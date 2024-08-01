Fatih Erbakan: 2025'te erken seçimi tartışabilmeliyiz - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: 2025'te erken seçimi tartışabilmeliyiz

Fatih Erbakan: 2025\'te erken seçimi tartışabilmeliyiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mevcut hükümetin 2025 yılında 2 senesini doldurmuş olacağını ve bu süre zarfında herhangi bir iyileşme olmazsa erken seçim tartışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

01.08.2024 17:53  Güncelleme: 18:42
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mevcut hükümetin Haziran 2023 itibarıyla göreve başladığını hatırlatarak, "2025 Haziran ayında 2 senesini doldurmuş olacak. O zamana kadar da herhangi bir iyileşme olmazsa ki, göstergeler olmayacağını gösteriyor... Öyleyse 2025 yılı içinde sonbaharda belki bir erken seçimin olup olmaması konusunun tartışılması gereklidir diye düşünüyorum." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Fatih Erbakan: 2025'te erken seçimi tartışabilmeliyiz

Dervişoğlu, kısa süreli yapılan görüşme Türkiye'nin bütün sorunlarının ele alındığını belirterek, "Türkiye'nin demokrasi, adalet ve hukuk anlayışını, ekonomisini, emeklinin çektiği çileyi, geleceğe dair vizyonunu ve neredeyse konuşulması icap eden bütün başlıklarıyla değerlendirdik. Dış politika konusundaki açmazları, uygulanan yanlış politikaları da dahil ederek görüştük. Ayrıca bütün bunların ötesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı da andık. Onun Türk siyasetine sağladığı yüksek katkıları paylaştık ve mücadele arkadaşları ile birlikte yad ettik. Sayın Erbakan, üzerinde konuşulması icap eden çok sayıda spesifik konuyu önümüzdeki dönem içinde, iki muhalefet partisi olarak geniş kapsamlı ele alabileceğimizi ifade ettiler. Buna bağlı olarak bizler de iadeiziyarette bulunacağız. Hem kendisinin hem de partisinin programından istifadeyle, Türkiye'nin önünün açılması noktasında katkılarımızı ortaklaştırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan: 2025'te erken seçimi tartışabilmeliyiz

"ERKEN SEÇİM OLACAKSA İYİ PARTİ HAZIR"

Erken seçimle ilgili bir soruyu yanıtlayan Dervişoğlu, "Erken seçim gündeme geldiğinde adı üstünde hemen seçimin gündeme getirilmesi lazım. Türkiye'de öyle bir siyasi vasat var mı yok mu; onu değerlendirmek durumundayız. Şimdi siyasi partiler erken seçim istiyorlar ise şayet ben buradan açıkça ilan ediyorum; hemen seçim olacaksa biz İYİ Parti olarak biz bu seçime dair hazırlıklarımıza başladık. Ama bu bir spekülatif amaçla kullanılıyor, bugün gündeme getirelim, '2,5 sene sonra yaparız' türünden bir yaklaşım içeriyorsa kabul edilebilir bir yanı yok. Benim seçim istememle seçim olmuyor. Seçimin şartlarının oluşması lazım ve kararın TBMM tarafından alınması lazım. Dolayısıyla iktidarın da bu erken seçim kararına destek vermesi lazım. Eğer Türkiye'de erken seçim olacaksa, İYİ Parti'nin yarın yapılacak bir seçime bile hazır olduğunu ifade edebilirim." dedi.

Fatih Erbakan: 2025'te erken seçimi tartışabilmeliyiz

"2025'TE ERKEN SEÇİMİ TARTIŞABİLMELİYİZ"

Erbakan ise ekonomik göstergelerin kötüyü gittiğini söyleyerek, "Bizler 2025 yılı içinde bir erken seçim yapılmasını tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Çünkü 2025 Mayıs'ta yeni ekonomi yönetimi 2 yılını, AK Parti iktidarı ise 23 yılını doldurmuş olacak. Rahmetli Erbakan Hocamız, 'Bir pehlivanın mindere çıkışından durumu belli olur' derdi, 'Bir ekonomi yönetiminin, bir iktidarın ilk 100 gününden ne yapıp yapamayacağı belli olur' diye ifade ederdi. Haziran 2023 yılı itibarıyla göreve başlamışlar ve 2025 Haziran'ında 2 senesini doldurmuş olacak. O zamana kadar da herhangi bir iyileşme olmazsa ki, göstergeler olmayacağını gösteriyor. Öyleyse 2025 yılı içinde, sonbaharda belki bir erken seçimin olup olmaması konusunun tartışılması gereklidir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan: 2025'te erken seçimi tartışabilmeliyiz

"KÜRECİK RADAR ÜSSÜ KAPATILSIN"

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Erbakan, Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze namazına iştirak edeceklerini söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'Bir gece ansızın Gazze'ye gireriz, İsrail'e de gireriz' dedi. Ancak kendisine Yeniden Refah Partisi olarak şunu hatırlatmak istiyoruz; 'Bir gece ansızın İsrail'e giremeyiz' çünkü her şeyden önce bizim kendi topraklarımızdaki Kürecik Radar Üssü, bizim gireceğimizi önceden İsrail'e haber verir. Bu nedenle bu NATO üyeleri olan İngiltere ve Amerika aracılığıyla bir NATO üssü olan Kürecik Üssü'nden alınan bilgilerin İsrail ile paylaşılması dolayısıyla aslında kendi topraklarımızda İsrail'in bu füze kalkanına ve istihbaratına destek olmuş oluyoruz. Bu vebalden kurtulmamız gerekir, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gerektiğini bu gelişmeler sonrasında bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: 2025'te erken seçimi tartışabilmeliyiz - Son Dakika

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