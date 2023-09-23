Hollanda'da PEGIDA lideri Kur'an-ı Kerim'i yırttı - Son Dakika

Hollanda'da PEGIDA lideri Kur'an-ı Kerim'i yırttı

Son Güncelleme: 23.09.2023 20:54

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim'i yırtarak Müslümanlara hakaret etti.

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırttı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda'da Büyükelçiliğimizin önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

DİĞER BÜYÜKELÇİLİKLER ÖNÜNDE DE KU'RAN YIRTTI

Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam'a ve Müslümanlara hakaret etti.

Hollanda'da PEGIDA lideri Kur'an-ı Kerim'i yırttı

GEÇEN AY YIRTTIĞI KUR'AN-I KERİM'İ GERİ İSTEDİ

Wagensveld, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde, Kur'an'dan yırttığı sayfaları yere atarak üzerine bastı ve geçen ay yırttığı Kur'an-ı Kerim'i büyükelçilikten geri istedi.

Hollanda'da PEGIDA lideri Kur'an-ı Kerim'i yırttı

KENDİSİNİ KORUYAN POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden Wagensveld, Kur'an'ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SALDIRILARI LANETLEDİ

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hollanda'nın Lahey kentinde bugün (23 Eylül) aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz." denilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır. Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz." vurgusu yapıldı.

İSVEÇ, DANİMARKA VE HOLLANDA'DAKİ KUTSAL KİTABA SALDIRILAR

İsveç, Danimarka ve Hollanda'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi, tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de, 22 Ocak'ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat'ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Wagensveld, 18 Ağustos'ta ise Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Wagensveld'in geçen ay yırttığı Kur'an-ı Kerim'i, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal dün İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine bağlı Mimar Sinan Cami Derneği Başkanı Salih Arslan'dan teslim almıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika adlı kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hollanda'da PEGIDA lideri Kur'an-ı Kerim'i yırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da PEGIDA lideri Kur'an-ı Kerim'i yırttı - Son Dakika
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