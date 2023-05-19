Bomba iddia! 6'lı Masa toplantısında ikinci tura strateji değişimine giderek Kılıçdaroğlu'na "Çekilelim mi?" denildi

14 Mayıs seçimleri sonrası 6'lı Masa liderleri, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda seçim sonuçları ve ikinci tur stratejisinin masaya yatırıldı.

GÜLTEKİN UYSAL "ÇEKİLELİM Mİ?" DEDİ?

2,5 saat süren toplantıda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sürpriz bir öneriyi gündeme getirdiği iddia edildi. Kamuoyunda sık sık "7 yardımcılı cumhurbaşkanı mı olur?" eleştirilerine muhatap olan Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini ifade eden Uysal'ın masadaki diğer liderlere "Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için cumhurbaşkanı yardımcılıkları görevlerimizden feragat edilmesini öneriyorum" teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

DİĞER LİDERLER YORUM YAPMADI

DP lideri Uysal'ın bu önerisi hakkında diğer liderlerin yorum yapmaktan kaçındığı ve apar topar başka bir gündem maddesini konuşmaya başladıkları konuşuluyor. Talat Atilla tarafından gündeme getirilen bu iddia sonrası gözler diğer liderlerin yapacağı açıklamaya çevrildi.

2,5 SAAT SÜRDÜ, AÇIKLAMA YAPILMADI

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal, araçlarıyla otoparktan çıkarak CHP'den ayrıldı. Seçim sonuçları ve 2'inci turda izlenecek seçim politikalarının değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapılmadı.

KILIÇDAROĞLU DÜN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Öte yandan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ın ardından dün ilk kez CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde: "28 Mayıs günü cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün, yani 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Benim görevlerimden biri de gerçekleri söylemektir. Başta ilk turda bizi destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere, oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

"İKTİDAR PARTİSİNİN OYLARI ERİDİ"

İlk turdan sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda dur dedik. İktidar partisinin oylarını eridi, AK Parti 7 puan geriledi.

"KARŞIMDA DAHA MERT BİR RAKİP GÖRMEK İSTERDİM"

Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajdan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli insanları hak ediyordu. Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi ancak milletimizi iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı.

"MİLLİTİMİZ BİZE DE ÇOK ETKİLİ BİR MESAJ VERDİ"

Sonuçta milletimiz ilk turda yetkiyi iktidar vermeyerek bu sistem ve zihniyetten memnuniyetsizliğini açık şekilde ortaya koydu. Milletimiz bize de çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandıkta tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti.

"SİZLERİN MESAJLARINI ALDIK"

Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Ancak bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor.

"HER SANDIKTA 5 MÜŞAHİDE İHTİYACIMIZ VAR"

28 Mayıs'ta seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil beş müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, sandık görevlisine de müşahide ihtiyacımız var.

"ERDOĞAN SEN DEĞİL MİSİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MASAYA OTURAN?"

Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan? Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım. Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran?

Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım.

"İKTİDARA GELİR GELMEZ TÜM MÜLTECİLERİ GÖNDERECEĞİM"

Erdoğan açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta.

Erdoğan sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. Buradan ilan ediyorum, iktidara gelir gelmez bu baronların tamamının kökünü kazıyacağım. Nokta.

"SİNAN ATEŞ'İN HESABINI SORACAĞIM"

Ve bu sebeple iki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını soracağım. Devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Söz verdim milletime, burunlarından fitil fitil getireceğim. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek.

"KALIRSALAR DOLAR 30 LİRAYA DAYANACAK"

Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak. Şehirler mafyaların, uyuşturucu baronların etkisi altına girecek. Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldürenler iktidara ortak olacak. Her meşrepten teröristi meclise sokacaklar. Biz buna asla izin veremeyeceğiz. Nokta.

Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vatani mecburiyetidir. Bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Dün söyledim, yine söylüyorum biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin!"