CHP\'nin bayram kararına Erdoğan\'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Mesajında en kalbi duygularla, hürmetle, muhabbetle milleti selamladığını belirten Erdoğan, müşerref olunan Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ederek, "Bir bayrama daha kavuşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun" dedi.

CHP'NİN BAYRAMLAŞMAMA KARARINA TEPKİ

CHP'nin bayramlaşmaması hakkında konuşan Erdoğan, "86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim. Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye'nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen billboardlarda dediğimiz gibi 'Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye'dir" dedi.

"BU MÜBAREK GÜNLERİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Erdoğan, "Bu aziz ve mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız ibadetlerin hak katında kabul, karin ve makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yüce Allah, bizleri sağlık, huzur ve esenlik içinde idrak edeceğimiz, selim bir kalple şuuruna ereceğimiz daha nice bayramlara eriştirsin diyorum. Birlik ve beraberlik ruhumuzu tazelediğimiz, dayanışma ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, aynı zamanda rızayı ilahiye açılan birer bereket kapılarıdır. Millet olarak hep birlikte teneffüs ettiğimiz bayram iklimi, yardımlaşma ve muhabbet duygumuzun en üst düzeyde seyrettiği mümbit bir atmosferdir. 86 milyon vatandaşımızın her birinin bu atmosferi iyi değerlendireceğine, hayır ve hasenat faaliyetleriyle güzelleştireceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT DÜŞEN GAZZELİLERİ RAHMETLE YAD ETTİ

Gazze'de ve işgal altındaki topraklarda destansı bir mücadele veren İsrail'in bütün barbarlıkları karşısında vakur bir direniş sergileyen Filistinlileri Türkiye ve millet adına selamladığını ifade eden Erdoğan, saldırılarda şehit düşen Gazzelileri rahmetle yad ederek, yaralılara acil şifalar diledi. Erdoğan, Gazze, Sudan ve Somali başta olmak üzere gönül coğrafyalarının farklı köşelerinde süregelen istikrarsızlıkların bir an önce son bulmasını temenni etti.

"SURİYE'NİN KALICI HUZURA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ"

Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması, gerekse Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Erdoğan, "2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan toplantı, 4. yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur. Komşumuz Suriye'de yeni yönetimin ülkenin milli birliği, toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye, inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak, eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN HAYAT STANDARDII DÜŞÜREN SORUNLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'ye etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Erdoğan, "Makroekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor" dedi.

"ASRIN FELAKETİNİN AÇTIĞI YARALARI SÜRATLE SARDIK"

Asrın felaketinin açtığı yaraları süratle sardıklarını vurgulayan Erdoğan, "201 bin konutumuzun anahtarını hak sahibi afetzedelerimize teslim ettik. 252 bin ilave yapı ile inşallah yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını depremzede kardeşlerimize takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE VARDIĞIMIZDA DAHA GÜÇLÜ GELECEĞİ KUCAKLAYACAĞIZ"

Ekonomi, dış politika ve güvenlik alanında attıkları adımları 'terörsüz Türkiye' süreciyle daha muhkem bir zemine oturttuklarını bildiren Erdoğan, "Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası, siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep beraber kurtaracağız. Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, şehit yakınlarımız ve gazilerimizi incitecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü, çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız" dedi.

"KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN"

Erdoğan mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: "Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımın gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı ülkelerindeki her bir kardeşimin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Rabbim hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini kabul eylesin diyorum. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

CHP SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞMAYACAK

Kurban Bayramı'nda, Gelecek Partisi 18, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 15 ve İYİ Parti 14 siyasi parti ile bayramlaşacak. CHP ise önceki Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da siyasi partilerle bayramlaşmayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel karara ilişkin, "Biz hiçbir siyasi parti ile bayramlaşmama kararımızı çok önceden bildirdiğimiz için, siyasi partilerin bayramlaşma listelerinde yokuz. Ben bütün milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, bize bayram gelmedi. Ben hiçbir aileye, hiçbir partiye, hiçbir yapıya böyle bayramın gelemediği bayramlar dilemiyorum. Hepsinin, bütün milletimizin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.