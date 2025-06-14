Elitaş'tan Siyonizm ve Savunma Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Elitaş'tan Siyonizm ve Savunma Vurgusu

Elitaş\'tan Siyonizm ve Savunma Vurgusu
14.06.2025 16:10
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Mustafa Elitaş, Siyonist düşüncelerin dünya için tehdit oluşturduğunu ve Türkiye'nin savunma gücünü vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Netanyahu ve arkadaşlarının siyonist düşüncelerin bütün dünyanın geleceğini tehdit eder bir noktadadır. Avrupa Birliği'nin de büyük devletlerin de bu konuda çok ciddi ve dikkatli davranmaları gerekir. Orta Doğu'dan ateşlenen fitil tüm dünyayı tehlikeye sokabilir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 5'inci Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'ye birçok savunma araçlarının verilmediğini söyleyen Elitaş, "Daha önceki dönemlerde F-35'leri verecekler mi vermezler mi derken hani 'kötü komşu mal sahibi yaptırır' derler ya bugün KAAN uçaklarını yapar hale geldik. Bugün uçak gemileri yapar hale geldik. Savunma bu yüzden çok önemli. Yarın ne olacağı belli olmaz. Nasıl ki 6 Şubat 2023 depreminin olacağını, saatini gününü bilmediğimiz gibi deprem bölgesinde fay hattında bulunduğumuz gibi bu bölgede Balkanlar, Orta Doğu coğrafyasında dünyanın savaşlar yönünden deprem bölgesidir. Bir taraftan Ukrayna- Rusya savaşı, öbür taraftan Balkanlarda devam eden irili ufaklı küçük huzursuzluklar, arkasından Orta Doğu'dan Suriye'de İran ve İsrail meselesi bugün bu bölgenin bir dinamit olduğunu bir fay hattında savaş yönünden fay hattında bulunduğumuzu iyi bilmemiz gerekir" diye konuştu.

'İHA VE SİHA'LARI DÜNYA KONUŞUYOR'

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya değinen Elitaş, "1926 yılında uçak fabrikasını kurmuş 26 tane uçağını ihraç etmiş ülke bugün 48 tane KAAN uçağının başka ülkeye ihraç edilmesinden mutluluk duyması gerekirken üzüntü duyan insanların var olduğunu görmek, inanın yüreğimize hançer saplıyor. Keyif almamız, mutlu olmamız lazım. Bizim kendi öz savunma silahlarımızı artık başka taraflara gönderip oralara ihraç etmemiz, seviye atlamamızın en önemli göstergelerinden birisi. Bugün, Türkiye'nin ürettiği insansız İHA ve SİHA'lar dünyanın en çok konuştuğu meseleler haline gelmiş" dedi.

'İÇ HUZURU SAĞLARSAK BAŞKALARININ HUZURSUZLUK VERMESİNE FIRSAT VERMEYİZ'

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı hakkında da konuşan Elitaş, "Netanyahu ve arkadaşlarının siyonist düşüncelerin açıkçası dünyanın bu geleceğini sadece bizim bölgemizde değil bütün dünyanın geleceğini tehdit eder bir noktadadır. Avrupa Birliği'nin de büyük devletlerin de bu konuda çok ciddi ve dikkatli davranmaları gerekir. Orta Doğu'dan ateşlenen fitil tüm dünyayı tehlikeye sokabilir. Bu yüzden 26 Ağustos 2024 tarihinde Malazgirt'te başlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı birlik beraberlik konuşmasıyla ilgili Orta Doğu'da ateşin fitillenmesinin ve ateşle ilgili hararetin ortaya çıkarmasını öngörmesiyle birlikte 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşma ve Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi grubundaki yaptığı konuşmayla birlikte başlayan 'Terörsüz Türkiye' işinin ne kadar ehemmiyetli, ne kadar bu coğrafya içerisinde önemli olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir. 86 milyon önce içindeki huzuru sağlayabildiği takdirde başkalarının huzursuzluk vermesine fırsat vermeyecek demektir" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLET GERÇEĞİ GÖRDÜ'

14-28 Mayıs seçimlerinde millet iradesinin önemine vurgu yapan Elitaş, "İsrail ne diyor? 'İran'daki insanları rejime karşı ayağa kalkın' diye ifade etmeye çalışıyor. İşte, gelecekle ilgili vizyonu olan dünyadaki gelişmelerin Türkiye'nin içindeki bulunduğu pozisyonu iyi değerlendiren siyasi irade onun daha önceden görmesiyle birlikte bu noktalara doğru getirdi. 14-28 Mayıs tarihinde bu millet gerçeği gördü. Bu millet, 'Dünyadaki gelişmeleri ben görüyorum başkaları göremiyor, güçlü bir iradenin iktidar olması gerekir' dedi. 14-28 Mayıs tarihinde millet gereğini yaptı ve bugün de milletin ne kadar doğru yaptığını görüyoruz. Çünkü, İHA ve SİHA'ların, KAAN'ların, uçak gemilerimizin ortaya çıkması sondaj gemilerimizin kendi petrollerimizi kendi doğal gazı ortaya çıkarabilme, kendi zenginliklerimizi ortaya çıkarabilmek için yaptığımız gayretlerinin sonuçlarını ve onların meyvesini görmeye başladığımızı 14-28 Mayıs tarihindeki milletin iradesinin ne kadar ehemmiyetli terazisinde ne kadar hassas olduğunu en önemli göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.

'HUZURA İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı söylemlerine de değinen Elitaş, şöyle konuştu:

"Ne olur bu dönemde kargaşa ve karmaşa içerisinde 'İsrail ile ticaret yapıyor' yalanını hiç kimse ne olur ağzına almasın. Siyaset yapacağız diye, binde bir puan oyumuzu arttıracağız diye, yalan haberlere kimse fırsat vermesin. Bizim huzura ihtiyacımız var. 86 milyon, huzurlu olmaya ihtiyacımız var. İslam dünyasının bir ve beraber olmaya, insanlık için gayret gösterenlerin el ele kol kola vermeye ihtiyacı var. Sadece Müslümanlar için demiyorum tüm insanların huzuru bulabilmesi için kol kola girip şiddeti savunanların soykırım yapanları lanetlemesi onları durdurmaya ihtiyacımız var. Biz önce evimizde huzur, sonra ilimizde huzur, sonra ülkemizde huzur, ardından da dünyada huzuru sağlamak için öncülük yapmamız gerekir."

Kaynak: DHA

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