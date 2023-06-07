Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da vurulan barajla ilgili Putin ve Zelenski ile görüşerek ortak komisyon çağrısı yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da vurulan barajla ilgili Putin ve Zelenski ile görüşerek ortak komisyon çağrısı yaptı

07.06.2023 16:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece vurulan Nova Kakhovka barajının son durumuyla ilgili olarak Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan, detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanlar, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Ayrıca, müzakere yönteminin izlenebileceğini ve adil barışın tesisine dair gayretlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece vurulan Nova Kakhovka barajının son durumuyla ilgili olarak önce Ukrayna lideri Zelenski sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan, Ukrayna'da vurulan barajla ilgili Putin ve Zelenski ile görüştü! İki tarafa da komisyon önerisinde bulunuldu

ERDOĞAN'DAN "ARAŞTIRMA KOMİSYONU" TEKLİFİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki liderle yaptığı görüşmelerde Nova Kakhovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanlar, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna'da vurulan barajla ilgili Putin ve Zelenski ile görüştü! İki tarafa da komisyon önerisinde bulunuldu

"MÜZAKERE YÖNTEMİ İZLENEBİLİR"

Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Erdoğan, Ukrayna'da vurulan barajla ilgili Putin ve Zelenski ile görüştü! İki tarafa da komisyon önerisinde bulunuldu

"ADİL BARIŞIN TESİSİNE DAİR GAYRETİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna'da vurulan barajla ilgili Putin ve Zelenski ile görüştü! İki tarafa da komisyon önerisinde bulunuldu

BÖLGE SULAR ALTINDA KALDI, ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Öte yandan önceki gece saatlerinde vurulan Nova Kakhovka barajının yıkılmasıyla Herson bölgesindeki çok sayıda ev sular altında kalırken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, 40 yerleşim yerinde sel meydana geldiğini, on binlerce kişiye acil yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Ukrayna'da vurulan barajla ilgili Putin ve Zelenski ile görüştü! İki tarafa da komisyon önerisinde bulunuldu

TOPLUM BALIK ÖLÜMLERİ DE YAŞANDI

Ukrayna'da Nova Kakhovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulmasının ardından bölgede çevre sorunları da ortaya çıktı. Sosyal medyada Dnipropetrovsk bölgesinin Dnipro Nehri kıyısındaki Maryanske köyünde toplu balık ölümüne ilişkin görüntü paylaşıldı. Görüntüde, suyun çekildiği büyük bir alanda çok sayıda balığın bir kısmının ölü bir kısmının da susuzluktan çırpınması yer alıyor.

Erdoğan, Ukrayna'da vurulan barajla ilgili Putin ve Zelenski ile görüştü! İki tarafa da komisyon önerisinde bulunuldu

İÇME SUYU SORUNU OLUŞTU

Nova Kakhovka Barajı'nın patlatılması sonucu su basan bölgelerde içme suyu sorunu meydana geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Dnipropetrovsk bölgesinin Kriviy Rig şehri sakinlerinin dükkanlardan büyük şişe suları toptan satın aldığına ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde, büyük şişe suların bulunduğu rafların boşaltıldığı görüldü. Ukrayna makamları, Nova Kakhovka Barajı'ndan kullananlar için içme suyu sağlama çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

YORUMLAR (2)
  • Uğur Yazıcı: Durdurun şu gereksiz savaşı... Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Büyük resim'e baktığımız zaman kesinlikle bu savaş durmaz ve Balkanlara doğru yayılır...renkli devrimlerin uzantısı bu ve BOP projesi ile eşgüdümlü ,aynı merkezden yönetiliyor.. 0 0 Yayından Kaldır
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