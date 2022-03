CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Meclis Anayasa Komisyonunda görüşülecek Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu vakitten sonra ne yaparlarsa yapsınlar kabulümüzdür. Her şartta sizi yeneceğiz. Korkunun ecele faydası yok." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde partisinin eski milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya geldiği programı anımsatarak tarafsızlık yemini etmiş bir cumhurbaşkanının herkesin vergileriyle masrafları karşılanan bir yerde bu programı yapmasından Türkiye ve demokrasi adına utandıklarını söyledi.

Öte yandan bir sonraki dönem iktidara talip olan bir parti olarak rakiplerinin bu hallere düşmesinden çok keyifli olduklarını belirten Özel, iktidarın, bu tür bir organizasyonu AK Parti Genel Merkezi'nde yapamadığını, tükenmiş bir iktidar olduğunu savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, buna ilişkin "Sistem değişti, buna alışacaksınız." dediğini söyleyen Özel, bunun milletin vicdanında kabul görmeyeceğini, kendilerinin buna alışmayacaklarını ve iktidara geldiklerinde cumhurbaşkanının tarafsız olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Özgür Özel, AK Parti'nin bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden şikayetçi olduğunu ileri sürerek mevcut sistemde milletvekillerinin kanun teklifi hazırlayabileceğini, hükümetin bunu yapamayacağını ancak yürütmenin hemen hemen bütün kanun tekliflerini hazırlayarak anayasaya karşı muvazaa suçu işlediğini iddia etti. Özel, MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunmasının, yeni sistemin çarpık ve köhne olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Seçim kanun teklifinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını anımsatan Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın seçim sistemini eskiye döndürmeye çalıştığını, "kendi kazdığı kuyuya kendinin düştüğünü" öne sürdü.

AK Parti'nin seçimlerde ilk parti olarak çıkamayacağını gördüğü için bu düzenlemeyi hazırladığını iddia eden Özel, "Geçmişte bunu hangi parti yaptıysa ilk seçimlerde bunun zararını gördü. Çünkü esas mesele şu, sen milletin zihninden çıktıysan, gönlünden düştüysen, millet seni göndermeyi kafaya koyduysa, sandık oyunlarıyla, Seçim Kanunu değişiklikleriyle iktidara tutunamazsın. Milletin gönlünden düşen, bu Meclis'ten de düşer. Seçimde başınıza gelecek budur, yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bu vakitten sonra ne yaparlarsa yapsınlar kabulümüzdür. Her şartta sizi yeneceğiz. Korkunun ecele faydası yok." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklifle seçim barajının yüzde 7'ye indirileceğini de anlatan Özel, "Seçim baraj çıtasını, MHP'nin boyuna göre ayarlıyorlar. Psikolojik olarak MHP AK Parti'ye muhtaç değilmiş gibi, 7'yi geçecekmiş gibi yapıyor ama bir yandan da Hayati Yazıcı yandan yandan söylüyor Fethi Bey'e karşı. Zaten partinin biri barajı geçince öbürü de geçmiş sayılacak. Fethi Beylerin yüzde 5-6'larda olduklarını cümle alem biliyor ama MHP AK Parti'ye muhtaç denilmesin diye 7'ymiş gibi baraj koyuyorlar oraya. Bu da tutmaz." sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, söz konusu teklifle AK Parti'nin ilk kez seçime girebilmesini de sağlayan, "grubu bulunan partilerin seçime doğrudan katılabilmesini sağlayan" düzenlemenin de kaldırılmasının öngörüldüğünü belirterek "AK Parti, grubu olduğu için 3 Kasım 2002 seçimine girdi. Bugün kaldırmaya çalıştıkları madde, kendilerini seçime sokan madde. AK Parti açısından varoluşsal bir çelişki." diye konuştu.

CHP'li Özel, teklifle ayrıca il ve ilçe seçim kurulu başkanlığı için en kıdemli hakim yerine birinci sınıfa ayrılan hakimlerin de aday gösterilebilmesinin önünün açılacağını ifade ederek iktidarın tarafsız olan kıdemli hakimleri istemediğini, kendilerine yakın hakimlerin seçimlerde görevlendirilmesini istediğini iddia etti. Özel, "Bunlar her yönden çırpınışlar. Sandık başındaki oyunlar, itirazlar... Hepsine hazırız." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde milletin kararını verdiğini anlatan Özel, "Yediler demokrasi tokadını, geldiler. Fark 806 bin. Beter olacaksınız, beter. Bu millete, bu zulmü, bu zammı, haksızlıkları reva göreceksiniz, vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var Sayın Erdoğan, haklısınız. Geceleyin kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya, 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' Kaybedeceksiniz, İstanbul'u kaybettiniz, Türkiye'yi kaybedeceksiniz. Bu kadar net. Uykunuzun kaçması boşa değildir. Hayati Yazıcı'nın sizden yediği fırçalar da boşa değildir. O da hak etti ama siz de hak ettiniz." ifadelerini kullandı.

"Bahçeli, kim ne tarafta görmek istiyorsa, Kurtulmuş'a sorsun"

CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü konuşmasında söylediklerini umursamadıklarını dile getirerek Bahçeli'nin dün "hain" dediğini bugün "kahraman" ilan ettiğini iddia etti.

Bahçeli'nin, "Bunun derdi Çanakkale Köprüsü değil, Çanakkale Savaşı." sözünü sarf ettiğini anlatan Özel, "Yazıklar olsun. Biraz vicdan, insaf, utanma. Bizim derdimiz Çanakkale Savaşı'ymış. Sayın Bahçeli, kim ne tarafta görmek istiyorsa Numan Kurtulmuş'a sorsun. 'Biz 150 yıldır karşı karşıyayız.' diyor." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Bahçeli'nin "Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) kapatılması" yönündeki çağrısına işaret ederek TTB'nin demokratik seçim sonuçlarına göre yöneticilerini belirlediğini anlattı. Özel, "Sen 'kurt tabipleri birliği' kurmak istiyorsan çıkar milliyetçi doktorları, liste yapsınlar, kim kazanırsa o yönetsin. En demokratik şekilde seçilen 101 bin tabibin temsilcisi niye kapanıyor? O zaman 'AK Parti, MHP kapatılsın.' diyenden, darbeciden, bütün siyasi partileri kapatan Kenan Evren'den ne farkın kalır?" dedi.

Özel, herkesin olduğu gibi siyasilerin de son nefesinde yanında ittifak ortaklarının değil, doktorların bulunacağına söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Bugünlerde asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum." dediğini aktaran Özel, Bakan Bilgin'e insanların alın terinin karşılığını savunmaktan daha anlamlı bir tartışmanın ne olabileceğini sordu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ise "Masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız." dediğini belirten Özel, Atalay'ın, örgütlenmeden gelen gücüyle iktidarı bir an önce enflasyon karşısında eriyen asgari ücret konusunda görüşmeye çağırması gerektiğini söyledi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl bunlara açık çek veriyorsun. Olmaz başkan, olmaz. Burada işçi hakkını helal etmez, biz hakkımızı helal etsek ne. 'Haziran'da çağırırlarsa keyifle giderim.' demiş. Bir kere sen onları Mart'ta, Nisan'da masaya çağıracaksın. Böyle bir senede, 'Bir sene bu artışla dursun.' kabul edilebilir mi? Ömer Çelik bile 'Gerekirse konuşulur.' diyor. Türk-İş'in Başkanı böyle dememeli. İşçiden, emekçiden aldığınız oyun, aidatın karşılığı bu değildir. Mart ayı bittiğinde asgari ücrete yapılmış zam tükenmiş olacak."

"Kuyruklar Tayyip Bey'in sinirlerini bozuyor"

Özgür Özel, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptığını belirterek "Açıklamaya bakın, Genel Müdürünün ağzından, tırnak içi: 'Ucuz satıyorduk, çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle fiyatları artırdık.' Kuyruğu kısaltacaksanız, Et ve Süt Kurumu'na zam yapmayacaksınız, dışardaki et ve sütü ucuzlatacaksınız. Kuyruk ihtiyaçtan, keyiften değil. Bu şu demek, mealen söylüyorum, kuyruklar Tayyip Bey'in sinirlerini bozuyor. Her kuyruktan rahatsız oluyor. Çünkü 70'lerde Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dolayı uğradığımız haksız ambargonun yarattığı kuyrukları çok diline dolamış, 'CHP kuyruk demek.' demişti. 50 yıl sonra AKP'nin kuyruk olduğunu herkes görüyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin "Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun." dediğini aktaran Özel, "Bir yandan acı acı gülümseten, bir yandan kendi halimize mi acıyalım, bir bakanın düştüğü bu hale mi acıyalım, bunu düşündüren bir tablo." sözlerini sarf etti.

Bakan Nebati'nin ayrıca "Ukrayna-Rusya Savaşı'na rağmen Türk parası değer kazandı." şeklinde konuştuğunu anlatan Özel, Türk lirasının, Rus rublesinden sonra en çok değer kaybeden ikinci para olduğunu söyledi. Özel, "Yalan gülerek atılınca ne masum oluyor ne de insanları kandırmasının vebali üstünüzden gitmiş oluyor." diye konuştu.

Özel, Bursa'da bir okul müdürü hakkında, sınıflarda oturma düzeninin kızlar ve erkekler ayrı ayrı olacak şekilde ayarlanmasına yönelik talimat vermesi dolayısıyla soruşturma açıldığını belirterek 9,5 yaşında çocukların yan yana oturmasında sakınca gören zihniyetin, müdür yaptığı birine şeklen soruşturma açıldığını iddia etti. Özel, şunları kaydetti:

"Milletimiz gerçek soruşturmayı AK Parti ve onun zihniyeti hakkında açmalı. Bu soruşturmanın sonucunda bunların defterini sandıkta dürmelidir. 9,5-10 yaşındaki çocukların yan yana oturmasından rahatsızlık duyup onları ayıracak kafa bu kafadır. Bu kafa, 20 yıldır Türkiye'yi yönetip okula böyle bir müdür atayabiliyor. Şekli soruşturmanın vatandaş nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Bugüne kadar bu adamları buralara getirip bu çocukları bu kafalara emanet edenlere yazıklar olsun."