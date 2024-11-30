Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

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Kahramanmaraş'ta 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bedava konut dağıtacağız" şeklindeki seçim vaadi üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeleriniz aracılığıyla yapın. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını dizme dışında taş üstüne taş koyamazlar" dedi.

30.11.2024 15:57  Güncelleme: 16:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm teslim edilecek, gelecek yıl 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

ÖZEL'İ KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİYLE VURDU

Açıklamasının devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, "Sayın Özel deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum Sayın Özel, siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Afet konutlarını bitirmek için çalışanların emeğini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Eski genel başkanınız 14-28 Mayıs öncesinde millete bedava konut sözü veriyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz, belediyeler aracılığıyla yapsanıza. Hadi buyurun yapın. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet etmezler, para balyalarını yığmak dışında taş üstüne taş koyamazlar. Bunların tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Bir de fahiş fiyatlarla konser düzenlemek. İş hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yedirmeye gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz. Hizmet etmek olunca ara ki bulasın" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kahramanmaraş'ın yiğit evlatları sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yola devam dedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'a mahcup olmayacağız.

"EL ELE VEREREK HAYATA YENİDEN SARILDINIZ"

Deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğemedi, edelerimiz asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz.

6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketini sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, dayanıklı hale getirmenin gayretindeyiz. Asrın inşasını başlattık. Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz. Bugünkülerde birlikte 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz.

"GELECEK YIL 68 BİN 876 KONUT VE İŞ YERİ TESLİMATI YAPILACAK"

2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Maraş'ta 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur ve bereket nasip eylesin. Bu konutların yapımında emeği olan herkese, teşekkür ediyorum. Bu kardeşiniz yaklaşık yarım asırdır bir şekilde siyasetin içinde. Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil eser ve hizmet kazandırmak için bir fırsat olarak gördük.

"BİZİ KENDİNİZLE KARIŞTIRMAYIN"

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi. Ana muhalafet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli? Hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var? Özel çıkmış deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum; siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Hangi icraatınız oldu. Biz bugün Maraş'ta 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarını teslim ediyoruz. Eski genel başkanınız bedava konut vereceğiz diyordu? Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeleriniz aracılığıyla yapın. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını dizme dışında taş üstüne taş koyamazlar. Bunların devrik genel başkanı, hükümet bu enkazın altında kalır diyordu.

Yeni bir müjdeyi şehir hastanemizle veriyoruz. Şehir hastanemizin proje çalışmalarına başladık. Bizi kendinizle karıştırmayın. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsinin arkasındayız. Çok daha modern bir Maraş'ı el birliğiyle yine biz inşa edeceğiz. 21 aylık sürede afetlere dirençli, çevre dostu akıllı şehirleri inşa ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP\'li lideri Özel\'i Kılıçdaroğlu\'nun seçim vaadiyle vurdu

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş, Özgür Özel, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bıbıcım paraları sıfırladım. 30 milyon euro kaldı. Onu eritemedim. -Bunları telefonda konuşma diyorum sana. 9 8 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Doğru söze hacı emin ne desin 0 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Yapma recep…din kardeşiyiz 0 -1 Yanıtla
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