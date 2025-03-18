İmamoğlu\'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis\'te protesto

İstanbul Üniversitesi kamuoyuna yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu.

Üniversitede yapılan açıklamada toplam 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini belirtildi. Söz konusu karar büyük yankı uyandırırken; İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan yaptığı açıklamada kararın yok hükmünde olmadığını söyledi.

MECLİS'TE PROTESTO

CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararını sıra kapaklarına vurarak protesto etti. Milletvekilleri ayrıca kürsüyü işgal ederek; "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterirken; "Sayın İmamoğlu'nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye'yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: KABUL EDİLEMEZ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Adaleti bir kez daha yok ettiniz. Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez" diyerek karara tepki gösterdi.

DEM PARTİ: KARA BİR LEKE

DEM Parti cephesinden açıklama ise Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'dan geldi. Bakırhan yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmeye çalışılması ve diplomasının iptal edilmesi, hukuki değil, siyasi hesapların gölgesinde alınmış bir karardır.

Yargı kıskacı altında demokratik hakların gasp edilmesi kabul edilemez. Halkın iradesine ve siyasi rekabete set çekmeye yönelik bu girişimler, demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Çağrımız, demokrasiyi hedef alan bu tür müdahalelerin derhal son bulmasıdır" ifadelerini kullandı.

ALİ MAHİR BAŞARIR: BU ÜLKEDE HUKUK KALMAMIŞTIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploması hukuksuz bir kararla iptal edildi. Bu ülkede yargı, Saray'ın talimatıyla darbe yapmaktadır! Bu ülkede hukuk kalmamıştır" diyerek tepkisini dile getirdi.

ALİ BABACAN: BU HATALI KARARDAN DÖNÜLMESİNİ UMUYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'da karara tepki gösterenler arasında yer aldı. "Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım" diyen Babacan, "Siyaseti, idare ve yargı gücü ile dizayn etmenin en bariz örneklerinden birini daha yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal kararı, idare hukukunun, hukuk ve işlem güvenliğinin temel ilkeleri yok sayılarak alınmış bir karardır.

Dünün mazlumlarının, maruz kaldıkları muamelelerin benzerlerini, muktedir olduklarında başkalarına katbekat uygulamaları ibretliktir. Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu hatalı karardan derhal dönülmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

BUĞRA KAVUNCU: SİYASİ VE HUKUKİ BİR DARBEDİR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun açıklaması ise şöyle oldu: "Bugün üniversite diploması, yarın tapu, her türlü resmî belge. Bu millet size bu ülkenin ayarlarıyla, hukuk sistemiyle bu kadar rahat oynama hakkını vermedi.

TBMM'de, AK Parti sıralarından bu hukuksuzluğu sevinç çığlığı ve kahkahalarla alkışlayanlar oldu. Nasıl bir zihniyete sahip olduklarını gösterdiler, yazıklar olsun. Seçme ve seçilme hakkına yönelik alınan bu karar siyasi ve hukuki bir darbedir."