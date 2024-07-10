HÜDA-PAR'ın kanun teklifi genel kurul gündemine alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA-PAR'ın kanun teklifi genel kurul gündemine alındı

HÜDA-PAR\'ın kanun teklifi genel kurul gündemine alındı

Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) 'Türk Ceza Kanunu, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında' kanun teklifi, Türk - İsrail çifte vatandaşı olan kişilerin İsrail ordusuna katılarak savaş suçu işlediği gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını ve mal varlıklarına el konulmasını öngörüyor. Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek gündeme alındı.

10.07.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) 'Türk Ceza Kanunu, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında' kanun teklifinin genel kurul gündemine alınması kabul edildi. Teklifin içeriğinde, Türk - İsrail çifte vatandaşı olan kişilerin İsrail ordusuna katılarak savaş suçu işlediği ve bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması, mal varlıklarına el konulmasını içeriyor.

TBMM Genel Kurulu, 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Parti gruplarının Meclis Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergelerinin ardından Hür - Dava Partisi'nin, 'Türk Ceza Kanunu, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında' kanun teklifinin genel kurul gündemine alınması kabul edildi. Teklifin içeriğinde, Türk - İsrail çifte vatandaşı olan kişilerin İsrail ordusuna katılarak savaş suçu işlediği ve bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması, mal varlıklarına el konulmasını içeriyor. Kanun teklifinin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye çıkan Hür-Dava Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, "Maalesef Türk vatandaşlığına sahip binlerce kişi de siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırım suçuna fiilen iştirak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan en az 4 bin kişinin Gazze'ye giderek soykırım suçuna fiilen iştirak ettiği bilgisi basına yansıdı. Türkiye pasaportu taşıyan ve siyonist İsrail hedefleri için askerlik yapanların toplam sayısı ise bunun çok daha üzerinde. Gazze'de ve dünyanın herhangi bir yerinde kadınları, çocukları, bebekleri vahşice katleden bu suretle bütün insanlığa karşı suç işleyen soykırımcı katillerin daha sonra Türkiye'ye gelip hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmeleri kabul edilemez. Bilindiği üzere Türkiye Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini, 23 Mart 1950 tarih ve 5630 sayılı kanunla onaylamıştır ve bu sözleşmede taraf olmakla soykırımı önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt etmiştir. Bu sözleşmenin 5'nci maddesine göre; sözleşmeci devletler bu sözleşmenin hükümlerine etkinlik kazandırmak ve özellikle soykırımdan suçlu bulunan kimselere etkili cezalar verilmesini sağlamak için kendi anayasalarında öngörülen usulü uygun olarak gerekli mevzuatı çıkarmayı taahhüt eder" ifadelerini kullandı.

'SOYKIRIM SUÇUNA BULAŞANLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILSIN'

Yapıcıoğlu, soykırım suçunun Türk Ceza Kanunu'nun 76 ve 77'nci maddelerinde tanımlandığını belirterek, "Ancak bu suçlar yurt dışında bir yabancı tarafından, başka bir yabancıya karşı işlenmiş ise sadece Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine, Türkiye'de cezai tahkikata başlanabilmektedir. Uluslararası siyasi dengeler gözetilerek münhasıran Adalet Bakanına verilen soruşturma talep etme yetkisinin, TBMM'ye verilmesi, yargı makamlarının millet adına karar verdiği de düşünüldüğünde isabetli olacaktır. Bu anlamda soruşturma açılmasını talep etme yetkisinin salt yürütme eliyle değil, yasama organı eliyle de kullanılması, suçluların siyasi mülahazalarla yargılanmaktan kurtulması sonucunu engelleyebilecektir. Gerektiğinde savaş kararı alma, yurt dışına asker gönderme ve barış anlaşmalarını onaylama yetkisi olan Meclis'in, soykırım ile insanlığa karşı suçların önlenmesi ve cezalandırılması konusunda da soruşturma talep etme yetkisine sahip olması gerekir. Genel Kurul gündemine alınması oylarınıza sunulacak olan kanun teklifimiz, dünyanın neresinde olursa olsun hangi dine ve hangi millete mensup olursa olsun; soykırım suçunu işleyen katillerin suçu kime karşı işlediklerine de bakılmaksızın Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasını, çifte vatandaşlığı olanlara yapılan, 'Yurda dön' çağrısına rağmen 3 ay içinde dönmeyenlerin vatandaşlıklarının kaybettirilmesini ve bu nedenle vatandaşlıkları kaybettirilen kişilerin mal varlıklarına el konularak aile ve gençlik fonuna aktarılmasını öngörmektedir" diye konuştu.

'SAVCILIĞA 'SORUŞTURMA AÇ' DEME YETKİMİZ YOK'

Kanun teklifi ile ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Son derece önemli ve hassas bir konuyu konuşuyoruz. Söz konusu haberi biz de gördük, geçen hafta gündeme gelmişti. Tabi burada 45 günlük bekleme süresini nasıl bekledi onu bilmiyorum. Çünkü geçen haftaki bir mesele bu. Elbette Gazze'de yapılan soykırıma varan insanlık dışı katliamı, 'İnsanım' diyen hiç kimse kabul edemez. Herkes buna en üst seviyeden karşı çıkar. Bu ülkenin insanları da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da istisnasız buna karşı çıkacaktır, diye düşünüyorum. Ama önü arkası belli olmayan delillerin, desteklenmiş bir haber üzerinden gelip burada bir konuşma yapmayı da doğru bulmuyorum. Türkiye bir hukuk devleti, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı var, Türkiye'yi AKP yönetiyor hatta sayın milletvekili o AKP sıralarında oturuyor. Meclis olarak savcılığa, 'Bir soruşturma aç deme' yetkimize ihtiyaç yok. Bizim görevlerimiz belli ama Türkiye'de eğer savcı varsa eğer kolluk varsa Türkiye yönetiliyorsa; eğer Türkiye'den birileri kalkıp, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile gidip Gazze'de insanlık suçu işliyorlarsa zaten çoktan harekete geçmiş olması gerekir. Eğer değilse, birileri bulanık suda balık avlıyordur, birileri halkı kin ve nefret üzerinden tahrik ediyordur bu da çok tehlikelidir. Dolayısıyla hukuka, adalete en azından Türkiye'nin kolluk güçlerine inanmak zorundayız. Bu yasamanın işi değildir ama eğer kaygıları varsa bu sözleri AKP grubuna, saraya ve Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı'na söylemeliler. Yanlış yerde konuşuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLETİMİZİN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR DAVRANIŞ DEĞİLDİR'

Saadet Partisi adına söz alan Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise kanun teklifini desteklediklerini vurgulayarak, "İsrail'in soykırım suçu işlediği uluslararası hukuk tarafından da kayıt altına alındığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herhangi bir kişinin bu soykırım suçuna iştirak etmesi milletimizin asla kabul edebileceği bir davranış değildir. Dolayısıyla elbette ilgili kişilerin bu soykırım suçuna iştirak edip etmediği bir yargılama sonucunda ortaya çıkmış olacaktır. Biz de bu kanun teklifini desteklediğimiz ve evet oyu vereceğimizi grubumuz adına da ifade etmiş oluyoruz" dedi.

'ÖNERGE KABUL EDİLDİ'

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınıp alınmamasına ilişkin oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda teklif kabul edilerek Meclis gündemine alındı.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, Tbmm Genel Kurulu, Gençlik, Türkiye, İsrail, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA-PAR'ın kanun teklifi genel kurul gündemine alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti
22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD’de Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD'de! Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak
19:21 Şiddetli sağanak sele neden oldu Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
17:06 Depremde 44 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal savunma: Tutuklu olmamın hiç kimseye faydası yok Depremde 44 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal savunma: Tutuklu olmamın hiç kimseye faydası yok
00:54 Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
23:46 Geriye düştüğü maçta Fransa’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te finale çıktı Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı
23:30 Canlı yayında sert tartışma Gazeteci Buket Aydın programı terk etti Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
22:16 Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız
22:08 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan adamın imdadına, yoldan geçen bir otomobil yetişti Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan adamın imdadına, yoldan geçen bir otomobil yetişti
21:00 Arda Güler’e sürpriz talip Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
20:07 Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 01:35:47. #1.13#
SON DAKİKA: HÜDA-PAR'ın kanun teklifi genel kurul gündemine alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement