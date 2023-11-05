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İncirlik Hava Üssü'ne protesto girişimi polis müdahalesiyle engellendi - Son Dakika

İncirlik Hava Üssü'ne protesto girişimi polis müdahalesiyle engellendi

Son Güncelleme: 05.11.2023 14:44

Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba, polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği protesto gösterisi sırasında grup üsse girmeye çalıştı ancak polis müdahalesiyle engellendi.

Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba polis müdahale etti. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği protesto gösterisine polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan kalabalığa polisten sert müdahale

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEME KARARI ALDILAR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenleme kararı aldı.

İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan kalabalığa polisten sert müdahale

3 KASIM'DA İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTILAR

İstanbul'dan 3 Kasım günü araçlarıyla hareket eden konvoy, bugün sabah Adana'ya giriş yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de ana konvoyla birleşti.

İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan kalabalığa polisten sert müdahale

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Polis ekipleri, üs çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Grubun, Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verildi.

İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan kalabalığa polisten sert müdahale

TARLALAR ÜZERİNDEN ÜSSE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Konvoyun üs çevresine yaklaştığı saat 14.00 sıralarında gruptan bazıları tarlalar üzerinden üsse girmeye çalıştı. Atlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan kalabalığa polisten sert müdahale
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İncirlik Hava Üssü'ne protesto girişimi polis müdahalesiyle engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İncirlik Hava Üssü'ne protesto girişimi polis müdahalesiyle engellendi - Son Dakika
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