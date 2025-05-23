İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında - Son Dakika
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Politika

İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

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İBB\'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında
23.05.2025 10:45
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İBB\'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında
Haber Videosu

İBB'ye yönelik bugün gerçekleşen operasyonda gözaltına alınanlardan birisi de İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın oldu. Akın'ın İmamoğlu'nun gizli görüşmeler gerçekleştirdiği otelin kameralarını bantlama talimatını veren kişi olduğu ifade ediliyor. Öte yandan 4. dalga operasyonun odağında KİPTAŞ, İBB Yol Bakım ve İSTAÇ bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

KORUMA MÜDÜRÜ MUSTAFA AKIN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 44 kişi gözaltına alınırken bu kişilerden biri de İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın oldu. İmamoğlu'nun gizli görüşmeler gerçekleştirdiği otelin kameralarını bantlama talimatının Akın tarafından verildiği ifade ediliyor.

İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

OPERASYONUN ODAĞINDA 3 İŞTİRAK VAR

Öte yandan; İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunun odağında KİPTAŞ, İBB Yol Bakım ve İSTAÇ yer alıyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; İBB Yol Bakım yolsuzlukları ile İSTAÇ'ın merkezinde olduğu Cebeci Döküm sahasıyla ilgili yolsuzlukların ucu İmamoğlu'nun kasası olarak anılan Fatih Keleş'e uzanıyor. KİPTAŞ kapsamında gerçekleşen yolsuzlukların ise Âdem Soytekin'le ilişkili bulunduğu öne sürülüyor.

Fatih Keleş'in, Murat Gülibrahimoğlu ve doğrudan İmamoğlu ile bağlantılı İbrahim Bülbüllü ile hareket ettiği belirtiliyor. Şüpheli Sarp Yalçınkaya'nın ise Gülibrahimoğlu ile birlikte suç eylemlerine karıştığı ve suç gelirlerini akladığı iddia ediliyor.

İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında
Ali Nuhoğlu.

USULSÜZ ASFALT İHALESİ İDDİASI

İBB Yol Bakım yolsuzluklarının ise birinci dalga operasyonda tutuklanan Ali Nuhoğlu ve Nuhoğlu ile birlikte hareket eden şirketler tarafından gerçekleştirildiği, bu firmaların İBB'den usulsüz olarak asfalt ihaleleri aldıkları ifade ediliyor.

Adem Soytekin'in Kiptaş yolsuzluklarında komisyoncu emlakçılar üzerinden hareket ettiği öne sürülürken; operasyon kapsamında tüm bu suçlara aracılık eden yetkili ve görevli kişilerin hedef alındığı belirtiliyor. Tüm dosyalar kapsamında bilirkişiler tarafından yolsuzluk süreçlerine ilişkin detaylı tespitlerin bulunduğu ifade ediliyor.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI: SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İBB'ye yönelik soruşturma yeni delillerle derinleşiyor, bu bir suç örgütü yapısıdır" ifadelerini kullandı.

İBB\'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Mustafa Akın, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Kiptaş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    KOmple belediyeyi kapatın bizde bu işgenceden kurtulalım :) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında - Son Dakika
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