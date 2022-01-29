Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Dereli'de konut teslimi ve altyapı açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz tedarik sıkıntısı iddialarına ilişkin, "Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen "Dereli- Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni"nde, bir felaketin ardından verdikleri sözü tutmanın bahtiyarlığı içinde olduklarını belirtti.

Dereli'de bir yıl içinde alt ve üst yapısıyla bütün binaları yapacaklarını söylediklerini ve bunları bitirdiklerini kaydeden Erdoğan, bölgedeki çalışmalarda emeği geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile tüm kurumlara, yüklenici firmalara teşekkür etti.

"İnşa ve ihya için varız"

Afetin olduğu günü unutmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O bir başka felaketti ama aynı dönemde, Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın ve Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık, Muğla ve Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için adeta felaket yılı oldu. Bütün bu felaketlerin olduğu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla gece gündüz demeden çalıştı. Her yerde bu yıkılan binalardan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin bu güzelliklerini görünce ben de mutlu oluyorum, cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aynı şekilde Doğankent'te de verdiğimiz sözü tuttuk. Köylerde şu anda Köykent ile 15-20 kadarını bitirdik, diğerleri devam ediyor, onları da süratle bitireceğiz. Biz inşa ve ihya için varız. 'Laf ola beri gele' yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur."

"Cumhurdan icazet aldık, cumhur ile de yolumuza devam ediyoruz"

"Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. İşte geçen akşam ulaştırma bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00'de de ben televizyona çıkacağım, o da 22.00'de kendisine ait bir Youtube'u var. Oradan millete sesleniyor. Güya cumhurbaşkanını susturacak. Bak ne diyor? 'Seviyesine inme' diyor. Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir. Milletin de seviyesine inilmez, çıkılır. Biz cumhurdan icazet aldık, cumhur ile de yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, MHP, BBP olarak Cumhur İttifakı, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bilesiniz ki 2023, Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasından hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Siz varın dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izniyle emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız daha çok iş var. Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi? Ettik. Giresun'umuzda üniversitesinden tutunuz buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi? Bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik mi? Biz halkımızdan aldığımız icazet neyse buna göre adımlarımızı attık."

Doğal gaz tedariki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin doğal gaz sıkıntısı yaşandığına dair açıklamaları olduğunu belirterek, "(Doğal gazın bir haftalık ömrü var) diyor. ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız? Böyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) var, Tuz Gölü'nün altında doğal gazımız, stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti'yiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erdoğan, bazı vatandaşlara ev ve iş yerlerinin anahtarlarını teslim etti.

Erdoğan, teslim edilen konutları inceledi

Muhammet Sarıyıldız adlı vatandaşın 21 yıl önce Dereli'de çekilmiş bir fotoğrafını göstermesi üzerine Erdoğan, "Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye gelmişim. Burada da konuşma yapmışız 21 yıl önce, nereden nereye..." diye konuştu.

Erdoğan, anahtar teslimi yaptığı ailelerle sohbet edip, anahtarlarını verdikten sonra, "Rabb'im hayırlısıyla huzurlu bir şekilde oturmayı nasip etsin." dedi.

Sembolik olarak anahtar teslimini yaptıkları dışında kalanlara da süratle dağıtımını yapılacağını belirten Erdoğan, "Böylece bütün kardeşlerimiz dairelerine kavuşmuş olacaklar. Rabb'im, bu tür afetlerden, felaketlerden tüm milletimizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlara teslim edilen konutları inceledi.

Törene, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Nurettin Canikli, Çiğdem Karaaslan ve Ömer ileri katıldı.