CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİMSE BİZE FAİZ KONUSUNDA AKIL VERMESİN

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki toplu açılış töreninde, Sorunumuz fiyatların dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar hala faiz lafı gevelemeye devam ededursun, biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz, bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile parti teşkilatı yer aldı. Öte yandan, törene Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de online katıldı. Törende halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sorunumuz fiyatların dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar hala faiz lafı gevelemeye devam ededursun, biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz, bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları biz faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için düşük faiz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük. Faizi de 4,6 ya indirdik. Bunu biz yaptık. Yarın da Allah'ın izniyle bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki demokrasi ve kalkınma adımlarını nasıl başarıyla neticelendirdiysek mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Bu yolda önümüzde kimse duramaz. Bir olacağız, iri, diri, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız ifadelerini kullandı.

'RABBİM BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şurada bir tane pankart açılmış. Dikkatimi çekti. Siz ezberlemişsinizdir ama herhalde bir hatırlatmam gerekecek. 'Zeytini koydum tasa çıkardım yağını basa basa. Balıkesir efelerinden oy yok sana altılı masa' Bizim insanımız böyle. Milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evelallah koyarlar masaya. Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından tekrar Balıkesir'de sizlerle hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Eskiler 'iki gönül bir olunca samanlık seyran olur' diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Kuruluş ve kurtuluşun şehri Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntı yoktur açıklamalarında bulundu.

DÖRT ANA BAŞLIĞI VURGULADI

Balıkesir'deki açılışa katılımın oldukça fazla olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum. Bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Eliniz, diliniz dert görmesin. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları inşallah sandıkları patlatmaya var mıyız Sandıklardan inşallah Cumhur İttifakı ile geleceğe yürümeye var mıyız Bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır. Biz yola çıkarken ne dedik Dört ana başlık dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu dört ana başlığı tarım, enerji, dış politikayla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda hamdolsun bu dört temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik. 'Eğitimle başlıyoruz' dedik anaokulundan liseye, spor salonundan atölyeye kadar 71 ayrı eğitim yatırımının açılışını buradan yapıyoruz. Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi binaları ile Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin 15 farklı yatırımının açılışını da gerçekleştiriyoruz. Edremit İlçe Kütüphanesi ve Kültür Merkezi Spor Salonu'nun, çeşitli ilçelerimizdeki saha, yurt bakım, onarımları gibi yatırımlarını da hizmete açıyoruz. Sağlıkta Marmara, İvrindi, Gömeç Hastanelerinin çeşitli ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezlerinin, Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin ve çeşitli ilçelerimize yapılan ek binaların resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz. Karesi Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, çeşitli kurumların ek hizmet binalarının, maden yatırımlarının açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Durmak yok, yola devam. Çalışacağız, üreteceğiz. İstihdam sağlayacağız. İhracatımızı da bununla patlatacağız. Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Burası kasaba devleti değil, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını teçhiz edemediler. Ulaştırmada Gönen- Manyas yolunun, Merkez Havalimanı Terminal Binası'nın, sulamada Ardıçtepe Barajı ve çeşitli dere ıslahlarının açılışlarını yapıyoruz. Belediyelerimizin tamamladığı çok önemli yatırımlar var. Büyükşehir belediyemiz sahil düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları gibi çok sayıda eser ve hizmeti gerçekleştirdi dedi.

BALIKESİR'DE TOPLAM 3 BİN 900 KONUT

İlçelerdeki yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı 6 Eylül, Karesi, Havran, Kepsut, Dursunbey, Burhaniye, Edremit ilçe belediyelerimizde çok sayıda eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık. Balıkesir ve ilçelerindeki OSB Bölgelerimizde yatırım bedeli 7,6 milyarı geçen güncel değerlemeyle 28 milyara yaklaşan 42 tesis, özel sektör kuruluşlarımız tarafından yapılarak üretime geçirildi. Tüm bu kamu ve özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı tebrik ediyorum. Balıkesir'de son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri hatırlatmak istiyorum. Toplam 50 milyar lira tutarında Balıkesir'e yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 448 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 8 bin 279 kişi kapasiteli yüksek öğretim yurt binaları açtık. 37 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta Balıkesir'e toplamda 2 bin 334 yataklı 32 hastaneyle birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Her zaman yanında olduk. Bundan sonra da olacağız. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Balıkesir'de toplam 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz. 'İlk evim ilk iş yerim' projemize şu ana kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından 42 bin başvuru yapıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilimizde 2 milyon metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor. Şehrimize kazandıracağımız millet bahçelerinden Kızpınar ve İvrindi'yi tamamladık. Savaştepe, Sındırgı, Kepsut ve Havran'daki projelerin yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 2002 yılına kadar Balıkesir'e yapılan 76 kilometre bölünmüş yoldu. Biz bu 76 kilometreyi 690 kilometreye çıkardık. Farkımız bu.

BALIKESİRLİ ÇİFTÇİLERE 4,6 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometrelik kısmının Balıkesir'den geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma demiryollarını modernize ederek elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Balıkesir'i hızlı tren ağlarına bağlayacak olan hattın inşaatı sürüyor. Balıkesir'de iki tane havaalanımız var. Koca Seyit Havalimanımıza yıllık 3 milyon kapasiteli, Balıkesir Havalimanımıza ise 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Tarım ve ormanda Balıkesir'e 8 baraj ile 7 gölet inşa ettik. 9 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 702 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 178 bin dekar araziyi daha açacağız. Balıkesir ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 58 adet dere ıslahı ile 43 yerleşim yeri ve 429 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Balıkesirli çiftçilerimize toplamda 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi'. İşte buyur. Ben resmi rakam veriyorum. Aldatmaca değil bu. Sanayi ve teknolojide 4 yeni OSB, bir teknopark ve 10 AR-GE merkezi kurduk. Enerjide ne yaptık 244 bin doğal gaz abonesi bulunan Balıkesir ve 44 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki süreçte Ayvalık, Gömeç, Manyas ve Sındırgı'ya doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz dedi.

'100 YILINA GİDEN YOLU DA AYNI ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Her zaman bir lafım var. Kale içeriden feth edilir. AK kadınlar bu yolda evelallah dimdik ayakta durdukça bu kale düşmez. Ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmeyen eser ve hizmetlerimiz var. Türkiye'yi nasıl bugüne eser ve hizmet siyasetimizle taşıdıysak, inşallah Türkiye 100 yılına giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz.

Seçimlerin başlığı Türkiye yüzyılı. Sizler Türkiye'yi eski istikrarsız, özgüvensiz, yoklukların ve zulümlerin dönemlerine çevirmek isteyenleri de biliyorsunuz. Türkiye 100 yılı için mücadele edenleri de biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun başımızın üzerindedir. Biz bu ülkeyi, bu şehri ve tüm insanları Allah için seviyoruz. Dünya, İkinci Cihan Harbi sonrasındaki en zor dönemi yaşıyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik ve sosyal sıkıntılar giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin farkı son 8-9 yıllık ardı ardına maruz kaldığı saldırılar ve mücadele ettiği sıkıntılar sebebiyle bu süreci önden görebilmesidir. Kurduğumuz altyapı, aldığımız tedbirler, hayata geçirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz açıklamalarında bulundu.

'ŞEHİR HASTANELERİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK'

Pek çok alanda dünyaya örnek olacak adımlar atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık sistemimizin gücü sayesinde salgın döneminde böyle bir misyon üstlendik. Sağlıkta dünya ile yarıştayız. 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek. Üretim gücümüzle, geliştirdiğimiz kendi iktisadi modelimiz sayesinde kriz döneminde önemli bir rol oynuyoruz. Bizim ekonomideki uygulamalarımızı birkaç ay öncesine kadar birileri içeride ve dışarıda yerden yere vuruyordu. Küresel ekonominin tüm kurum ve aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yaptı. Biz en başından beri ne yaptığımızı, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Bilhassa gelişmiş ülkeleri gerçekten sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Mesele sadece doğal gaz, sadece petrol, sadece elektrik değildir. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalitelerini etkileyen pek çok sorun pusuda bekliyor. Biz ise yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütmeye dayalı programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İstihdamda tarihimizin en yüksek seviyesi olan 31 milyon seviyesine dayandık. Dış ticaretimizde enerji maliyetlerindeki aşırı artışlardan kaynaklanan bir sapma yaşanıyor ama bunu ilerde fazlasıyla telafi edebilecek potansiyele sahibiz. Her gün yeni bir proje ve müjdeyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Köprüler, yollar, demir yolları, fabrikalar kuruyoruz, diplomasi trafikleri yürütüyoruz. Karadeniz'de artık sondaj gemilerimiz var mı Kendi sondaj gemilerimizde 12 bin metre derinliğe iniyoruz. Burası Türkiye. İki tane de sismik araştırma gemimiz var dedi.

'NE YAYGARACILARA NE FIRSATÇIYA MEYDANI BIRAKMADIK'

Şehirlerde gerçekleştirilen milyarlarca liralık yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların çözümü anlamına gelen reformların müjdelerini paylaşıyoruz. Ülkemizi içeride ve dışarıda güçlendirecek ne varsa hepsini azimle, kararlılıkla yürütüyoruz. En büyük sorunumuz geçtiğimiz aralık ayından itibaren yükselen enflasyonun insanların günlük hayatlarında açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya yakınınız varsa telefon açıp kendilerine enflasyonun yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır. Ülkemizin farkı; bu tür tartışmaların yerli ve milli anlayıştan uzak şekilde, ideolojik saplantıların ürünü argümanlarla yürütülmesidir. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz. Kardeşlerim, ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık. Kapatmayız. Burada önemli olan ülkemiz ve milletimizin meselesini yapıcı yaklaşımla, yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyabilmektir. Maalesef bu erdemden yoksun belli kesimler milletimizi karamsarlığa sürükleme gayesiyle pireyi deve yaparak ortalığı yaygaraya vermek için çalışıyor. Birileri de bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama, hatta resmen devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Ne yaygaracılara ne fırsatçılara meydanı bırakmadık. Biz milletimizin derdiyle dertlenmeyi hayatının merkezine yerleştirmiş bir partiyiz. Terör örgütlerinin başını bu anlayışla ezdik. Cudi'de, Tendürek'te artık inler tamamen boşaltıldı. Artık duyuyor musunuz bunların seslerini Askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz hep birlikte verdikleri bu mücadeleyle terör örgütlerini çökerttik. Artık yaylalarda benim vatandaşım çıkıp rahatlıkla piknik yapıyor. Ne sıkıntılar yaşandı. Şimdi bunlar yok. Güneydoğu'da geceleri saat 12'lere kadar vatandaşım sokaklarda. Darbecilere sokakları bu anlayışla dar ettik. Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik.

'TÜRKİYE'NİN YÜZYILI VURGUSU'

Bugün insanımızın güvenliğini, huzurunu, işini, aşını, geleceğini koruma esaslı yönetim anlayışımızla Türkiye'yi içeride ve dışarıda tüm badirelerden çıkartarak yolumuza devam ediyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüz yılı' gibi yeni vizyonlarla gençlerimize bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz vardı. Şimdi 208 üniversitemiz var. 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var. Bu ne demek biliyor musunuz Artık bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp, Muş'tan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Bizim pofesörlerimiz, doçentlerimiz Iğdır, Ağrı, Muş'a gitsin. Yavrularımızı orada eğitsinler. Oralardan artık birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Bunların önünü hazırladık. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla işçisinden memuruna, emeklisinden sosyal yardım alanına herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde burs 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu. Doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah düzeylerini biraz daha telafi edecek adımlar atacağız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bizim bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri eski Türkiye'nin hastalıkları arasında yer alan kamu mali dengesi arasındaki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur. Eskiden öğrencilerden harç alınıyordu. Bu harç sebebiyle boykotlar yapılıyordu. Biz harcı tamamen kaldırdık. İsteyene burs, kredi veriyor muyuz Yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli Türkiye genelinde yurtlarımız var. Hani 'bir yılda yaparız' diyorlardı. Bay Kemal, sen hiçbir şey yapamazsın. Sen Sosyal Sigortalar Kurumu'nu duman ettin, mahvettin. Savaş Ay'ın programında hastanelerde rehin alınan hastalarımız vardı. Kimdi o zaman SSK'nın başında; Bay Kemal dedi.

'YENİ DÖNEME HAZIR MIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şayet biz bu ülkeyi 15 seçimdir seçim kazanamayan Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak. Bu adımları atarken ülkemiz için kalıcı bir tehdit görüyoruz. İşte onlar, bunlar. Bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren yeni bir döneme gireceğiz. Buna var mıyız Hazır mıyız Siz bu kararlılığı gösterdikten sonra biz bu yolda fedai can eylemişiz. Böyle de devam edeceğiz. Ülkemiz için kalıcı bir tehdit ve telafisi zor bir yıkım haline dönüşecek hiçbir adımı atmayacağız. Şimdi sadece fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz açıklamalarında bulundu.

'21 YILDA BÜYÜK PROJELER'

Törende vatandaşa seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise Ben sizlerin içinden birisiyim. Sizlerin içinden birisi olarak hayatımın 20 senesini Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığı yapmaktan onur, gurur duyuyorum. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir, 'Tek vatan, tek bayrak, tek millet' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmaya devam ediyor. Partimiz kurulalı 21 sene oldu. 21'nci yılımızı kutladık. 21 yılın 20 senesi iktidar olarak geçti. 21 yılın 20 yılında bu ülkenin her metrekaresine, her sokağına, her evine hizmetlerimizle girdik. Bir yandan yollar, köprüler, hastaneler yaptık. Diğer taraftan evinde engellisi olan kardeşlerimizin yanında olduk. Bir yandan büyük projeler yaptık, diğer yandan sosyal devletin gerektiği şekilde birçok kardeşimize hizmet ettik. Hem hizmet ettik hem de bizimle uğraşanlara hep meydan okuduk. Bizim içimizde millete hizmet noktasında büyük bir sevda var diye konuştu.

Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sahneden halkı selamlama konuşması yaptı.

