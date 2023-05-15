Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 16 üyesi milletvekili seçildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 16 üyesi milletvekili seçildi

15.05.2023 01:48

AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 16 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesi milletvekili seçildi. Fuat Oktay, Bekir Bozdağ, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nureddin Nebati, Süleyman Soylu, Mahmut Özer, Hulusi Akar, Mustafa Varank, Vahit Kirişci, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu yeni dönemde Meclis sıralarında yerlerini alacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili seçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 16 üyesi milletvekili seçildi - Son Dakika


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