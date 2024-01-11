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CHP\'nin 3\'ü büyükşehir 4 ilde daha adayı belli oldu

CHP'de 6'sı büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere 242 aday belli oldu

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6'sı büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere toplam 242 seçim çevresi adayları belli oldu. Bu çerçevede Zeydan Karalar Adana'dan, Vahap Seçer Mersin'den, Özlem Çerçioğlu Aydın'dan, Lütfü Savaş Hatay'dan, Ayşe Ünlüce Eskişehir'den ve Candan Yüceer Tekirdağ'dan aday oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından partisinin Genel Merkez binasında basın açıklamasında bulundu. Yücel, PM toplantısında 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının kesinleştiğini ifade ederek, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Lütfü Savaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Ayşe Ünlüce ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Candan Yüceer olduğunu açıkladı.

15 ilin belediye başkan adayı belli oldu

Öte yandan Yücel, Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar, Bilgehan Erdem'in Artvin, Melek Mızrak Subaşı'nın Bilecik, İlhan Tekin'in Çankırı, Fuat Köse'nin Giresun, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Kırklareli, Hakan Bilecen'in Kilis, Hulus Özen'in Niğde, Serkan Karayiğit'in Osmaniye, Mehmet Gürbüz'ün Sinop, Ali Mustafa Çelik'in Tunceli, Özkan Yalım'ın Uşak, Mehmet Gürel'in Yalova, Özkan Şengül'ün Yozgat ve Tahsin Erdem'in Zonguldak'tan aday olduğunu ekledi.

Ayrıca Yücel, kadının siyasetteki, toplumdaki ve hayatın her alanındaki sorumluluklarını hayata geçirecek görevler alması amacıyla 242 seçim çevresinde 23 kadın aday çıkarıldığına dikkati çekti.

Parti Sözcüsü Yücel, daha sonra ise basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur"

Bir gazeteci tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkan Adaylığına karşı çıktığı iddialarının sorulması üzerine Yücel, şu cevabı verdi:

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı çeşitli iddialarla aday adayı olmuşlardır. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız, MYK ve PM'nin süzgecinden geçerek, örgütlerimizin görüşleri alınarak, örgütlerde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları ve kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve PM kararı ile adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla, herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler."

Ayrıca Yücel, Antalya'nın bir kısım merkez ilçeleriyle birlikte yapılacak olan değerlendirmeler sonucu Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayının önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların ardından açıklanacağını belirtti.

"Mersin Milletvekilimiz, PM salonuna girerek görüşünü ifade etmek istedi"

PM toplantısının devam ettiği esnada yaşanan gerginliğin sorulması üzerine Yücel, "Bizim herhangi bir gerginliğimiz yok. PM'miz gayet keyifli, gayet demokratik bir ortamda gerçekleşti ve kararlarımız parti geleneklerine uygun bir şekilde alındı. Mersin Milletvekilimiz, PM salonuna girerek görüşünü ifade etmek istedi. Biz de kendisini uygun bir şekilde dışarı davet ettik. Olay, bundan ibaret." dedi.