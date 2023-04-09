CHP'nin 28. Dönem Milletvekili aday listesi yayınlandı - Son Dakika
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CHP'nin 28. Dönem Milletvekili aday listesi yayınlandı

09.04.2023 17:11
CHP'nin 28. Dönem Milletvekili aday listesi yayınlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için belirlediği aday listesinin detayları belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için belirlediği aday listesinin detayları belli oldu.

CHP Parti Meclisi, saat 09.30'da toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından aday listeleri belirlendi ve PM'nin onayına sunuldu. Milletvekili geçici aday listeleri saat 15.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kuruluna sunuldu.

CHP'de 17 MYK üyesinden 6 isim listede yer almadı. Bu isimler; Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke oldu.

İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9'unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek.

CHP'nin İYİ Parti listesinden girdiği iller Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı olurken; İYİ Parti'nin CHP listelerinden girdiği iller ise Adıyaman, Çorum, Hakkari Erzincan, Rize, Van Batman, Bartın, Düzce oldu.

CHP listelerinde yer almayan önemli isimler şöyle:

Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu.

Millet İttifakı'nın CHP'nin listesinde yer alan bazı aday isimleri ise şu şekilde:

DEVA Partisi: Elif Esen, Hasan Karal, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Sadullah Ergin, İdris Şahin, Sadullah Kısacık, Seda Kaya Ösen, Ahmet Yıldız, Ertuğrul Kaya İrfan Karadutlu, Burhan Bahadır Özsoy, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Ahmet Tüysüz, Doğa Şanlıoğlu.

Gelecek Partisi: Fevzi Donat, Selim Temurci, Mesih Şahin, Doğan Demir, Mustafa Nedim Yamalı, Zülküf Arslan, Serap Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Yeşil.

Demokrat Parti: Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş, Mehmet Salih Uzun.

Saadet Partisi: Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mesut Doğan, Birol Aydın, Abdullah Akın, Mehmet İslam, Necmettin Çalışkan, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez, Muhammed Yıldız, Ali Fethi Gürler.

İYİ Parti: İrem Yaman, Ahmet Ersagun Yücel, Berna Sukas, Onur Aydın (yazar-yönetmen-müzisyen-senarist), Köksal Toptan.

CHP listelerinde dikkat çeken isimler ise Tahir Elçi'nin Eşi Türkan Elçi, İrem Yaman ve Senarist Onur Aydın.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP'nin Erzincan'dan birinci sıradan adayı oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika CHP'nin 28. Dönem Milletvekili aday listesi yayınlandı - Son Dakika


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