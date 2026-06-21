Celal Adan\'dan İzmir Üzerine Açıklamalar

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabağlar İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifası ile ilgili olarak, "Bizim açımızdan önemli olan her yerde istikrarın korunmasıdır. Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay" dedi.

MHP Karabağlar İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve partililerin katılımıyla İzmir Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, kongre öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada,'Terörsüz Türkiye' iddiasının İzmir'de güçlü şekilde kucaklandığına şahit olduklarını söyledi. Türkiye'ye hiç kimsenin terörü getiremeyeceğinin altını çizen Adan, "Terörü sadece bir güvenlik olayı olarak değerlendirmemek gerekir. 2 trilyon dolara yakın harcamaya sebep olmuş bir olaydan söz ediyoruz. Bugün Türkiye'nin bu büyük gideri, milletimizin çocuklarına, eğitimine, yoluna, köprüsüne, sanayisine verdiğini düşünelim. Muhteşem bir gerçekle karşı karşıya kalırız. Ayrıca PKK terör örgütüne destek veren geçmişte Avrupa Birliği ülkeleri tamamen bu işten çekilmişlerdir. Terör örgütü silahını bırakma konusunda iradesini ortaya koymuştur. Dün devlet olarak terör örgütünü finanse eden Suriye, bugün Türkiye ile beraber hareket etmektedir. Muhteşem olaylar oluyor. Büyük düşününce, Türkiye problemlerini aşıyor. Bir taraftan Turan yolunu açıklıyoruz. Diğer taraftan Karabağ'ı Azerbaycan'a bağlıyoruz. Libya ile anlaşma yaparak Akdeniz'de haklarımızı koruyoruz. Kıbrıs'ta yapılan haksızlıklara karşı büyük direnç gösteriyoruz. Kısacası İzmir'de gördüğüm gerçek; büyük düşündükçe vatandaşımızın bizim yanımızda yer alacağını görüyorum" dedi.

'OLAYLARIN RÜZGARININ TESİRİNDE KALMADIK'

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye ittifakı olduğunu dile getiren Adan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir menfaat ittifakı değildir. Bugün Türkiye'deki sivil toplum örgütleri, bütün siyasi partiler 'önce Türkiye' desin. Türkiye'nin karşılaştığı bazı olaylar bir siyasi parti olayı değildir. Bir Türkiye gerçeğidir. Türkiye'nin birliğini korumak, beraberliğini korumak, Türkiye'ye her zaman güç getirir. Geçmişte yaşadıklarımız bütün olayların rüzgarının tesirinde kalmadık. Rüzgarı yararak devam ettik. Terörsüz Türkiye şükürler olsun hem coğrafyamızda hem bölgede hem ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü. Türkiye dünden daha güçlüdür. Birliği açısından daha güçlüdür."

'BİZ BU İŞİ BİTİRECEĞİZ'

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni adımların atılıp atılmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Türkiye bu meseleyi şu anda Türk milleti kabul etti. Bu yeni adım dediğimiz konuların hepsinde bir hazırlık söz konusu. Biz bu işi bitireceğiz. Cumhur İttifakı bu meseleyi bitirecek. Hiçbir problem görmüyorum. Bugün gördüğüm olay Lice'de, Rize'de, Şırnak'ta, Bitlis'te, Sivas'ta, Trabzon'da, orada kısacası Türkiye'de ortak referansa dönüşmüş. Bunu asla kimse geriye götüremez" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK YOK'

Adan, AK Parti ile MHP arasında bir çatlak olduğu iddialarıyla ilgili soruyu şu şekilde cevapladı:

"Her zaman söylüyorlar da çatlak falan yok. Cumhur İttifakı Silivri'de kurulmadı. Cumhur İttifakı Türkiye için kurulmuş bir ittifaktır. Bir menfaat ittifakı değildir. Bir koalisyon değildir. Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin karşılaştığı tehlikeleri atlatması konusunda oluşmuş bir ittifaktır. 15 Temmuz 2016'da Türk siyasi hayatının en tehlikeli olayına şahidiz. O gün bitirilmek istenen Türk devletidir. Özel Harekat bombalandı, 47 evladımızı bir bombayla öldürdüler. Karargahlar, Genelkurmay, MİT basıldı. Genel başkanımızın ortaya koyduğu bu büyük siyasi irade kabul görmüş durumdadır. Siyaseti artık biz bir siyasi partinin menfaati ile değil Türkiye'nin menfaati varsa yapacağız."

'İZMİR HALKI İÇİN ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR OLAY'

Celal Adan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası ile ilgili de şunları söyledi:

"Üzülüyorum. Cenabıallah, İzmir Belediye Başkanlığı'nı nasip etmiş. Çalışmaları gerekirken, gördüğümüz şekliyle, yapılan birtakım olayları takip ettiğimizde, bazı şeylere belediye başkanlarının tenezzül etmesi, rüşvet çarkına dahil olmaları, milletimize hizmet edeceklerine hapishanelere girmeleri elbette bizi üzmüştür. Keşke yapmasalardı. Keşke doğru dürüst hizmet edebilselerdi. İzmir'in birçok problemi var. Bu problemlere hizmet edileceği yerde bazı gelişmelere hep birlikte de şahit oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisidir. Onun kendi birliğini koruması, Türk demokrasisine, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, seçilen belediyelerin halka hizmet etmesini temenni ediyoruz. Bizim açımızdan önemli olan her yerde istikrarın korunmasıdır. Kurumlar istikrarlı olsun. Siyasi partiler de istikrar olsun. Türkiye'ye hizmet etsinler diye düşünüyoruz. İnşallah bu noktaya bir an önce dönerler diye düşünüyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay. İstanbul uzun süredir sahipsiz. Yazık, günah yani."

'YİĞİTLER DİYARI'

Kongrenin divan başkanlığını da yapan Adan, partililere hitaben yaptığı konuşmada da "İzmir, tarihten bugüne kadar daima istikbalimizin kalbi, kültür ve medeniyetimizin incisi, milletimizin göz bebeği olmuş bir şehirdir. İzmir ilk kurşundur. İzmir Hasan Tahsin'dir. İzmir baskıya, düşmana boyun bükmeyen, baş eğmeyen, diz çökmeyen zeybek yürekli yiğitlerin diyarıdır. Yine İzmir İktisat Kongresi ile tam bağımsızlığın ancak ve ancak milli bir duruşla sömürgeci odaklara meydan okuyarak kazanılacağına tüm dünyaya inan eden işaret şehirdir. Bu ışığı daha da parlatmak, milli beka davamızın sönmez meşalesi yapmak bizlerin yani ülkücü hareketin omuzlarındaki tarihi bir sorumluluktur" dedi.

Türkiye'nin temel meselelerinin zamanla değişmediğini vurgulayan Adan, şöyle devam etti:

"Küresel kuşatmalara karşı siyasi bağımsızlığımızı korumak, milli egemenliğimizi her türlü şer ocağına karşı tahkim etmek ve Türkiye'yi bölgesel ve küresel oyunların üzerinde dev bir aktör haline getirmektir, hedefimiz. Dünya sınırlarının yeniden çizilmek istendiği, bölgesel çatışmaların haince tezgahların vatan coğrafyamızı hedef aldığı çok mühim bir kırılma döneminden geçmektedir. Herkesi etkileyecek şiddetli bir jeopolitik fırtınaların yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Türkiye'miz gelişmekte, büyümekte. Milliyetçi Hareket Partisi lideri, genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli Bey iradesi bir tarih şuurudur. Tesadüf bir olay değildir. Türk milletinden güç alarak, Türk tarihinden güç alarak bir irade söz konusudur. Bu irade büyük bir gururla ifade etmek isterim ki sadece Türkiye'yi değil coğrafyamızı da belli bir huzura kavuşturmuştur. Dün bize saldıranlara silah veren Suriye bugün bizim yanımızda yer almaktadır. Irak'ta bölgede herkes Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmiş. Terörün artık Türkiye'de hiç kimse tarafından desteklenmeyeceği bir ortama doğru Türkiye'yi getirmiştir. Yani bu irade genel başkanımızın koymuş olduğu irade coğrafyamızda, bir huzura sebep olmuştur. Türk milliyetçilerinin ilk zaferi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlet Türk milliyetçiliği fikri etrafında kurulmuş bir devlettir."

'MHP TÜRK SİYASETİNİN UFUK ÇİZGİSİ'

MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da MHP'nin milli birlik ve beraberliğin sarsılmaz kalesi olduğunu dile getirerek "Partimiz 15'inci büyük kurultay sürecinin İzmir'deki ilk ilçe kongresini Karabağlar'da yapıyor. Hamdolsun şehitlerimizin vefa adresi kutlu çatı MHP tıpkı 57 yıl önceki heyecan ve ilk günkü inançla Türk siyasetinin ufuk çizgisi olmaya devam etmektedir" dedi.

Kongrenin açılışında konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin de Türkiye'nin geleceğine önem verdiklerinin altını çizdi. Terörün tamamen tasfiye edilmesi sürecinde olunduğunu da belirten Şahin, partilerinin tavrının netliğini ifade edip, şehitlerin aziz hatırasını incitecek hiçbir adımın içinde bulunmadıklarını vurguladı. Konuşmaların ardından, delegelerin oy kullanma işlemine geçilirken, mevcut başkan Latif Alaboğa, görevi İdris Gürkan Öztürker'e devretti.