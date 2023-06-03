CHP'nin A takımı belli oldu! 8 yıl Grup Başkanvekilliği yapan Özgür Özel yeni Grup Başkanı oldu - Son Dakika
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CHP'nin A takımı belli oldu! 8 yıl Grup Başkanvekilliği yapan Özgür Özel yeni Grup Başkanı oldu

03.06.2023 20:18

CHP'de TBMM Grubu Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi seçimle belli oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için oluşturulan Grup Başkanlığı makamına, 8 yıl Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Özgür Özel seçildi. Grup Başkanvekillleri ise Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın oldu.

CHP Meclis Grubu bugün TBMM'de toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda CHP'nin Meclis Başkanvekili ve CHP Grup yöneticileri seçildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının ardından, seçim sonuçlarını açıkladı.

"TAM OYLA SEÇİLDİLER"

Partisinin Grup Başkanlığı görevine seçilen Özel, şunları söyledi: "Bugün CHP grubu olarak toplandık ve seçimlerimizi yaptık. Seçimlerimizde hem Grup Başkanvekillerimizi hem de Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak arkadaşlarımızı belirledik. Buna göre Grup Başkanlığı seçiminde kullanılan tüm oylarını ki bütün seçimlerde bundan sonra söyleyeceklerim de öyle kullanılan oyların tamamı aday olan arkadaşlarımıza çıktı ve bütün arkadaşlarımız tam oyla seçildiler.

ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANI OLDU

Grup Başkanı olarak, grubumuz tarafından ben seçildim ve görevlendirildim. Bundan sonra Grup Başkanlığı görevini ben yöneteceğim. Malum Genel Başkanımızın milletvekili olmaması üzerine bir Grup Başkanı belirlememiz gerekiyordu. Grup Başkanı görevine Manisa Milletvekili Özgür Özel seçildi. Grup Başkanvekillerimiz Afyon Milletvekilimiz Burcu Köksal, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın seçildiler.

"9 ADAYLIKTAN 5'İNE KADIN ARKADAŞLARIMIZ SEÇİLDİ"

Meclis Başkanvekilliğine Gülizar Biçer Karaca, Denizli Milletvekilimiz ve an itibarıyla Genel Başkan Yardımcı'mızdı. Meclis İdari Amirliğine Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Katip Üyelikleri; Giresun Milletvekilimiz Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekilimiz sayın Asu Kaya ve Trabzon Milletvekilimiz Sayın Sibel Suiçmez seçildiler. Bugün grubumuz tarafından seçilen 9 adaylıktan 5'ine kadın arkadaşlarımızı seçildiler. Katip Üyeliklerindeki arkadaşlarımız kendi illerindeki tek Milletvekillerimiz kadın arkadaşlarımız. Meslek örgütlerinden gelen, Tabip Odası Başkanlığı, Baro Başkanlığı, Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliklerinden gelen arkadaşlarımız. Sayın Gülizar Biçer Karaca'nın bu göreve seçilmesiyle birlikte zaten dün itibariyle MYK'da istifalarını sunmuşlardı. Artık Meclis'te görev yapacaklar. Pazartesi gününden itibaren hem Grup Başkanvekillerimiz hem seçilen arkadaşlarımız görevleriyle ilgili devir teslimleri yapmaya başlayacaklar.

8 YIL BOYUNCA GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ YAPTI

Bundan sonraki süreçte CHP olarak etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz. Bundan sonraki süreçte CHP'nin birlik içinde, beraberlik içinde daha gençleşen ve çok daha fazla kadının görev aldığı, çok daha dinamik bir grubunun etkin muhalefetine tanık olmanızı ümit ediyoruz. Bundan önceki süreçte biz parlamento muhabirleriyle birlikte son derece uyumlu bir çalışma içinde bulunduk. Ben 8 yıl boyunca yürüttüğüm Grup Başkanvekilliği sırasında bu koridorda hep ilgi gördüm hep nezaket gördüm. Bundan sonra da görevi devralan Grup Başkanvekili arkadaşlarımızla aynı iyi ilişkileri sürdüreceğinize en ufak bir şüphemiz yok. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Seçilen CHP TBMM Grubu şöyle:

CHP Grup Başkanı: Manisa Milletvekili Özgür Özel

CHP TBMM Başkanvekili:

Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

CHP Grup Başkanvekilleri:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

CHP TBMM İdari Amiri:

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

CHP Katip Üyeleri:

Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: CHP'nin A takımı belli oldu! 8 yıl Grup Başkanvekilliği yapan Özgür Özel yeni Grup Başkanı oldu - Son Dakika
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