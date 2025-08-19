Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli dün gece saatlerinde tutuklandı.

TUTUKLAMA SONRASI YENİ KARAR

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Güney ile ilgili yeni karar ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

İNAN GÜNEY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde; "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında "Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

CHP'Lİ BAŞKANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savcılıkça alınan ifadesine ulaşıldı. Güney ifadesinde, kendisine ifadeleri sorulan bazı şüphelilerin söylediklerinin tamamının iftira niteliğinde olduğunu ve bu kişileri Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütü soruşturmasının şüphelisi Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Alican Abacı'nın yönlendirerek, aleyhinde ifade vermelerinin sağlandığını öne sürdü.

Abacı'nın "Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu." şeklinde beyanlarının hem Abacı'nın hem şüpheliler Mustafa Mutlu ve Murat Kapki'nin ifadelerinde yer aldığını belirten Güney, ifadesinde şunları söyledi: "Böylece görülmektedir ki bu şahsılar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar. Adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Kasım 2023 tarihinde BELTAŞ'taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024 senesindeki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır. Bu şahsın ifadesinde bahsettiği gibi ihaleyle ilgili toplantılara katılmadım. 2024 senesinin sonlarında sadece (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) Rıza Akpolat'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğumda odasına sonradan Abacı ve Mutlu isimli şahıslar geldiler. Bu şekilde ihaleyle alakalı konuşmalarına şahit oldum. Abacı ve Mutlu, Akpolat'a bu reklam ihalesinin verilmesi ve bunun karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nin borçlarının kapatılması yönünde teklifte bulundular. Akpolat ise en yüksek teklifi kim verirse ona ihale edilir diyerek bu teklifi kabul etmedi. Adı geçen ihaleyle ilgili bulunduğum tek ortam bu olaydır. Belediyeden kovmuş olduğum bir şahısla ihale şartnamesi görüştüğüm iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır."

Güney sorgusunda, Aziz İhsan Aktaş'la herhangi bir resmi ya da gayriresmi menfaat ilişkisinin olmadığını öne sürdü. Sorgusunda Güney, Murat Kapki'nin ifadeleriyle ilgiliyse şu beyanda bulundu: "Ahlaksız ve iftiracı Kapki'yi benimle Abacı tanıştırmıştır ve kendisine iş vermem yönünde Abacı bana söylemlerde bulunmuştur. Ben de bu teklifi kabul etmediğimden dolayı Kapki isimli şahıs benim hakkımda iftira ve yalan beyanlarda bulunmuştur. Benim açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğum resmi veya gayriresmi herhangi bir şirketim bulunmamaktadır. Beyoğlu Belediye başkanlığım döneminde de himayemizde bulunan reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir kiralama da yapılmamıştır. Bu mecralar kamusal hizmet için kullanılmaktadır. Açık hava reklam mecralarıyla alakalı bir ilgim ve ticaretim olsaydı bir buçuk yıllık belediye başkanlığı dönemimde buna ilişkin bir faaliyetimin olması beklenirdi."

İnan Güney'e, Mustafa Mutlu'nun (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) ifadesinin sorulması üzerine Güney, Mutlu'nun iddialarının iftira olduğunu söyledi. Albayraklar Grubu'nda hayatı boyunca tanımadığı kişilerden yüzde 20 komisyon talep ettiği yönündeki iddiaların akıl, mantık ve izan dışı olduğunu belirten Güney, konuyla ilgili Kazım Albayrak'ın tanık olarak dinlenmesini istediğini, ifade de bahsi geçen araç ihalesinin açık, şeffaf ve usulüne uygun bir şekilde yapılarak en uygun teklifi veren firma tarafından açık ihaleyle alındığını anlattı. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında şüpheli olan Serkan Öztürk'ün ifadelerine yönelik ise Güney, Öztürk'e iş alması yönünde referans olduğu ve usulsüz iş verdiği iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu.

"BENİM KASAM OLDUĞU İDDİASI FARAZİ VE İFTİRADIR"

Güney, Öztürk'ün BELTAŞ'tan aldığı reklam hacminin çok düşük olduğunu belirterek,"İddia edildiği gibi Serkan Öztürk ile resmi veya gayriresmi herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Kendisinin benim kasam olduğu iddiası tamamen farazi ve iftiradır. Bunun en önemli kanıtı Serkan Öztürk'ün Beyoğlu Belediye başkanlığı dönemimde Beyoğlu Belediyesinden herhangi bir iş almamasıdır. Zaten Serkan Öztürk de şahsıma herhangi bir menfaat temin etmediğini açıkça belirtmiştir." dedi.

Serkan Öztürk'e sorulan İlbak Grubu tarafından eşine araba alındığı iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen Güney, eşinin arabasını kendilerine ait 2 arabayı satıp üstüne bankadan kredi çekerek aldıklarını ifade etti. Güney ifadesinin devamında şunları söyledi: "Pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile reklam panolarından kira bedeli tahsil etmeme serbestisi belediyelere ve iştiraklerine tanınmıştı. Bu dönemde bile ben İlbak Grubu'ndan kira bedellerini eksiksiz tahsil ettim. Bu firmayla aramda bir gayriresmi menfaat ilişkisi bulunmuş olsa en başta bu kira bedellerini tahsil etmezdim. İlbaklar ile alakalı yaptığım 2022 yılındaki sözleşmede kamu menfaatini en üst düzeyde düşünerek reklam alanının en önemli kalemlerinden olan reklam panolarının mülkiyetini benden önceki dönemlerde İlbaklara aitken benim sözleşmem neticesinde mülkiyeti BELTAŞ A.Ş.'ye ait hale getirilmiştir. Bu adım ile BELTAŞ'a çok büyük kazanım sağlanmıştır."

Yaptığı tüm kamu görevlerinde harcadığı her kuruşun, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğu bilinciyle hareket ettiğini aktaran Güney, BELTAŞ'taki görevinde olduğu gibi başladığı Beyoğlu Belediye başkanlığı görevinde de belediye masrafı olmaması adına makam aracını gönderip, yakıt ve masraflarını kendisinin karşıladığı şahsi aracını kullandığını kaydetti.

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe mahallesinde doğdu. Aslen Sivaslı olan Güney, Beyoğlu Belediyesi'nde çalışan bir babanın oğlu olarak mütevazı bir ailede büyüdü. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Güney, prestijli Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında yüksek lisans yaptı ve "Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı teziyle akademik kariyerine katkı sağladı. Mesleki hayatında mali müşavirlik yapan Güney, aynı zamanda ailesine ait elektrik malzemesi ithalat-ihracat şirketlerinin yönetiminde yer aldı. Evli ve üç kız çocuğu babası olan İnan Güney, Beyoğlu'nda ikamet ediyor ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol üstleniyor.

SİYASİ KARİYERİ

İnan Güney, siyasete 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nda adım attı. Genç yaşta siyasete atılan Güney, CHP'nin Beyoğlu İlçe Yönetim Kurulu'nda üyelik ve eğitim sekreterliği gibi görevlerde bulundu. 2011-2014 yılları arasında CHP Beyoğlu İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2019-2024 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak CHP grup yöneticiliği görevini üstlenen Güney, 2020-2022 yıllarında CHP İBB Meclis Grup Yöneticiliği yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Güney, %49,22 oy oranıyla belediye başkanı seçildi ve 30 yıl aradan sonra Beyoğlu Belediyesi'ni CHP'ye kazandırdı.