir gelişme yaşandı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Kurultay'da genel başkanlık için Özgür Özel ve Berhan Şimşek kalmıştı. Berhan Şimşek'in yeterli delege sayısına ulaşamaması sonucu tek aday Özgür Özel olmuş oldu.

"GEÇ KALDIĞIMI İÇİN DİVAN KABUL ETMEDİ"

Berhan Şimşek ise yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultay'da imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi sayın Özgür Özel'e sayın Murat Emir'le sayın Ali mahir başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunundikkatine"

Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay\'da tek aday Özgür Özel

Berhan Şimşek, Özgür Özel, Ümit Uysal, Politika, Politika, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • xpwzxtzxjq:
    :))) Vallahi komedi 11 9 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Chp komedi filmi 10 6 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    tiyatroya gel 8 7 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Adamlar atasından öğrenmiş tek adamlığı. Ama Reise tek adam diye karşılar :))))) 7 6 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    DİKTATÖR GÖRÜN,TEK ADAM GÖRÜN MUHALEFET YOK HERKEZ SUS PUS EDİLMİS SİNDİRİMİS ADRESE TESLİM SİPARİŞ OH MİS MİS 1 0 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    bunlar ne yaşayayor acaba eko tutuklandigindada bi seçim yapmiştilar sadece tek adayli şimdide öyle?? 1 0 Yanıtla
  • mehmet karatas:
    Hahahahahahahahaha. 0 0 Yanıtla
  • ismail:
    ya i şimdi 1 oy alsada seçilecek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı
CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

12:14 Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
10:49 Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı
10:09 CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
09:52 Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
04:49 Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:31 Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 12:40:17. #7.13#
SON DAKİKA: Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement