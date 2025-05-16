Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış diplomasisinin önceliğini dünyada bugün Türkiye üstleniyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış diplomasisinin önceliğini dünyada bugün Türkiye üstleniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış diplomasisinin önceliğini dünyada bugün Türkiye üstleniyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor.

16.05.2025 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin önceliğini dünyada bugün Türkiye üstleniyor. Küresel sisteme en esaslı eleştirileri, alternatif çözüm önerileriyle birlikte en net biçimde Türkiye gerçekleştiriyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'GENÇFEST Bir Gençlik Festivali' programına katıldı. Zeytinburnu'ndaki İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki programda katılımcılara seslendi.

Türkiye 100 yılında dinamik, birikimli ve ahlaklı gençlikle adım atmaktan iftihar ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyorum. Buradan tüm samimiyetimle söylüyorum, siz gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça çok daha büyük, güçlü, müessir ve muteber bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça dalları dünyanın dört bir ucuna uzanan köklü bir çınarın yemyeşil yapraklarını görüyorum. Sizlere baktıkça ümidi, sevgi, merhameti, büyük bir medeniyetin o zengin mirasını görüyorum. Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız" dedi.

"Her seferinde küllerimizle yeniden doğduk"

Anadolu'nun yüzyıllardır saldırıya uğradığını ama vazgeçmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler, bakınız, evvela şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Biz öyle sıradan bir devlet değiliz. Biz öyle sıradan bir millet değiliz. Biz yüzyıldır, iki yüzyıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz. Batıdan Haçlılar geldi. Doğudan Moğollar geldi. Yaktılar, yıktılar, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmadılar. Ama biz vazgeçmedik. Unutmayın, Timur geldi filleriyle, ordusuyla geldi, Anadolu'yu baştan başa ihtilal etti. Yılmadık, yıkılmadık. Şah İsmail, içeriden dışarıdan vatanımızı sarstı, salladı, eyvallah demedi. Osmanlı Cihan Devleti, Viyana önlerinden, Balkanlardan, Yemen'den, Afrika'dan, Orta Doğu'dan çekildi. Ankara'ya kadar topraklarımızı kaybettik. Bittik, tükendik demedik. Umudumuzu yitirmedik. Her fetret döneminden unutmayın, daha güçlü çıktık. Her bozgundan sonra yeniden toparlandık. Her seferinde küllerimizle yeniden doğduk. Her seferinde daha güçlü boy verdik, filiz verdik. Her seferinde çok daha derinlere kök saldık" diye konuştu.

"Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Akan kanı durdurmak için, ölümlerin, zulümlerin önüne geçmek için geceyi gündüze kattıklarını belirten Erdoğan, "Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin. Biz ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız. Dikkat edin, şu anda gözlerimiz Filistin üzerinde, Gazze üzerinde, gözlerimiz Pakistan üzerinde, gözlerimiz Libya'da, Sudan'da, Somali'de, gözlerimiz Afrika'da, Avrupa'da, Balkanlar'da, gözlerimiz Rusya- Ukrayna Savaşı'nda. Aynı anda her birinde barış için, huzur için, ateşkes için, istikrarın temini için tek tek çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak için, ölümlerin, zulümlerin önüne geçmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin önceliğini dünyada bugün Türkiye üstleniyor. Küresel sisteme en esaslı eleştirileri, alternatif çözüm önerileriyle birlikte en net biçimde Türkiye gerçekleştiriyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Onlara inat, kardeşlerimizle birbirimize daha sıkı sarıldık. Balkanlardan Afrika'ya, Türkistan'dan Avrupa'ya kurduğumuz gönül köprüleriyle mazimize sahip çıktık. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi, dayanışmamızı bugünlere taşıdık. Şimdi ortak geleceğimizi bu kardeşlerimizle birlikte hepimizin yararına olacak şekilde inşa ediyoruz. Ufkun ötesine bakarken elbette kendi sokağımızı imal etmiyoruz. İçeride cepheyi güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak"

Ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden birinin terörsüz Türkiye olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalenin içten fethedilmemesi için, millet için, memleket için, aydınlık bir gelecek için gece gündüz koşuyor, koşturuyor, çaba sarf ediyoruz. Gençler, bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri terörsüz Türkiye'dir. Terörün, şiddetin, terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Bakın, biz bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda özgürce yaşayabilmek için çok çetin mücadeleler verdik. Daha ömrünün baharında fidan gibi delikanlılarımız toprağa düştü. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, hatta çocuğuyla on binlerce canımızı terör saldırılarında kaybettik. Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, kahraman güvenlik korucularımız çoğu zaman en ön cephede bu ülke için, bu vatan için, hepimizin huzuru için şehit oldular, gazi oldular. Rabbim hepsinden razı olsun. Cenab-ı Allah şehitlerimizin ruhlarını şan, mekanlarını inşanla cennet eylesin" diye konuştu.

"Yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir kaynağı bu amaçla kullandık"

Teröre ekonomik açınan çok ağır bir faturayla karşı karşıya kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik açıdan da çok ağır bir faturayla karşı karşıya kaldık. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir kaynağı bu amaçla kullandık. Siyasette, demokraside, birlik ve dirliğimizde pek çok sıkıntıyla yüzleştik. Uluslararası ilişkilerde, diğer konular yanında bu meseleyle de uğraşmak zorunda kaldık. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı. Terör sebebiyle kalkınma yolculuğumuz çok yavaş ilerledi. Şimdi bu musibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. İnşallah hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız"

Terör örgütünden beslenenlerin, terör örgütünün silah bırakmasından rahatsız olduklarını söyleyen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Şimdi sevgili gençler, terör örgütü kendisini feshettiğini, silahları da bırakacağını açıklayınca içerde bazıları bundan rahatsız oldu. Yıllardır terör örgütüne tek bir eleştiren cümle dahi kurmayanlar birden örgütün kanlı geçmişini hatırladı. Ekranlarda yüzleri düşenleri mi ararsınız? Köşelerinde karalar bağlayanları mı ararsınız? Yarısı yalan, yarısı yanlış sözde kulis bilgileriyle fitne tüccarlığı yapanları mı ararsınız? Neredeyse terör örgütüne gidip yapmayın, etmeyin, terörü bırakmayın diye yalvaracaklar. Neden? Çünkü bugüne kadar terörden beslendiler. Bu güne kadar siyasetten terörden nemanaldılar. Boğazda viskilerini yudumlayıp, kendilerince devrimcilik oynarken terörden kazandılar. Terörden güçlendiler. Terörden kendilerine iktidar ve ikbal devşirdiler. Terör biterse, beslendikleri bataklık kuruyacak. Terör biterse, tezgahları dağılacak. Terör biterse, istismar alanları kaybolacak. Terör biterse, ideolojilerinin kumdan kaleleri yıkılacak. Terör biterse, yıllarca ekmeğini yedikleri düzenleri bozulacak. Onun için feryat figan ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar. Dahası var. Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de terör devam edip gitsin diyecek kadar ihtiraslarının esiri olanlar var. Bugüne kadar da hep böyle yaklaştılar. O çözeceğine hiç çözülmesin dediler ve işte bugünlere geldik" şeklinde konuştu.

"Bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz"

"Kimse kusura bakmasın. Biz artık bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz" diyen Erdoğan, "Sevgili gençler, 23 yılda bu ülkede yollar yaptık. Köprüler, barajlar yaptık. Konutlar inşa ettik. Havalimanları, okullar, üniversiteler açtık. Ekonomiyi büyüttük. Savunma sanayimizi şahlandırdık. Daha nicesini yaptık. İşte şimdi en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Şu gördüğünüz devasa salon bizim eserimizdir. Bizim! Bu eseri de işte siz gençlerimize hediye edeceğiz. Ne yaptıysak milletimiz için. Bilhassa da gençlerimiz için yaptık. Bizim yaşadığımız sıkıntıları onlar yaşamasın. Bizim çektiğimiz zorlukları onlar çekmesin diye yaptık. Bu ülkenin evlatları birbirine hasım olmasın, birbirine düşman kesilmesin diye uğraştık. Türkiye daha fazla zaman kaybetmesin, insan kaybetmesin, potansiyelini daha fazla ziyan etmesin diye çırpındık. Kaderi de, kederi de beraber göğüsleyelim. Sevincimizi de, hüznümüzü de birlikte yaşayalım. Unutmayın, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkesiyle, Lazıyla, Alevisi, Sünnisiyle müşterek bir geleceği huzur içinde güvenle kucaklamaya var mıyız?" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, istanbul, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış diplomasisinin önceliğini dünyada bugün Türkiye üstleniyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Ne Ronaldo ne Merih Suudi Arabistan’da şampiyon belli oldu Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
27 ilde FETÖ operasyonu 101 şüpheli yakalandı 27 ilde FETÖ operasyonu! 101 şüpheli yakalandı
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:14
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
09:33
Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı
Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı
09:14
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı
09:07
Görüntü İstanbul’dan Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
09:06
Gözü kararttılar Galatasaray, Osimhen’i takımda tutacak formülü buldu
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu
08:54
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hareket
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
08:51
Türk turistlere vize zammı Fiyatlar katlandı
Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı
08:48
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 23:57:11. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış diplomasisinin önceliğini dünyada bugün Türkiye üstleniyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.