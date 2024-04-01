Yerel seçimde 6\'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi

Politika

Yerel seçimlerde bütün sandıklar açıldı ve oy sayma işlemleri sona erdi. CHP'nin damgasını vurduğu seçimlerde 6'sı büyükşehir 29 ilde yönetim el değiştirdi. CHP'nin 78 yıl sonra Manisa'yı alması ise dikkatlerden kaçmadı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. Sandıklara ana muhalefetin damga vurduğu seçimde CHP, Türkiye genelinde yüzde 37,77 oyla birinci parti oldu ve 35 ilin belediyesini kazandı.

İşte el değiştiren 29 il:

KIRKLARELİ

2019 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den istifa ederek seçime bağımsız katılan Mehmet Siyam Kesimoğlu, sandıktan zaferle çıkmıştı. Yeniden bağımsız aday olan Kesimoğlu, 31 Mart'taki seçimde MHP'nin adayı Derya Bulut'a yenildi. Bulut, oyların yüzde 41,50'sini alarak sandıktan zaferle çıktı.

BALIKESİR

2019'da AK Parti'nin yüzde 1,2 farkla İYİ Parti'nin önünde bitirdiği Balıkesir'de bu sefer CHP'nin adayı Ahmet Akın oyların yaklaşık yarısını alarak seçimi kazandı. Böylelikle CHP, 74 yıl aradan sonra Balıkesir'i yeniden aldı.

BURSA

2019'da AK Parti adayının yüzde 49 oyla CHP'li rakibine 2 puan fark attığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni bu sefer yüzde 9 farkla CHP adayı Mustafa Bozbey kazandı. Böylelikle 47 yıl aradan sonra Bursa, CHP yönetimine geçmiş oldu.

MANİSA

2019'daki seçimde MHP'nin yüzde 52 oyla aldığı Manisa'yı bu kez CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57 oyla kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de memleketi olan Manisa, 78 yıl sonra yeniden CHP yönetimine geçti.

UŞAK

2019'da AK Parti'nin yüzde 39 ile, İYİ Parti'nin 2 puan önünde bitirdiği Uşak'ta bu sefer kazanan CHP oldu. CHP'li Özkan Yalım yüzde 40,8 ile sandıktan zaferle çıktı.

KÜTAHYA

2019'da MHP'nin yüzde 38'le kazandığı Kütahya'da bu sefer az bir farkla CHP kazandı. Oyların yüzde 29,69'unu alan CHP'nin adayı Eyüp Kahveci, sandıktan zaferle çıktı. MHP'nin adayı Alim Işık ise yüzde 29,25 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Böylelikle 70 yıl aradan sonra Kütahya, CHP yönetimine geçti.

DENİZLİ

AK Parti'nin 2019'da oyların yarısından fazlasını alarak zafere ulaştığı Denizli'de bu sefer CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yarışı açık ara önde tamamladı. Çavuşoğlu yüzde 48 oy oranıyla AK Partili rakibine yüzde 9'dan fazla fark attı. Böylelikle 20 yıl aradan sonra Denizli, CHP yönetimine geçmiş oldu.

AFYONKARAHİSAR

2019'da AK Parti'nin, İYİ Parti adayına 3 puan fark atarak yüzde 43'le kazandığı Afyonkarahisar'da bu kez CHP'nin adayı Burcu Köksal oyların yarısını alarak sandıktan zaferle çıktı.

ZONGULDAK

2019'da AK Parti'nin yüzde 42 oy alarak CHP'ye 3 puan fark attığı Zonguldak'ta bu sefer CHP'nin adayı Tahsin Erdem oyların yüzde 54,5'ini alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Ömer Selim Alan ise yüzde 37,6 oyda kaldı.

BARTIN

Bartın 2019'da MHP ile AK Parti'nin başa baş yarıştığı ve MHP'nin 248 oy farkla, yüzde 35,7 oyla kazandığı bir ildi. Bu sefer ise tablo çok farklı oldu. CHP'nin adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya oyların yarısından fazlasını alarak seçimi kazandı. İkinci sıradaki MHP'li Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ise yüzde 36,6 oy aldı.

KASTAMONU

2019'da MHP'nin yüzde 49,5 ile aldığı Kastamonu'da bu seçimde tablo değişti. CHP'nin adayı Hasan Baltacı yüzde 49,17 oy alarak sandıktan zaferle çıktı. Böylelikle 35 yıl aradan sonra Kastamonu yeniden CHP yönetimine geçti.

AMASYA

2019'da MHP'nin yüzde 47 ile belediye başkanlığını kazandığı Amasya, bu seçimde tarafını CHP'den yana seçti. CHP'nin adayı Turgay Sevindi yüzde 43 oy alırken ikinci sıradaki AK Parti'nin adayı Mehmet Uyanık yüzde 28'de kaldı. Böylelikle 47 yıl aradan sonra Amasya CHP yönetimine geçmiş oldu.

KIRIKKALE

AK Parti Kırıkkale'de 2019 yılında yüzde 42 oy alarak seçimi kazanmış, ikinci sıradaki İYİ Parti ise yüzde 31 oyda kalmıştı. Bu seçimde ise CHP'nin adayı Ahmet Önal oyların neredeyse yarısını almayı başararak seçimi kazandı.

NEVŞEHİR

AK Parti'nin, 2019'daki yerel seçimde kazandığı Nevşehir'i bu kez İYİ Parti kazandı. 2019'da AK Parti'nin adayı olarak seçimi kazanan Rasim Arı, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Bu kez de İYİ Parti'den aday gösterilen Arı, kenti yeniden kazandı. Oyların yüzde 52'sini alan Arı, AK Partili rakibi Mehmet Savran'a fark atarak sandıktan galip ayrıldı.

YOZGAT

2019'da yüzde 40 oy oranıyla AK Parti'nin kazandığı Yozgat bu sefer Yeniden Refah Partisi'ne geçti. Yeniden Refah'ın adayı Kazım Arslan yüzde 36 oy alırken en yakın rakibi MHP'li Ömer alırken yüzde 29,78'de kaldı.

TOKAT

Tokat bu seçimde Cumhur İttifakı içinde el değiştiren az sayıda ilden biri oldu. AK Parti, 2019'da yüzde 48,8 ile zafere ulaştığı ilde bu sefer yüzde 30,15 alabildi. Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den aday gösterildiği ilde oyların yüzde 54'ünden fazlasını aldı.

KARABÜK

Cumhur İttifakı içinde el değiştiren bir diğer il de Karabük oldu. Kentte 2019'da MHP yüzde 47, AK Parti yüzde 38 oy almıştı. Bu sefer AK Partili Özkan Çetinkaya yüzde 33 oyla seçimi kazanırken, MHP'li Rafet Vergili yüzde 26'da kaldı.

SİVAS

Büyük Birlik Partisi (BBP), en güçlü olduğu il Sivas'ta 2009'dan beri ilk defa yerel seçim kazandı. 2019'da AK Parti'nin yüzde 50, BBP'nin ise yüzde 36,4 aldığı ilde bu sefer sıralama değişti. BBP'nin adayı Adem Uzun yüzde 43 ile ilk sırada yer alırken, AK Partili Hilmi Bilgin ise yüzde 29 oy alabildi.

GİRESUN

2019'daki yerel seçimin başa baş geçtiği Giresun'da AK Parti, CHP'nin 0,5 puan önünde, yüzde 48,8 oyla seçimi kazanmıştı. Bu seçimde ise CHP'nin adayı Fuat Köse, oyların yüzde 54'ünü alarak AK Partili rakibine büyük fark attı.

GÜMÜŞHANE

2019'da AK Parti'nin yüzde 49, MHP'nin yüzde 30 aldığı ilde bu sefer sıralama değişti. MHP'li Vedat Soner Başer yüzde 41,6 oyla belediye başkanı seçilirken en yakın rakibi AK Partili Ercan Çimen ise yüzde 38,2 oy aldı.

BAYBURT

Bayburt da belediye başkanlığının Cumhur İttifakı içinde değiştiği illerden oldu. 2019'da MHP'nin yüzde 56 ile büyük bir zafer kazandığı kentte bu sefer gülen taraf az farkla AK Parti oldu. AK Parti'nin adayı Mete Memiş yüzde 39,08 oy alırken MHP'li Hükmü Pekmezci yüzde 37,88 ile ikinci sırada yer aldı.

TUNCELİ

2019'da Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kazandığı tek il olan Tunceli'de, bu sefer Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy'de aday gösterilmesi dengeyi bozdu. Maçoğlu Kadıköy'de yalnızca yüzde 0,53 oy aldı. Tunceli'de 2019'da yüzde 28 ile ikinci sırada yer alan HDP'nin ardılı DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak bu yılki seçimi kazandı.

KİLİS

Kilis'te 2019'da belediye başkanlığı yarışı Cumhur İttifakı içinde geçmiş, AK Parti yüzde 47, MHP ise yüzde 32 oy almıştı. Bu sefer ise kazanan yüzde 41,98'lik oy oranıyla açık ara CHP'li Hakan Bilecen oldu. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 27'de, MHP'ninki de yüzde 23'te kaldı.

ADIYAMAN

2019'da AK Parti ve Saadet Partisi'nin yarıştığı Adıyaman'da bu sefer oyların neredeyse yarısını alan CHP'li Abdurrahman Tutdere belediye başkanlığı seçiminin galibi oldu. 2019'da yüzde 53 oy alan AK Parti, bu sefer yalnızca yüzde 27 oy alabildi. Böylelikle 47 yıl aradan sonra Adıyaman, CHP yönetimine geçmiş oldu.

ŞANLIURFA

2019'da AK Parti ve Saadet Partisi'nin oy toplamının yüzde 96 olduğu Şanlıurfa, bu yıl Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı tek büyükşehir oldu. 2019'da kentte yüzde 60 oy alan AK Parti, bu sefer Zeynel Abidin Beyazgül ile yalnızca yüzde 33 oy alabildi. Yeniden Refah'ın adayı Mehmet Kasım Gülpınar ise yüzde 39 oy alarak seçimi kazandı.

MUŞ

Muş'ta 2019 yılındaki yerel seçimde belediye başkanlığı seçimi başa baş geçmiş, AK Parti yüzde 34,7 oyla ve 1,2 puan oy farkıyla HDP'yi geçmişti. Bu sefer ise fark DEM Parti lehine oldu. DEM Parti adayı Sırrı Söylemez yüzde 42,88 oy alırken AK Partili Feyat Asya yüzde 25'te kaldı.

AĞRI

Ağrı'da da belediye başkanlığı AK Parti'den DEM Parti'ye geçti. 2019'da kentte yüzde 55,5 oy alan AK Parti, bu seçimde yüzde 33,70 oy alabildi. DEM Partili Hazal Aras oyların yarısından fazlasını alarak seçimi kazandı.

KARS

2019'da HDP'nin kazandığı kenti, 2024'te ise MHP kazandı. MHP'nin adayı Ötüken Senger yüzde 36 oy alırken DEM Parti'nin adayı Kenan Karahancı yüzde 29'da kaldı.

HATAY

2019'da CHP'li Lütfü Savaş yüzde 55 oy aldığı seçimde AK Parti'ye 13 puan fark atarak belediye başkanı seçilmişti. Bu yıl ise AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk az farkla seçimi kazandı.