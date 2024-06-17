CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Diyalog ve iletişim çok çok kıymetli, demokrasinin olmazsa olmazı. Bunun sürmesi hem milletimiz hem ülkemiz hem devletimiz açısından çok çok önemli." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki, Kadın Kolları MYK Üyesi Çiğdem Gegeoğlu ve Gençlik Kolları Genel Saymanı Yusuf Baştuğ'un yer aldığı heyet ağırladı.

AK Parti ile bayramlaşma

AK Parti MKYK Üyesi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Sert başkanlığındaki AK Parti heyetinin ziyaretinde Yücel, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın kuvvetlendiği dönemler olduğunu söyledi.

Son dönemde toplumun tüm kesimlerinin bayramı bayram gibi yaşayamadığını savunan Yücel, "Emekli bir çiftin çocuklarına bayramda ziyarete gitmesinin bile maliyeti çok yüksek. Asgari ücretlinin, işçinin, emekçinin. Biz istiyoruz ki, refahın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı bir sistemi hep birlikte hayata geçirelim." ifadesini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yaşanan normalleşme sürecinin çok kıymetli olduğunu kaydeden Yücel, "31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bize verdiği sorumluluğun, misyonun farkındayız. Doğruya doğru, iyiye iyi, yanlışa yanlış diyerek bir ortak akılla, istişareyle milletimizin hak ettiği iyi yerlere gelmesi için birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Diyalog ve iletişim çok çok kıymetli, demokrasinin olmazsa olmazı. Bunun sürmesi hem milletimiz hem ülkemiz hem devletimiz açısından çok çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişten gelen, sorunları aşabilecek her türlü birikime, devlet geleneğine ve insan kaynağına sahip olduğunu vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:

"Meclisin daha aktif, daha işler hale gelerek sorunların çözüm merci olduğu bir sistem olması gerektiğini düşünüyoruz. İstişare, uzlaşı, ortak akıl TBMM'de geçmişte olduğu gibi hayata geçmiş olsa, denge denetim mekanizmları olsa, hesap verebilir bir yönetim anlayışı olsa, inanıyorum ki yaşadığımız sorunların belli bir kısmı çözülecek ya da en azından hafifleyecek."

AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, tüm CHP camiasının ve Türk milletinin bayramını kutlayarak, bayramın birliğe, beraberliğe ve kalkınmaya vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin sorumluluğu çok olan bir ülke olduğunu ve bunu birlik beraberlikle gerçekleştirebileceklerine dikkati çeken Sert, "Değişik siyasi partilerin değişik argümanlar üretmesi çok normal, farklı bakış açıları normal. Ama ülke meselesi olunca biraz daha fedakarlığı başarabilmeliyiz. Türkiye'nin başarısı için hep beraber çalışabilmeliyiz. Bu bayram buna vesile olsun istiyoruz." diye konuştu.

Dünyadaki ekonomik dengeleri bozan süreçlere karşı Türkiye'nin başarı hikayesini yazmaları gerektiğini söyleyen Sert, "Yerel yönetimlerde büyük oranda sizin başarılarınızı bekliyoruz. Merkezi hükümette de biz bu başarıları yürütmek zorundayız. Ülkede hem yerel yönetimin hem merkezi hükümetin birlikte yapması gereken çalışmaları başarılı şekilde götürebilmesi, ülkenin gelecekteki birtakım pozisyonları rahat alması açısından önemli. Bu sürecin böyle devam etmesi ve süreçten ülkenin kazanacağına olan inancımız yüksektir." açıklamasında bulundu.

DSP ziyareti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyeti karşılayan Deniz Yücel, DSP camiasının bayramını kutladığını belirterek, 85 milyon insanın bayramları bayram gibi yaşamasını istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beraberindeki heyetle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gideceğini belirten Yücel, CHP ve DSP'nin merhum lideri Bülent Ecevit'in ülke siyasetine çok önemli katkılar koyduğunu ifade etti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir ise Bülent Ecevit'in KKTC'nin kurtuluşundaki rolünü anlattı.

CHP'nin 31 Mart'taki seçimlerde umduğundan daha fazla bir misyonla görevlendirildiğini belirterek, "Biz de siyasi parti olarak üzerimize düşen bir şey varsa CHP için onu yapmayı elbette ki amaçlıyoruz. Amaçlarımız, ilkelerimiz aynı. Türkiye'nin bağımsızlığı için biz elimizden gelen her şeyi yaparız." dedi.

Vatan Partisi ile bayramlaşma

CHP'yi daha sonra Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Meltem Ayvalı başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Ziyarette konuşan Deniz Yücel, 31 Mart'tan sonra başlayan normalleşme sürecinin demokrasi açısından önemli olduğunu belirtti.

Özgür Özel'in Filistin'in tanınması için 119 ülkeye mektup yazdığını anımsatan Yücel, Filistin'de soykırım yaşandığını belirterek, Türkiye'nin ve diğer dünya devletlerinin somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Vatan Partili Ayvalı, Filistin halkının İsrail siyonizmi ve ABD emperyalizmine karşı kahramanca direndiğini söyleyerek, somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

DEM Parti'nin bayram ziyareti

CHP heyeti, devamında DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Burada konuşan Deniz Yücel, Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin, şunları söyledi:

"Bu yöntemlerle hiçbir şekilde sonuç alamazlar, alamıyorlar. Demokrasi, orada yaşayan insanların iradesi sandığa yansıdıysa, oradan nasıl bir sonuç çıktıysa, buna saygı duyabilme becerisidir. Kimse soruşturulamaz, yargılanamaz değil. Birtakım iddialar, deliller varsa, işin hukuki süreci ayrı. Bir yargı kararı olmadan, dava olmadan sadece bir soruşturma açarak bunu yapabilmeleri demokrasi adına utanç verici."

Yücel, sorunlara çözüm üretebilmek için diyalog ve ortak aklın oluşturulması gerektiğini ama birilerinin bundan rahatsız olduğunu kaydederek, "Çünkü o gerilim, kutuplaşma, kamplaşma siyaseti mevcut müesses nizamın değirmenine su taşıdı. Bunun devam etmesi isteğinde ve iradesinde olan yapılar var. Biz pozitif bakış açısıyla, ülkemiz, milletimiz, halkımız için doğru olan, onların faydasına olan neyse, o adımları atmaktan geri durmayacağız. "diye konuştu.

DEM Partili Sevilay Çelenk, karşılamadan ötürü teşekkür ederek, "İyi olmaya gayret ediyoruz ama bu kayyumlar meselesi bayrama girerken genel olarak hepimizi huzursuz etti, 'Yeniden aynı dalgayı mı yaşayacağız?' diye. Olmasaydı, seçim sonrası yakaladığımız duyguyla bayrama girseydik, gerçekten çok güzel olacaktı. Buna hep birlikte bir direnç geliştirirsek aşacağımızı düşünüyoruz, sizlerin de desteğiyle." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'den CHP'ye ziyaret

CHP'yi, Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

31 Mart seçimlerinde halkın CHP'ye verdiği görev neticesinde Özgür Özel'in adımlar attığını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı rahatsız olan kesimler olabiliyor. Halbuki normalleşme hukukun üstünlüğünün tesis edilmesidir. Siyasi partiler arasında siyasi partilerin liderleri arasında bayramlar haricinde böyle özel günler harici de iletişim ya da diyalog kurulabilmesidir. Toplumun sorunlarını çözmek için konuşmak, tartışmak, istişare etmek, mümkün olduğunda uzlaşabilmek, mümkün olmazsa uzlaşamamak ama kavga da etmemek. Yani dileğimiz, temennimiz, çabamız budur."

İYİ Parti'nin kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini aktaran Ofluoğlu, "Size de yerel yönetimlerdeki başarınızdan dolayı başarılar diliyoruz. Belediyelerin başkanları herkesin belediye başkanıdır. Dolayısıyla bu şekilde herkese de hizmet edebileceğine inanıyorum. Yeter ki diğer partilerin kendi içişlerine karışmadan bu süreç devam etmeli." diye konuştu.

BBP ile bayramlaşma

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan başkanlığındaki heyet, CHP'ye ziyarette bulundu. Deniz Yücel, hayat pahalılığı ve ekonomik sorunların çözülebileceğini, demokratik, güçlü, eşit ve özgür insanların yaşadığı bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte hayata geçirebileceklerini kaydetti.

BBP'li Ayan, bayram günlerinde mazlum coğrafyalar için dualar ettiklerini, bunun kamu diplomasisi ve lobi faaliyetleriyle reel politikada karşılık bulması gerektiğini belirtti.

Demokrat Parti ziyareti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Melih Aktaş başkanlığındaki heyetin ziyaretinde konuşan Deniz Yücel, diyalog ve istişare kültürünün yeniden kurulması için gayret ettiklerini, yapıcı tavırlarını sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Demokrat Partili Aktaş, Özgür Özel'in siyasetteki normalleşme girişimlerini olumlu bulduklarını kaydederek, partiler arası görüşmelerin sadece bayramlarda olmayacak şekilde daha sık yapılmasının faydalı olduğunu anlattı.

MHP heyetiyle bayramlaşma

CHP heyeti sonrasında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Diyalog ve iletişimlerin bayram sonrasında da sürmesini temenni eden Yücel, "Her konuda anlaşamayabiliriz, uzlaşamayabiliriz. Ama anlaşamadığımız yerde kavga etmeden diyaloğun sürdürülmesi çok kıymetli. Bizim kırmızı çizgimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Onun dışında her konuda konuşabilir, tartışabilir ve uzlaşabiliriz" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, CHP'nin bu ülkenin köklü partilerinden biri olduğunu ve diyaloğun sürmesinin kendileri için de önemini ifade etti.

İfade edilen kırmızı çizgilerin kendileri için de kırmızı çizgi olduğunu kaydeden Durmaz, şunları söyledi:

"Bu ülkenin birlik bütünlüğü, milli üniter devletinin korunması, anayasanın ilk 4 maddesinde tarif edilen cumhuriyetin şekli, başkenti ve milli marşı konularında elbette tavizsiziz. Bu konularda sizin de aynı şeyi düşünüyor olmanız bizim açımızdan son derece kıymetli. Gündelik siyaset içerisinde ayrı düşünebiliriz. Bunların hepsi aşılabilir. Asıl olan buradaki samimiyet. Samimi bir şekilde farklı anlamlar yüklemeden sürdürülebilir diyaloglar son derece kıymetli."

Saadet Partisi ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar'ın başkanlık ettiği heyeti ağırlayan Deniz Yücel, Saadet Partisinin bayramını kutladı ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazze'de yaşananların bütün insanların ayıbı olduğunu kaydeden Yücel, iktidarın bu konuda daha çözüm odaklı bir noktada olması gerektiğini ve olamadığını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, Gazze ve Filistin meselesinin üzerinden iki bayram geçtiğini ama orada hala insanlar katledildiğini ifade etti.

CHP'yi Anavatan Partisi Genel Sekreteri Baran Erdem Kaya ve beraberindeki heyet de ziyaret etti.