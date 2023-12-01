 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, İzmir Belediye Başkanı Adaylığı İçin İstifa Etti - Son Dakika

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, İzmir Belediye Başkanı Adaylığı İçin İstifa Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından ilan eden Gökçe, İzmir için daha güzel bir gelecek yaratmayı hedeflediğini belirtti. Gökce, CHP'nin 'yüzyılın değişimi' ve 'iktidar' hedefine katkı sunmak amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, İzmir Belediye Başkanı Adaylığı İçin İstifa Etti
01.12.2023 - 15:30,  Güncelleme: 16:27
Abone Ol

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI GÖKCE, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Gündem, İSTANBUL

01.12.2023 14:57 ~ 01.12.2023 14:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından ilan eden Gökçe, "İzmir daha güzel olsun diye, durmadan, dinlenmeden çalışan dinamik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi için, yol arkadaşlarım, dostlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından ilan eden Gökçe, "İzmir daha güzel olsun diye, durmadan, dinlenmeden çalışan dinamik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi için, yol arkadaşlarım, dostlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gökce,X'den yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi bir çift mavi gözün sonsuzluğunda yol almaktır.

81 il 922 ilçede bu yolun her sokağı bir 'baba evine' çıkar. Bu evin kapısını açan, ocağını tüttüren, ışığını bir gün olsun kapatmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesine Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir yurttaş olarak minnet borçluyum.

"BİR BÜYÜK YOLCULUĞUN NEFERİ OLMAK İÇİN GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'nin ilk Genel Başkanı olan Sn. Özgür Özel liderliğinde 'yüzyılın değişimi' ve 'iktidar' hedefine katkı sunmak, bu büyük yolculuğun bir neferi olmak için görevimden istifa ediyorum.

Cumhuriyet'in mirası Çankaya ve ailemin evi, kalbimin mücevheri İzmir'den sonra iki kıtanın birleştiği benzersiz İstanbul'da, 16 milyon insanımıza 16 ay hizmet etme fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'na,

İstanbul'a ilk geldiğim günden bugüne kadar benzerine az rastlanan bir çalışkanlık, fedakârlık, heyecan ve enerjiyle her şey güzel olsun diye gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarıma,

Bu süreçte bizlere yorumlarıyla, önerileriyle her zaman güç veren İstanbullulara ve sizlere kalpten teşekkür ederim.

"YENİ BİR YOLCULUĞA BAŞLAMA ZAMANI"

Şimdi zaman yeni bir yolculuğa başlama zamanı!

İzmir'den İstanbul'a giderken kulaklarımda Zeki Müren'in benzersiz sesiyle söylediği bir şarkının iki cümlesi vardı: 'Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.'

30 yıllık bürokrasi, yerel yönetimler ve halkımıza hizmet yolculuğuma bir istifa dilekçesi ile son verirken, yeni bir yolculuğa da ilk adımlarımı atıyorum.

Tarihi neredeyse medeniyet tarihi ile başlayan; işgali ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, kurtuluşuyla Kurtuluş Savaşı'nı bitiren güzel İzmir'imizin, tarihi, kültürel, ekolojik varlıklarını koruyarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hak ettiği konuma erişmesini sağlamak,

30 yıla yaklaşan yerel yönetim tecrübemle katılımcılık, şeffaflık, sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde 21'inci yüzyılın bizlere sunduğu fırsatları kullanarak, İzmir'imizinAkdeniz - Ege bölgesinin merkez üssü, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmesi için çalışmak,

"İZMİRLİLERLE BİRLİKTE YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

Bilhassa kimsesizlerin kimsesi, tüm dezavantajlı grupların yanındaki şefkat eli olan sosyal belediyecilik anlayışını kökleştirmek,

Kaybedecek tek bir saniyemizin olmadığını bilerek, İzmirlilerin yüzü gülsün, İzmir daha güzel olsun diye durmadan, dinlenmeden çalışan dinamik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi için,

Yol arkadaşlarım, dostlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz.

Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar."

Kaynak: ANKA

Buğra Gökçe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, İzmir Belediye Başkanı Adaylığı İçin İstifa Etti - Son Dakika


18:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik
17:29
Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti
17:09
Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:30
Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
16:29
Gine Bissau'da karakol basan askerler, yolsuzluktan gözaltına alınan iki bakanı serbest bıraktı Gine Bissau'da karakol basan askerler, yolsuzluktan gözaltına alınan iki bakanı serbest bıraktı
16:21
Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu gencin katili yakalandı! Eşini kıskandığı için cinayeti işlemiş Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu gencin katili yakalandı! Eşini kıskandığı için cinayeti işlemiş
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Gazze'de sorumluluğa hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Gazze'de sorumluluğa hazırız
16:01
Esra Ezmeci 15 yıl mücadele ettiği epilepsi hastalığını anlattı: Allah'ın lütfuyla doğum yaptıktan sonra yendim Esra Ezmeci 15 yıl mücadele ettiği epilepsi hastalığını anlattı: Allah'ın lütfuyla doğum yaptıktan sonra yendim

Son Dakika
19:27 Tayyar-Özlem Öz çifti ile 12 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
18:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik
17:29 Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti
17:12 Tahir Büyükakın ile down sendromlu çocuğun videosu yüreklere dokundu
17:09 Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:30 Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
16:29 Gine Bissau'da karakol basan askerler, yolsuzluktan gözaltına alınan iki bakanı serbest bıraktı
16:21 Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu gencin katili yakalandı! Eşini kıskandığı için cinayeti işlemiş
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Gazze'de sorumluluğa hazırız
16:01 Esra Ezmeci 15 yıl mücadele ettiği epilepsi hastalığını anlattı: Allah'ın lütfuyla doğum yaptıktan sonra yendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2023 20:13:10. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, İzmir Belediye Başkanı Adaylığı İçin İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement